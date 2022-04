Ongevaccineerd op de IC miste ze de geboorte van haar kind

Elizabeth Trzepiecka herinnert zich het moment begin januari nog goed: op de intensive care van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-Oost vertelde een arts haar dat ze zou worden geïntubeerd. Hoogzwanger van haar derde kind knikte Elizabeth naar de man in de witte jas – ten teken dat ze begreep dat de plastic slang in haar luchtpijp zou verdwijnen. „Ik dacht dat ik voor eventjes aan het zuurstof moest.”

Een misvatting, die de arts voorziet en bijstuurt. „Hij zei: ‘Mevrouw, het kan zijn dat we uw kindje moeten gaan halen zonder dat u dat meekrijgt.’”

Elizabeth (36), bijna drie maanden later nog altijd herstellende van haar coronabesmetting: „Ik voelde me op dat moment zó slecht dat ik alles goed vond.”

In de hoek van de volgepakte woonkamer van het rijtjeshuis in Purmerend ligt baby Lilly te slapen. De herinnering aan het missen van de geboorte van haar derde dochter grijpt de Poolse opnieuw aan. „Dat blijft heel moeilijk.” Zoals alle gebeurtenissen in de eerste weken van dit jaar haar nog dagelijks bezighouden. „Ik had me moeten laten vaccineren.”

Covid-19 is een ziekte die vooral ouderen ernstig treft. Wie in coronatijd rondloopt op IC’s van ziekenhuizen ziet er vooral vijftigplussers. Vaker man dan vrouw. Vaak te zwaar, en meestal ongevaccineerd. Daarnaast valt een heel andere groep patiënten op: de gezonde, ongevaccineerde zwangere vrouw. Zeker als de Deltavariant om zich heen grijpt, vanaf de zomer van 2021. Dan wordt in het Rotterdamse Erasmus MC de ene na de andere zwangere patiënt binnengebracht.

Hoe kon het dat dit virus sommige zwangeren zo hard trof? En: hoe groot is de schade?

Spontane IC-bevalling

Op zijn werkkamer zoekt gynaecoloog Hans Duvekot een plekje tussen stapels papieren, geboortekaartjes en een medicijnkarretje. Op de vierde verdieping van het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus MC, vertelt hij over een jonge vrouw die iets verderop op de intensive care ligt. „Ze is besmet met de omikronvariant, maar het is haar hart dat haar beroerde toestand veroorzaakt.” De vrouw wordt in leven gehouden met een hartlongmachine. Zijn telefoon gaat. Zodra hij heeft opgehangen, zegt Duvekot: „Ik hoor net dat ze spontaan aan het bevallen is gegaan.”

Tijdens de zwangerschap verandert het immuunsysteem, legt Duvekot uit; zwangeren hebben sowieso meer last van virale infecties. „Maar ook hart en longen moeten harder werken. En een zwangere houdt meer vocht vast.” Dat kan allemaal bijdragen aan een ernstiger verloop van Covid bij zwangere vrouwen.

Het precieze aantal zwangeren dat door corona op de intensive care belandde is onbekend. Niemand houdt de cijfers precies bij. Bij NethOSS, een platform dat ernstige ziekten tijdens de zwangerschap registreert, kwamen tot vorige maand 128 meldingen van zwangeren op de IC binnen. Nog zeker zeventig zwangeren werden voor Covid-19 behandeld op de high care-afdelingen van de ziekenhuizen, en bijna driehonderd vrouwen lagen op de verpleegafdeling.

In het Erasmus MC waren het er op de IC tot nu toe 39, dóór Covid. Duvekot: „Dramatisch veel.”

Het gekke was: tot de zomer van 2020 gebeurde er weinig afwijkends op de afdelingen verloskunde in het land. „Een enkele vrouw kreeg een longembolie of iets dergelijks”, zegt Eline van den Akker, gynaecoloog in het Amsterdamse OLVG. „Maar geen enkele IC-opname.”

Pas in juli dat jaar verandert dat met de opkomst van de Britse variant. In Rotterdam belandt voor het eerst een zieke vrouw, na 24 weken zwangerschap, op de intensive care. Met kunst- en vliegwerk, waaronder drie weken beademing, bevalt zij uiteindelijk veertien weken later van een gezonde baby. Duvekot: „De moeder revalideert nog altijd.”

