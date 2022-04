World Press Photo naar Canadese met ‘beeld dat binnendringt en een bijna zintuigelijk ervaring opwekt’

Rode jurken hangen over houten kruisen langs de weg, tegen de achtergrond van donkere wolken en een regenboog die in de heuvels verdwijnt. De World Press Photo van het Jaar gaat naar dit beeld van herdenkingskruisen ter nagedachtenis aan naamloze kindslachtoffers die omkwamen tijdens hun verblijf in een katholiek internaat in de Canadese stad Kamloops, provincie British Columbia. De fotograaf is de Canadese Amber Bracken, die werkte in opdracht van The New York Times.

Volgens de jury is het „een beeld dat zich binnendringt in je geheugen en een bijna zintuigelijk ervaring opwekt”. Juryvoorzitter Rena Effendi: „Ik kon de ‘stilheid’ bijna horen, een moment van stilte, van wereldwijde onderkenning van de koloniale geschiedenis, niet alleen in Canada maar overal in de wereld.”

Vorig jaar werden 215 stoffelijke overschotten gevonden van inheemse kinderen die zijn gestorven in het internaat in Kamloops. Zij werden daar, zoals veel lotgenoten, in afzondering hardhandig opgevoed met als doel in de Canadese samenleving te functioneren en ze te ontdoen van hun culturele identiteit. Deze praktijk duurde tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarbij duizenden de dood vonden, met name door ontoereikende ziekenzorg. In 2015 werd door een onderzoekscommissie vastgesteld dat 3.200 kinderen zijn overleden, maar geschat wordt dat het aantal dodelijke slachtoffers in werkelijkheid boven de vierduizend ligt. Nog veel meer werden blootgesteld aan seksueel, fysiek en psychologisch misbruik. In totaal zaten sinds 1850 zo’n 150.000 kinderen in 130 internaten, „een pijnlijke herinnering aan een donker en beschamend hoofdstuk in onze geschiedenis”, sprak president Justin Trudeau na de vondst in Kamloop. Hij bood zijn excuses aan aan vertegenwoordigers van de gemeenschap Tk’emlúps te Secwe̓pemc, voor de wijze waarop kinderen van ouders werden weggerukt en „beschadigd of soms nooit meer terugkeerden”.

De organisatie van World Press Photo nam vorig jaar afscheid van de indeling in de categorieën Nieuws (‘Algemeen’ en ‘Acuut’), Milieu, Natuur en Sport als basis voor de uiteindelijke World Press Photo van het Jaar. Er is nu nog maar één categorie (‘Singles’ ) van enkelvoudige foto’s, ongeacht genre. Daarmee wordt ruim baan gegeven aan series en projecten. Naast de reeds bestaande categorieën ‘Langetermijn Project’ en ‘Fotoverhaal’ is er dit jaar ‘Open Format’, voor audiovisuele producties.

Juryrondes in zes werelddelen

Maar het grootste verschil met eerdere edities is dat er in zes werelddelen al juryrondes waren, waar voor elk van de vier categorieën een regionale winnaar is gekozen. Deze in totaal 24 prijswinnaars waren de kandidaten in de mondiale finale. De bedoeling hiervan is dat regionale diversiteit wordt gestimuleerd en een oververtegenwoordiging van westerse persagentschappen en fotografen wordt afgeremd. Wat daar verder aan moet bijdragen is de regel dat per regio minimaal één categoriewinnaar daadwerkelijk uit het land moet komen van het onderwerp.

Opvallend: de mondiale winnaars in de drie fotocategorieën (‘Singles’, ‘Fotoverhaal’ en ‘Langetermijn Project’) komen uit het land van hun onderwerp. De winnaar in de categorie ‘Fotoverhaal’ is Matthew Abbott uit Australië, die een reportage maakte „die zo goed in elkaar past dat je er niet eens aan denkt dat het beelden zijn die los van elkaar bestaan”. Hij fotografeerde de Nawarddeken, een inheemse stam in Arnhemland in het noorden van Australië, die met gecontroleerde, strategische brandjes groter onheil in het door bosbranden geteisterde continent voorkomen.

Ook andere winnaars bezien ecologische verwoesting door de ogen van inheemse volkeren dan wel kleinschalige, rurale gemeenschappen. In ‘Amazonian Dystopia’ van de Braziliaan Lalo de Almeida staat de ontbossing van het Zuid-Amerikaanse regenwoud centraal en de gevolgen daarvan voor de talloze inheemse stammen. De winnaar in de categorie ‘Open format’ is een een audiovisuele vertelling van Isadora Romero uit Ecuador, over haar vaders (Colombiaanse) familiegeschiedenis. ‘Bloed is een zaadje’ gaat over gedwongen migratie, ontworteling van lokale gemeenschappen en de teloorgang van kleinschaligheid en de soortenarmoede in de geglobaliseerde landbouw.

In hun werk, schrijft de jury, „eren de winnaars het verleden, terwijl ze het heden bewonen en turen naar de toekomst”.

De Nederlandse fotograaf Bram Janssen won in de categorie ‘Fotoverhaal’ in de regio Azië, één van de zes werelddelen waar World Press Photo eerder dit jaar regionale juryronden hield en winnaars uitriep. Hij zoomde na de verovering van Kabul door de Taliban in op de gevolgen voor de culturele sector, en dan met name voor filmhuis Ariana Cinema dat werd gesloten.