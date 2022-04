Zoeken naar je roots. Waarom er een fonds moet komen voor geadopteerden

Binnenkort zal het kabinet een standpunt innemen over de toekomst van interlandelijke adoptie. In zijn afweging zal het kabinet de conclusies uit het rapport van de commissie-Joustra naar verwachting zwaar laten wegen. Bij interlandelijke adoptie was namelijk sprake van structurele misstanden. De Nederlandse overheid was hiervan op de hoogte, maar maakte de adopties toch mogelijk. Sinds het verschijnen van het rapport verkeren geadopteerden in grote onzekerheid: zij weten niet of zij vrijwillig zijn afgestaan of slachtoffer zijn van adoptiefraude of kinderhandel. Het fundamentele recht op identiteit en de waarheidsvinding dienen nu voorop te staan. Om de waarheid te kunnen achterhalen, is een rootsfonds nodig. Een fonds dat op aanvraag middelen beschikbaar zal stellen voor geadopteerden uit het buitenland.

Dewi Deijle, Geeske Ruitenberg en Aysel Sabahoglu zijn leden van de werkgroep Jeugdrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

De behoefte aan kennis over de eigen adoptie en roots (afkomst, identiteit) blijkt bij Nederlandse geadopteerden groot. Dit is bovendien een recht. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben zij net als ieder ander het recht om, voor zover mogelijk, te weten wie hun ouders zijn. Vanwege gebreken in de adoptieprocedures kunnen velen hun identiteit echter moeilijk of helemaal niet achterhalen. De zoektocht verloopt vaak moeizaam en gevonden informatie blijkt niet altijd te kloppen.

De voormalige minister voor Rechtsbescherming erkent dat op de overheid een morele verantwoordelijkheid rust om geadopteerden hierbij te ondersteunen. Daarom wordt, in navolging van het rapport van de commissie-Joustra, gewerkt aan de oprichting van een expertisecentrum interlandelijke adoptie. Dit centrum moet hét centrale loket worden waar geadopteerden terecht kunnen met hulpvragen. Bijvoorbeeld bij het ontsluiten van adoptiedossiers en voor algemene informatie over zoektochten. Voor de inrichting van dit centrum (én de financiering van belangenorganisaties) is 36,4 miljoen euro beschikbaar.

Toekomstmuziek

Dat is enerzijds goed nieuws, anderzijds is het voor veel geadopteerden en hun biologische families vooral toekomstmuziek. Zij kunnen er voorlopig niet terecht. Bovendien zullen de diensten van het centrum gefaseerd worden aangeboden, terwijl voor veel geadopteerden uit de jaren 70 en 80, van wie de biologische ouders op leeftijd raken, de tijd dringt. En er knaagt nog iets: het expertisecentrum zal, zoals de plannen er nu uitzien, niets kunnen betekenen voor het daadwerkelijk uitvoeren van rootszoektochten. Een zoektocht naar biologische ouders en andere familieleden in de herkomstlanden en dure DNA-projecten zullen zij nog steeds zelf moeten betalen.

Lees ook: Waarom er definitief een einde moet komen aan interlandelijke adoptie

De verantwoordelijke minister (Rechtsbescherming) ziet af van een individuele tegemoetkoming aan alle geadopteerden, omdat dit zou „leiden tot betaling van geld uit algemene middelen aan diegenen die niet onder de misstanden hebben geleden of daarvan geen grote problemen hebben ondervonden”. Geadopteerden weten echter vaak niet of er in hun individuele geval sprake is van misstanden, omdat zij dit nog niet hebben onderzocht of kunnen onderzoeken. Bovendien betreffen die misstanden in sommige gevallen strafbare feiten, zoals fraude en kinderhandel, en worden geadopteerden dus kennelijk geacht dergelijke zaken zelf op te lossen. Het gaat er hierbij ook niet om of geadopteerden tevreden zijn met hun leven in Nederland. Het heeft niets met (on)dankbaarheid te maken, maar met het fundamentele recht op identiteit. Bijna ieder mens wil weten waar zijn roots liggen. Voor veel geadopteerden speelt, zeker sinds de commissie-Joustra, de vraag: ben ik oprecht afgestaan of onrechtmatig van mijn biologische ouders afgenomen? Voor antwoord op die vraag is waarheidsvinding nodig, en die is vaak complex en kostbaar.

Fundamenteel recht

We zijn ook niet overtuigd door de minister dat het lastig is om te bepalen wie wel of geen recht heeft op een bedrag uit een rootsfonds. Het gaat ons om het fundamentele recht op identiteit. Een ieder heeft recht op identiteit. Voor kinderen die in Nederland zijn geboren is dat doorgaans goed geregeld. Er is bovendien genoeg ervaring bij de overheid met het optuigen van (generieke en specifieke) fondsen ten behoeve van burgers die het slachtoffer zijn van (nalatig) overheidshandelen.

Met die 36,4 miljoen euro komen geadopteerden die op zoek willen naar de achtergrond van hun adoptie en hun identiteit dus niet ver. Zij blijven zelf voor de kosten opdraaien. Dit zal de zoektocht voor sommigen onmogelijk maken. Maar ook ten aanzien van financieel draagkrachtige geadopteerden is het niet fair dat zij de financiële lasten, die het gevolg zijn van gebreken in de adoptieprocedures, zelf moeten dragen. Daarnaast zijn er de biologische ouders, die in onzekerheid verkeren over wat er met hun kinderen is gebeurd, zeker in situaties waarin hun kind niet is afgestaan maar weggeroofd. Zij blijven in de kou staan wanneer er geen geld komt voor individuele zoektochten.

Wij doen daarom de dringende oproep aan de Tweede Kamer en de nieuwe minister voor Rechtsbescherming om alsnog een rootsfonds op te richten voor geadopteerden met een zoekbehoefte om deze langlopende kwestie bij de roots aan te pakken.