Ravage in steden rond Kiev wordt zichtbaar na vertrek van Russen

Na wekenlange gevechten hebben de Russen zich uit vrijwel alle noordelijk gelegen Oekraïense steden teruggetrokken, om - volgens de NAVO en Oekraïne - zich voor te bereiden op een nieuw offensief in het oosten van het land. Nu de rust in bepaalde gebieden is wedergekeerd, wordt ook de omvang van de schade zichtbaar. Kapotgeschoten gebouwen, afgebrande auto's en verwoeste woningen: Borodjanka, Tsjernihiv en Boetsja liggen in puin.