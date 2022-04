Oudste graf van Nederland, bij Haps, is van bijna tienduizend jaar geleden

Archeologen hebben het tot nu toe oudste graf van Nederland ontdekt. Het gaat om een kleine kuil bij het Noord-Brabantse Haps, waarin bijna tienduizend jaar geleden de crematieresten van een jager-verzamelaar zijn bijgezet. Vuursteen en hazelnoten zijn meegegeven als grafgift. Dat hebben het archeologiebedrijf Econsultancy en de gemeente Land van Cuijk bekendgemaakt.

Het graf is ontdekt bij opgravingen in 2017, zegt archeoloog Tom Hos van Econsultancy. „Bij de uitwerking van het onderzoek bleek uit C14-datering van houtskool en gecremeerd bot dat het graf tussen 7.655 en 7.582 voor Christus moet zijn gemaakt.”

Op basis van het gewicht van de verbrande botresten (ruim 200 gram) en de aanwezigheid van verschillende skeletonderdelen – zoals fragmenten van de schedel, pijpbeenderen en de ruggenwervel – gaan de onderzoekers ervan uit dat een compleet lichaam is begraven. „Het geslacht was niet meer vast te stellen”, vertelt Hos. „Aan de hand van een bewaard gebleven snijtand, die na het negende jaar doorkomt, weten we wel dat de overledene minstens die leeftijd moet hebben gehad.”

Haps is de vierde plek in Nederland waar een crematiegraf uit het vroeg- of midden-mesolithicum (circa 9000-6500 voor Christus) is gevonden. De Beverwaard bij Rotterdam was met een datering van ongeveer 7500 voor Christus tot nu de oudste.