Priester Wouter Lutkie bleef ook na de Tweede Wereldoorlog hardnekkig geloven in het fascisme

Wouter Lutkie doet het in 1927 met verbluffend groot gemak: een audiëntie regelen bij de Italiaanse dictator Benito Mussolini. Een paar dagen eerder heeft de Brabantse priester een brief geschreven aan de Duce waarin hij uitlegt dat hij in Rome is om het fascisme te bestuderen. Of hij op korte termijn langs mag komen. Je moet het lef maar hebben.

Een paar maanden eerder heeft Lutkie in Nederland contact gezocht met de bekende kunstenaar Jan Toorop, net als hijzelf een bewonderaar van Mussolini. Nu hij in Rome is, wil hij graag werk van Toorop – twee tekeningen van de Italiaanse dictator – aan de fascistenleider aanbieden.

Mussolini is verheugd over het geschenk. ‘Ik heb altijd wel gedacht dat een groot kunstenaar niet noodig had, dat je voor hem poseerde, maar nu zie ik het ook’, zegt hij volgens Lutkie.

Er is veel wat fascineert aan Wouter Lutkie. Begrijpelijk dus dat Willem Huberts, gepromoveerd op de geschiedenis van het fascisme in Nederland, een biografie over hem wilde schijven. Soli deo heet het boek. Het is de naam van Lutkies huis én zijn levensmotto: voor God alleen.

Wie was deze priester, die een leven lang schreef over de zegeningen van het fascisme? In zijn inleiding somt Willem Huberts een aantal kwalificaties op die Lutkie in de loop der jaren kreeg: ‘een martelaar voor een verkeerd ideaal, een goudeerlijke fantast’, ‘een der zeer weinig sympathieke figuren onder de Nederlandse fascisten’, ‘een katholieke malcontent’, ‘een steunpilaar voor in nood verkerende burgers’. Dankzij goede contacten met de bezetters wist Lutkie volgens zijn biograaf in de Tweede Wereldoorlog ruim tweehonderd personen uit Duitse gevangenschap vrij te krijgen.

Huidenhandel

Wouter Lutkie werd geboren in 1887 in Den Bosch in een degelijk katholiek gezin. Zijn vader dreef een handel in huiden. Aanvankelijk leek Lutkie in zijn vaders voetsporen te treden. Naar zijn beweegredenen om te kiezen voor het priesterschap moet zijn biograaf helaas wat gissen. Zelf hield Lutkie het erop dat het een roeping was. Tijdens de eerste mis van een vriend die priester was geworden, hoorde hij naar eigen zeggen een stem: ‘Dat is ook jouw weg.’

In de jaren twintig was Lutkie betrokken bij heel wat van de vele fascistische clubjes die Nederland toen rijk was. Dat stuitte op verzet van de Bossche bisschop Diepen, waarna publiceren Lutkies voornaamste bezigheid werd. Van 1930-1965 gaf hij maandelijks een ‘algemeen cultureel’ tijdschrift uit, Aristo.

Een parochie had Lutkie niet. Maar vanuit zijn woning op een landgoed in Nuland vervulde hij wel degelijk een sociale functie. Zijn biograaf becijfert dat tussen 1925 en 1960 omstreeks zesduizend personen uit de omgeving zich tot hem wendden voor hulp. Het ging om zaken variërend van burenruzies tot belastingproblemen, en van echtscheidingsproblemen tot erfkwesties. Lutkie was een ‘ombudsman avant la lettre’.

Tegen Duitsland

Van het nationaal-socialisme moest Lutkie niets hebben. Als hij na de machtsovername van Hitler naar Zuid-Europa reisde, iets wat hij vaak deed, koos hij steevast een route waarbij hij Duitsland omzeilde. Lutkie bond zelfs de strijd aan tegen ‘insluipende germanismen in het Nederlands’. Maar bij Mussolini ging Lutkie na die eerste audiëntie in 1927 nog regelmatig op bezoek.

Eind 1940 kreeg Lutkie in Nuland bezoek van Hauptsturmführer Samel, officier van de Sicherheitspolizei in Den Bosch. Zijn naam stond namelijk op een lijst van anti-Duits gezinde Nederlanders. Tijdens dat gesprek bleek dat de Duitser net als Lutkie op een seminarie had gezeten en praktiserend katholiek was. De mannen konden het goed met elkaar vinden en er ontstond ‘een zekere vertrouwelijkheid’.

Direct na de bevrijding schreef Lutkie weer een artikel over ‘corporatieve ordening’. ‘Alsof’, schrijft Huberts, ‘er ook maar iemand in Nederland op dat moment geïnteresseerd was in de mogelijke voordelen van het fascistisch staatsmodel!’ Na de oorlog bezocht hij collaborateurs van diverse pluimage in de gevangenis. Tot het einde van zijn leven hield hij contact met fascisten van het eerste uur.

Aan materiaal had Lutkies biograaf geen gebrek. De priester hield er niet van om dingen weg te gooien. Toen hij als twaalfjarige vanuit Luik een ansichtkaart naar zijn vader stuurde, schreef hij er al op: ‘P.S. Bewaar deze kaart s.v.p.’ Zijn archief bevat rond de 175.000 items. Het moet Willem Huberts moeite hebben gekost een selectie te maken. Waarom was Lutkie nu zo gefascineerd door het fascisme? Pas halverwege het boek van 450 bladzijden probeert de auteur voor het eerst een antwoord te formuleren.

Huberts citeert veel en dat komt de leesbaarheid niet altijd ten goede. Naar een rode draad in het verhaal is het te vaak zoeken. ‘Al die citaten zijn evenzovele scherven van de spiegel waarin de talrijke facetten van de persoon Lutkie weerkaatst worden’, schrijft hij in zijn nawoord. Je zou willen dat de biograaf die scherven wat meer aan elkaar gelijmd had.



Willem Huberts: Soli Deo – Wouter Lutkie (1887-1968). Biografie van een priester-fascist. Boom, 464 blz. € 39,90 Soli Deo – Wouter Lutkie (1887-1968). Biografie van een priester-fascist. Boom, 464 blz. € 39,90 ●●●●●