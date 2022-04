Raad voor de Journalistiek: NRC was zorgvuldig in berichtgeving over toezichthouder omroep ON

De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) heeft NRC donderdag in het gelijk gesteld in een zaak die was aangespannen door Taco Dankers, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van omroep Ongehoord Nederland (ON). Dankers had bij de klachteninstantie zijn beklag gedaan over vermeende feitelijke onjuistheden en een gebrek aan wederhoor door de NRC-journalisten bij de publicatie van twee artikelen. Volgens de Raad handelde NRC echter zorgvuldig: de stukken bevatten geen „relevante feitelijke onjuistheden” en Dankers is „herhaaldelijk benaderd voor wederhoor”, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.

De klachten van Dankers waren gericht op een nieuwsbericht en een achtergrondartikel over zijn rol als voorzitter van rechts-radicale denktank Gefira, die geregeld antisemitische teksten verspreidt. Beide artikelen verschenen op 2 november 2021. Dankers trad een dag na de artikelen terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van omroep ON, naar eigen zeggen vanwege de „controverse rondom zijn persoon”.

Dankers vond dat hij door NRC onterecht werd beticht van antisemitisme en dat van inhoudelijke wederhoor geen sprake zou zijn geweest. De Raad stelt hem in het ongelijk. NRC heeft tijdens de zitting aannemelijk gemaakt „gedegen onderzoek” te hebben verricht en er voldoende reden was om op deze wijze over Dankers te berichten. In de berichtgeving is tevens voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen, oordeelt de RvdJ. De beschuldigingen die zijn geuit door geïnterviewden zijn door de NRC-journalisten voor hun rekening gelaten.

Ook had Dankers in de ogen van de Raad zelf „voor nuance in de berichtgeving” kunnen zorgen, maar koos hij ervoor om niet inhoudelijk te reageren. NRC-redacteuren benaderden hem meerdere malen voor een reactie en lieten hem weten in gesprek te willen over „uitingen van het Gefira-account die als antisemitisch worden aangemerkt” en „uitlatingen over onder andere Joden die vragen oproepen”. Van een gebrek aan wederhoor is dan ook geen sprake, aldus de Raad. Tot slot heeft NRC volgens de RvdJ serieus op de klacht van Dankers gereageerd, toen hij deze indiende.