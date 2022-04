Tien jaar cel voor hoofdverdachte afpersingszaak fruitbedrijf Hedel

In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel is hoofdverdachte Yassine A. donderdag tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld. De rechtbank in Arnhem acht hem schuldig aan het aanzetten tot het plegen van vijf aanslagen met brandbommen op woningen van (voormalige) medewerkers van het fruitbedrijf in 2020. Zes medeverdachten, die de aanslagen uitvoerden, kregen celstraffen tot acht jaar.

A. heeft volgens de rechtbank adressen van de medewerkers, die via een fout van het OM in het strafdossier terecht waren gekomen, gedeeld met de uitvoerders. Hij gaf ze explosieven mee en betaalde ze, aldus de rechtbank. In het ouderlijk huis van A. is een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf gevonden, met daarop zijn vingerafdrukken en aantekeningen van zijn halfbroer Ali G.. Volgens het OM had G. de rol van „adjudant” en „doorgeefluik”. Het OM had tegen A. 16 jaar cel geëist. De straf viel lager uit, omdat A. werd vrijgesproken van betrokkenheid bij aanslagen in Kerkdriel en Hedel. A. zelf heeft altijd ontkend iets met de aanslagen te maken te hebben.

De aanklager baseerde zich op verklaringen van een medeverdachte, die door undercoveragenten in een bestelbus voor zijn huis ondervraagd werd. De verklaringen werden niet opgenomen, wat de rechtbank „een gemis” vond, maar de „juistheid en betrouwbaarheid” van de verklaringen niet in de weg stond. Volgens de rechtbank rechtvaardigen de ernst en het gewelddadige karakter van de aanslagen bovendien de toepassing van de undercoveractie.

‘Verlies van handel’

Medewerkers van De Groot Fresh Group, een van de grootste fruitbedrijven van het land, worden sinds 2019 bedreigd. Aanleiding voor de dreigementen is een bij de politie gemelde vondst van een partij van 400 kilo cocaïne in een bananentransport van het bedrijf. Kort erop ontving de eigenaar van het bedrijf, William de Groot, een sms’je waarin zijn bedrijf met een „boete” van 1,2 miljoen euro werd gedreigd, om het „verlies van de handel” te compenseren. „Als er niet betaald wordt zullen wij op korte termijn een willekeurige medewerker van De Groot Fresh Group liquideren.” Later werd 2,5 miljoen euro in bitcoins geëist.

Uiteindelijk vonden in totaal vijftien aanslagen plaats op woningen van (ex-)personeelsleden. De aanslagen varieerden van beschietingen tot brandstichting middels brandbommen. Eind 2020 brandde een woonhuis in Hedel af. Twee ex-medewerkers raakten gewond toen ze, vluchtend voor het vuur, uit hun raam sprongen. Volgens de rechtbank leefde de hele regio - niet alleen de medewerkers op de lijst maar ook de bewoners van omliggende huizen - „al jaren in angst voor aanslagen”. Yassine A. is mede verantwoordelijk voor dit gevoel van onveiligheid, stelt de rechtbank.