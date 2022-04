VS duwen Rusland richting status van wanbetaler

Rusland heeft het lot tot dusver weten te vermijden, maar hoelang dit nog duurt is de vraag. Een default – het in gebreke blijven bij schuldeisers – lijkt dichterbij te komen. Het is het resultaat van nieuw Amerikaans beleid, dat deze week werd ingezet. De Verenigde Staten blokkeren Russische rentebetalingen in Amerikaanse dollars die ze eerder lieten passeren.

Ondanks een waaier aan westerse financiële sancties, onder meer tegen de Russische centrale bank, kon Rusland tot dusver rentebetalingen blijven doen aan beleggers in Russische staatsobligaties. Vorige week nog leek er niets aan de hand: toen maakte Moskou 447 miljoen dollar (410 miljard euro) aan rente over naar beleggers, zo meldde persbureau Reuters. In totaal deed Rusland vijf rentebetalingen sinds de oorlog tegen Oekraïne op 24 februari begon.

Reputatie van wanbetaler

Maandag stak de Amerikaanse overheid opeens een stokje voor Russische rentebetalingen op obligaties voor een totaalbedrag van 650 miljoen dollar. De Amerikaanse zakenbank JP Morgan, verantwoordelijk voor de transactie, kreeg vanuit Washington geen toestemming voor de transactie. Amerikaanse wetgeving maakt het in principe mogelijk om iedere transactie in dollars te blokkeren.

Volgens persbureau Bloomberg verklaarde het Russische ministerie van Financiën daarop dat het aan de verplichtingen had voldaan: de betalingen waren simpelweg in roebels verricht, in plaats van in dollars. Maar de voorwaarden van de bewuste staatsobligaties staan betalingen in roebels niet toe, volgens Bloomberg. Eerder hadden kredietbeoordelaars S&P en Fitch verklaard dat ze betaling in een andere valuta dan is vastgelegd in het obligatiecontract zouden opvatten als een default.

Overigens heeft Rusland nog recht op een uitsteltermijn van dertig dagen (gerekend vanaf maandag). Als daarna een default optreedt, kan dat vervelend worden voor Rusland. Met de reputatie van wanbetaler is lenen op de internationale kapitaalmarkten voorlopig geen optie. Eerst moet een vergelijk worden gevonden met schuldeisers die zijn gedupeerd, en die waarschijnlijk naar de rechter stappen. Overigens hebben de VS en de EU Rusland voorlopig sowieso verboden om geld te lenen op westerse kapitaalmarkten.

Sancties Dochters Poetin Behalve Russische banken kregen ook twee dochters van president Poetin woensdag Amerikaanse sancties opgelegd. Hun bezit wordt bevroren. Onduidelijk is welk bezit van de twee precies valt onder de Amerikaanse sancties. Poetin praat nooit over zijn kinderen, maar in Russische media gaat al jaren rond dat de president de vader is van Katerina Vladimirovna Tichonova en Maria Vladimirovna Vorontsova. Het Amerikaanse ministerie van Financiën noemt ze simpelweg dochters van Poetin. Tichonova, voormalig acrobatisch danser, leidt nu een startupcentrum in Moskou. Ze is een „techbestuurder wier werk de Russische regering en defensie-industrie ondersteunt”, volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën. Zijn andere dochter, Maria Vladimirovna Vorontsova, kinderarts, „leidt door de overheid gefinancierde programma’s die miljarden dollars van het Kremlin hebben gekregen voor genetisch onderzoek en die onder persoonlijk toezicht van Poetin vallen”, aldus het ministerie.

Over de Russische staatsfinanciën zegt dit allemaal weinig. Failliet is Rusland allerminst. De enorme inkomsten uit de export van energie – dagelijks gaat het om honderden miljoenen euro’s - – blijven de staatskas spekken. Maar omdat de VS de rentebetalingen in dollars via Amerikaanse banken blokkeren, kan Rusland niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Mogelijk kan Rusland dollarbetalingen doen uit de eigen, bij de centrale bank in Moskou gestalde dollarreserves, buiten Amerikaanse banken om. Maar deze dollars kunnen dan niet worden aangewend voor andere doelen, aldus sanctie-advocaat David Wolber tegen persbureau Reuters. Rusland heeft slechts beperkt toegang tot zijn buitenlandse valutareserves van 640 miljard dollar. Het deel daarvan dat in het buitenland is gestald (naar schatting de helft) is door westerse sancties bevroren. Het vrij beschikbare deel kan gaan slinken als Rusland het gebruikt om rentebetalingen te doen.

Airconditioning

Woensdag kondigden de VS verdere financiële sancties tegen Rusland aan. Sberbank, de grootste bank van Rusland, kreeg ‘volledige blokkeersancties’ opgelegd, evenals Alfa-Bank, de belangrijkste Russische bank in privé-eigendom. Eerder golden voor deze banken alleen beperkte sancties: ze mochten geen transacties in dollars doen met Amerikaanse banken. Nu mogen ze geen enkele transactie meer doen waarbij Amerikaanse partijen betrokken zijn.

Het opschroeven van de financiële sancties door de Amerikanen laat zien dat er nog veel ruimte is om de druk op Rusland op te voeren. Het grote gat in de westerse sancties, vooral in de Europese, is en blijft energie. Diplomaten van de EU-landen voerden donderdag overleg over een boycot van Russische kolen. Kolen brengen voor het Kremlin relatief weinig in het laatje in vergelijking met olie en gas. Mario Draghi, de Italiaanse premier, zei donderdag dat Europa voor een keuze staat: „Willen we vrede, of willen we de airconditioning aan hebben?”