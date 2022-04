Twintigmaal ‘oprechte excuses’ van De Jonge, hij blijft aan als minister

Hugo de Jonge wist wat de Tweede Kamer van hem wilde: deemoedigheid en schuldbesef. Dus begon hij dáár maar meteen mee, op donderdagavond in het debat over de omstreden mondkapjesdeal van het ministerie van VWS met ondernemer en actief CDA-lid Sywert van Lienden: „Ik ben ook iemand van fouten en gebreken.”

Terwijl hij nu minister voor Volkshuisvesting is namens het CDA, kwam De Jonge zichzelf als oud-minister van VWS verantwoorden: hij had steeds gezegd dat hij níét betrokken was geweest bij de deal met Van Lienden, die daar samen met zijn zakenpartners miljoenen aan had verdiend. Het lag, bleek uit onderzoek van de Volkskrant, toch helemaal anders – hij had stevig aangedrongen op zo’n deal.

Uit de coronacrisis kent de Tweede Kamer De Jonge als iemand die vindt dat hij zelden iets verkeerd doet. Maar nu had hij zich voorgenomen om „open en eerlijk” te zijn. Dus stelde hij zichzelf de vraag: had hij de Kamer niet eerder moeten informeren over zijn bemoeienis? En gaf meteen het antwoord: „Ja.”

‘Verwarring’

Dat was volgens hem „de kern van het debat”. Hij wilde het vertrouwen „herstellen”. Hij had zich, zei hij, niet met de onderhandelingen over de deal zelf bemoeid, maar hij had wél contact gehad met Van Lienden – zoals uit veel appjes was gebleken – en had dus „verwarring doen ontstaan” over zijn bemoeienis. Dat rekende hij zichzelf aan. Hij bood de Tweede Kamer daar zijn „oprechte excuses” voor aan. Niet één keer, maar wel twintig keer – in het urenlange debat, en op veel verschillende manieren.

Het is staatsrechtelijk uniek, een oud-minister die voor zichzelf in zijn vroegere rol opkomt in de Tweede Kamer – een nieuwe minister is altijd óók verantwoordelijk voor de fouten of tekortkomingen van voorgangers. VVD’er Conny Helder, nu de minister voor langdurige zorg bij VWS, kwam er donderdag ook urenlang door in de problemen: De Jonge had, tegen haar advies in, een berg appjes en e-mails naar de Tweede Kamer gestuurd. Die kwamen via haar ministerie, maar zíj had eerder nog geweigerd om door de Kamer gevraagde informatie over de mondkapjesdeal te geven, omdat die wordt onderzocht door forensische accountants. Ze kon alleen maar zeggen, en steeds weer, dat De Jonge dit zelf had gewild, voor zíjn verdediging, en dat het zíjn „selectie” was geweest.

Was het dus het kabinet dat naar eigen inzicht informatie gaf of weigerde? En daarmee de grondwettelijke plicht ontweek om de Tweede Kamer alles te sturen of te vertellen wat de Tweede Kamer weten wil? En kwam er dus helemaal níéts terecht van het breed uitgemeten voornemen van Mark Rutte, vorig jaar na het ‘functie elders’-debat over Pieter Omtzigt en de mislukte eerste formatiegesprekken, om de ‘bestuurscultuur’ van achterkamertjesoverleg te veranderen in openheid en doorzichtigheid?

Op veel momenten was het donderdag alsof in de Tweede Kamer het beruchte debat van 1 april vorig jaar, waarin demissionair premier Rutte bijna had moeten aftreden, werd voortgezet. Maar nu met De Jonge als middelpunt. Omdat hij, net als Rutte toen, niet de waarheid had gesproken. En dat alleen was gaan doen toen bleek dat het allemaal heel anders lag dan De Jonge lang had volgehouden. Hij had zijn ambtenaren onder druk gezet om met Van Lienden te gaan praten, en vond het „top” toen dat was gelukt en er een deal kwam.

Maar heel „eerlijk” vonden de oppositiepartijen in de Tweede Kamer het nog steeds niet. De Jonge bleef zeggen dat hij inhoudelijk niets te maken had gehad met de transactie van ruim 100 miljoen euro met Van Lienden. Hij bedoelde: híj had niet onderhandeld. „Ik heb er zelf ook geen besluit over genomen.” Alsof het toch door ánderen kwam dat die deal uiteindelijk was gesloten, buiten hem om. De Jonge erkende wel dat zijn contacten verder gingen dan hij vorig jaar had laten weten. Maar hij zei dat hij niet kon „overzien” of zijn bemoeienis via WhatsApp en e-mail „doorslaggevend” was geweest. Dat zou volgens hem moeten blijken uit het forensisch onderzoek, dat pas rond de zomer klaar zal zijn.

Er kwamen ook antwoorden die Kamerleden eerst verbijsterd opschreven, voor zichzelf, en daarna bij de microfoon kwamen voorlezen: „U zegt: ik was niet betrokken maar had wel betrokkenheid.”

Geur van wilde beesten

Als minister van Volksgezondheid in de coronacrisis had De Jonge bijna om de twee weken tegenover de Kamerleden gestaan. Maar anders dan toen konden ze op donderdagavond eindeloos naar de interruptiemicrofoon lopen om wéér een vraag te stellen – Kamervoorzitter Vera Bergkamp had het aantal interrupties deze keer niet beperkt, ze had alleen gevraagd of de Kamerleden het kort wilden houden.

In de wandelgangen zeiden Kamerleden dat eindelijk „de geur van wilde beesten” terug was in het parlement. Ze hoefden niet meer in hun bankjes op een beurt te wachten, ze konden met z’n allen in de buurt van de microfoons staan als ze ontevreden of opgewonden waren.

Maar het waren bijna steeds alléén de oppositiepartijen, met voorop SP, PVV, GroenLinks, Denk en PvdA. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie keken toe vanuit de bankjes, en leken op geen enkel moment van plan om De Jonge te laten vallen. Ze hadden ook niet hun fractievoorzitters naar het debat gestuurd, maar de Kamerleden die over zorg gaan. Bij de grotere oppositiefracties had alleen GroenLinks dat wel gedaan: Jesse Klaver zat er zelf.

Opvallend terughoudend in het debat was voormalig CDA’er Pieter Omtzigt, nu zelfstandig Kamerlid. Als het gaat om informatievoorziening aan de Tweede Kamer staat hij vrijwel altijd vooraan. Maar voor de mondkapjeshandel van Van Lienden had hij zich als CDA’er ook weleens ingespannen – hij had er contact over gelegd met D66’er Alexandra van Huffelen, toen nog staatssecretaris van Douane, en had er met premier Rutte in het Torentje over gesproken. In het debat zei hij dat hij dat nooit zou hebben gedaan als hij had geweten dat Van Lienden er zoveel geld aan ging verdienen.

Ook De Jonge zelf zei: „Iedereen voelt toch dat hij een loer is gedraaid door Van Lienden, toch?” En: „We weten nu hoe het is afgelopen.”

PvdA’er Attje Kuiken zei aan het eind van het debat dat het haar zwaar viel maar ze kwam toch met een motie van wantrouwen tegen De Jonge, ook namens GroenLinks, SP, PVV, FVD, PvdD, BBB, Van Haga en Denk.

De Jonge hoorde het aan, op het oog onbewogen. Als minister in coronatijd had hij drie keer een motie van wantrouwen tegen zich gekregen. Maar niet eerder was die door zoveel partijen gesteund.

Hij blijft wel minister, de motie kreeg geen meerderheid.