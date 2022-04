Pakistaans Hooggerechtshof draait ontbinding parlement terug

Het Pakistaanse Hooggerechtshof heeft de ontbinding van het parlement door premier Imran Khan ongrondwettelijk verklaard, en vraagt leden binnen twee dagen terug te keren naar de hoofdstad. Dat schrijft persbureau Reuters donderdag op basis van de uitspraak in de zaak. Afgelopen zondag besloot Khan het parlement naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen aan te kondigen, kort voordat er over een motie van wantrouwen tegen hem gestemd zou worden.

Aanleiding voor de motie was de slechte staat van de Pakistaanse economie. In het land zijn basisvoorzieningen sterk in prijs gestegen door de internationale economische gevolgen van de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne. Doordat veel Pakistanen in de pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt, is bijvoorbeeld voedsel een onbetaalbaar goed geworden.

Een coalitie van oppositiepartijen beweerde dat Khan, die sinds 2018 premier van Pakistan is, geen parlementaire meerderheid meer heeft en verzamelde steun voor een motie van wantrouwen. Die had een grote kans aangenomen te worden, omdat ten minste twaalf van Khans partijleden al waren overgelopen. In de dagen voor de stemming beschuldigde Khan de oppositie van een samenzwering met de Verenigde Staten. De motie zou „schaamteloze inmenging in de binnenlandse politiek” zijn. Washington ontkende banden te hebben met de Pakistaanse oppositie.

Na de ontbinding van het parlement daagde de oppositie Khan voor het Hooggerechtshof. Nu zijn beslissing is teruggedraaid en het parlement terugkeert, zal de stemming over de motie van wantrouwen naar verwachting deze zondag plaatsvinden. Als Khan, zoals wordt verwacht, met de motie wordt afgezet, kan de oppositie haar eigen premier nomineren die tot uiterlijk augustus 2023 aan de macht mag blijven. Dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. In een persconferentie na de beslissing van het Hooggerechtshof maakte oppositieleider Shehbaz Sharif donderdag bekend dat hij, als de motie wordt aangenomen, door de oppositie wordt aangedragen als nieuwe premier.