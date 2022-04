Turkse rechtbank draagt zaak-Khashoggi over aan Saoedi-Arabië

Een Turkse rechtbank heeft donderdag besloten het proces rondom de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi over te dragen aan de autoriteiten in Saoedi-Arabië. Daartoe had de aanklager vorige week een verzoek ingediend bij de rechtbank in Istanbul. De aanklager deed het verzoek, omdat alle 26 verdachten in het buitenland verblijven. Van hen konden geen verklaringen worden afgenomen, noch konden arrestaties worden verricht. In de rechtszaak staan 26 Saoedische verdachten voor betrokkenheid bij de moord op Khashoggi in 2018 bij verstek terecht.

Khashoggi schreef voor onder meer The Washington Post kritisch over de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij ging op 2 oktober 2018 het Saoedische consulaat in Istanbul binnen om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz in orde te brengen. Hij zou het gebouw niet levend verlaten. Uit onderzoek van verschillende media en inlichtingendiensten blijkt dat hij in het consulaat vermoord en in stukken gesneden is. Bij de operatie zouden onder meer een forensische arts en Saoediërs die voor de kroonprins werkten, betrokken zijn geweest.

‘Schandalige beslissing’

Emma Sinclair-Webb, Turkije-vertegenwoordiger van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, noemde het besluit tegenover persbureau AP een „schandalige beslissing”, waarin de rechtbank een „stempel” op een politiek besluit heeft gezet. Het Turkse ministerie van Justitie stond volgens het Turkse persbureau DHA „positief” tegenover het besluit. „Laten we het lam niet aan de wolf toevertrouwen,” had de advocaat van Hatice Cengiz eerder volgens internationale media in de rechtbank gezegd. Cengiz heeft aangekondigd tegen het besluit van de rechtbank in beroep te gaan.

Het besluit de rechtszaak over te dragen valt samen met pogingen vanuit Ankara om de banden met Saoedi-Arabië aan te halen. De moord op Khashoggi en daarop volgende wederzijdse beschuldigingen tussen Turkije en Saoedi-Arabië verslechterden de onderlinge relaties ernstig. Er gold in Saoedi-Arabië zelfs een officieuze boycot van Turkse producten, waardoor de export naar de golfstaat met 90 procent terugliep. Turkije verkeert in economisch zwaar weer en volgens Turkse media en analisten maakt de beslissing de weg vrij om de bilaterale betrekkingen te verbeteren.