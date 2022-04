47 miljoen euro schade voor banken door helpdeskfraude

De schade als gevolg van helpdeskfraude bij banken is in een jaar tijd flink gestegen. Tussen 2020 en 2021 is het schadebedrag gestegen van 26 miljoen euro naar 47,6 miljoen euro, blijkt vrijdag uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De werkwijze van criminelen verschuift naar fraudevormen waarbij de klant wordt overgehaald om zelf geld over te maken aan de criminelen, aldus de NVB. Hoewel de bank daar officieel niet voor aansprakelijk is, kunnen klanten onder voorwaarden de schade vergoed krijgen. Ze moeten dan aangifte doen bij de politie.

Bij bankhelpdeskoplichting belt een oplichter een slachtoffer zogenaamd namens de bank en zegt dat de bankrekening niet meer veilig is. Het slachtoffer wordt dan gevraagd om zijn of haar banksaldo naar een ander rekeningnummer over te maken. Volgens de NVB weten de criminelen het slachtoffer vaak ook nog te overtuigen om de betaalpas af te geven, waarmee dan direct geld wordt opgenomen.

Samenwerkingen

Schade door andere vormen van bankfraude, zoals phishing en gestolen bankpassen, daalde juist in 2021. Maar door de toename van helpdeskfraude steeg de totale schade voor banken van 48,7 miljoen euro in 2020 naar 62,6 miljoen euro in 2021.

Om de criminaliteit tegen te gaan, hebben banken het afgelopen jaar actief samenwerking gezocht met andere partijen, zegt de NVB. De samenwerking met de politie heeft bijvoorbeeld geleid tot opsporing en vervolging van daders. Ook werken banken samen met de telecomsector om te voorkomen dat telefoonnummers van banken misbruikt worden door fraudeurs. De banken zoeken nog naar een manier om klanten de zekerheid te geven dat ze daadwerkelijk in gesprek zijn met een bankmedewerker.