Premier Sánchez ergert Spaans parlement met bezoek aan Marokko

De Spaanse premier Pedro Sánchez en koning Mohammed VI van Marokko hebben na bijna een jaar ruzie de diplomatieke banden weer aangehaald. Donderdagmiddag reisde Sánchez samen met minister José Manuel Albares (Buitenlandse Zaken) af naar het koninklijk paleis in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar de koning hen als eregast verwelkomde met een iftar, de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Dit wordt gezien als een teken van vriendschap en eendracht.

Maar dit historische bezoek valt niet goed in het Spaanse congres, vanwege de kwestie rondom de Westelijke Sahara, een hoofdpijndossier voor Spanje. Deze voormalige Spaanse kolonie wordt door Marokko geclaimd, in strijd met het internationaal recht. Spanje had zich tot nu toe altijd neutraal opgesteld in de kwestie rond de Westelijke Sahara, maar besloot twee weken geleden toch partij te kiezen voor Marokko.

Lees ook: Coronapatiënt Brahim Ghali is twistappel tussen Marokko en Spanje

De tegenstanders van Sánchez beschuldigen hem van verraad, omdat hij met zijn bezoek aan Rabat de Saharanen – die in Spanje een grote gemeenschap vormen – in de steek zou laten. Ook de kans dat Algerije – voorstander van onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara – naar aanleiding van de toenadering tussen Marokko en Spanje de gaskraan dichtdraait, wordt door leden van het congres gezien als een probleem.

Voorafgaand aan de reis van Sánchez naar Rabat werd daarom donderdagmiddag in het congres een symbolische stemming gehouden over het Spaanse standpunt over de Westelijke Sahara. Behalve zijn eigen sociaal-democratische PSOE verwierpen alle partijen het standpunt van Sánchez, inclusief zijn coalitiepartners.

Beperkte autonomie

In een brief aan de Marokkaanse koning sprak Sánchez twee weken geleden steun uit voor de plannen die Marokko heeft voor het westelijke deel van de Sahara. Het grondgebied zou beperkte autonomie krijgen, maar wel onder bewind van Marokko blijven.

De relatie tussen de twee koninkrijken was vorig jaar bekoeld geraakt, nadat de leider van de Saharaanse onafhankelijkheidsbeweging Polisario, Brahim Ghali, in een Spaans ziekenhuis was behandeld vanwege een coronabesmetting. Polisario is voor Marokko een staatsvijand. Marokko voelde zich verraden door Spanje en verbrak alle diplomatieke banden. Met als gevolg dat de zee-grens werd gesloten en Marokko stopte met het bewaken van de grens bij de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Duizenden migranten konden het afgelopen jaar de hekken bestormen, zonder tussenkomst van de Marokkaanse grensbewakers, die toekeken hoe hun Spaanse collega’s de toestroom van migranten niet aankonden. Spanje zette zelfs het leger in om de orde te handhaven.

Lees ook: Polisario geeft de moed niet op

Geen andere keuze

Volgens premier Sánchez was de crisis „niet langer uit te houden”. Hij zag „geen andere keuze dan het conflict op te lossen”. En dat betekende dat hij toegaf aan de Marokkaanse plannen voor de Westelijke Sahara, die uit 2007 stammen, tot woede van Algerije, dat Polisario (financieel) steunt. Algerije riep zijn ambassadeur in Spanje terug.

Hoewel Spanje in vergelijking met de andere landen van de Europese Unie relatief weinig afhankelijk is van ingevoerd aardgas, ontvangt het gas uit Algerije via een pijpleiding en tankers die vloeibaar aardgas vervoeren. De andere Spaanse partijen vrezen voor de continuïteit van deze leveringen.

Het doel van Sánchez is om een reeks interministeriële werkgroepen op te richten om een einde te maken aan de crisis tussen Spanje en Marokko, met een nadruk op migratie.