Zo druppelt het een jaar door. Tot de zomer van 2021, wanneer de Deltavariant opduikt. Van den Akker: „Dat was de heftigste variant voor iedereen, dus ook voor zwangeren.” Duvekot: „Vanaf juli hadden we hier continu twee, drie vrouwen op de IC aan de beademing liggen. Soms zelfs vijf tegelijk.” Vóór Covid bracht Duvekot, al dertig jaar in het vak, misschien vijf patiënten per jaar naar de IC. Zelden gingen zij aan de beademing, laat staan drie weken lang.

Stuk voor stuk waren het gezonde jonge vrouwen. Vrijwel allemaal ongevaccineerd. „Van de 39 vrouwen die hier op de IC werden opgenomen, waren er 38 ongevaccineerd. Eén vrouw had alleen haar eerste prik gehad”, zegt Duvekot. „Daarom durf ik rustig te stellen dat vaccineren helpt tegen ernstige complicaties bij zwangerschap.”

‘Plamuurachtige’ placenta

Gynaecologen en verloskundigen hadden geen ervaring met het ziektebeeld. Bruikbare studies waren niet voorhanden. De gangbare gedachte tot dan toe is dat zonder kind een kleiner beroep gedaan wordt op de longfunctie van de vrouw. Het maakt dat ze de eerst binnengebrachte zwangeren met Covid zo snel mogelijk laten bevallen, ook als het kind pas 26 weken oud is.

„Maar het virus had de longen van de vrouw zo aangetast dat van herstel überhaupt amper sprake was,” zegt Duvekot. „Ook zonder hun kind lagen de vrouwen nog weken aan de beademing.”

Het zal de belangrijkste verloskundige les worden van de pandemie, vertelt Duvekot: de baby laten zitten tot 32 of 33 weken, zolang die zich goed ontwikkelt.

Behalve de doodzieke zwangeren zelf zien gynaecologen ook een toename van te vroeg geboren en doodgeboren baby’s bij ongevaccineerde vrouwen die besmet zijn geraakt.

Duvekots collega Sam Schoenmaker bekeek afgelopen zomer 36 placenta’s en zag dat ruim de helft door het virus was aangetast. Een ‘plamuurachtige’ laag slaat neer in de placenta, waardoor de baby in toenemende mate verstoken blijft van zuurstof. Duvekot: „We hebben herhaaldelijk vrouwen gehad die zich met 32 weken meldden: ik voel geen leven. En dan zien we dat zo’n kind het ontzettend benauwd heeft.”

Vrouwen wegen het advies van hun zus net zo zwaar als dat van de dokter

Wat richt het virus verder aan bij ongevaccineerde zwangeren en hun baby’s? Bekend is dat twee baby’s zijn overleden, één zwangere stierf. Er is sprake van een verhoogd aantal vroeggeboortes, en van een toename van ‘intra-uteriene vruchtdoden’, waarbij de baby voor de geboorte in de baarmoeder sterft. Vrouwen die ernstig ziek werden, kampen met blijvende long-, lever- en nierschade. Er zijn vrouwen met langdurige vermoeidheidsklachten, en psychische klachten door het missen van de geboorte van hun kind. Al met al enorm leed dat simpel te voorkomen was geweest”, zegt gynaecoloog Eline van den Akker thuis in Lisse. „Ik vraag elke zwangere op mijn spreekuur of ze gevaccineerd is. En zo niet, of ik wat over het virus mag vertellen. Ik ben de hele dag aan het voorlichten.”

Geen prik

Meer dan de helft van de zwangeren die Van den Akker ziet wil geen prik. „Ontzettend zorgelijk”, zegt ze. Zij ziet de gevolgen. „In slaap gebrachte zwangeren aan de beademing en een reddeloze partner ernaast.” Wat de vaccinatiegraad onder zwangeren precies is, is onbekend. Een goede registratie ontbreekt.

Een belangrijke factor, zeggen Van den Akker en Duvekot, was het eerste overheidsadvies. Gezonde zwangere vrouwen kregen begin vorig jaar, bij de start van de vaccinatiecampagne, de aanbeveling de prik níét te halen. „De effecten op het ongeboren kind waren op dat moment nog onvoldoende bekend”, zegt Duvekot, voorzitter van de commissie die het advies opstelde.

En al werd die aanbeveling ruim drie maanden later op basis van Amerikaanse data omgezet in het advies zich vooral wél te laten vaccineren, de angst bij veel zwangeren bleef. Duvekot: „Dat is helaas waar. De vele desinformatie heeft daarbij niet geholpen.” Van den Akker: „Die eerste waarschuwing van de overheid ijlt nog altijd na. Ik hoor nog steeds dat veel vrouwen om die reden geen vaccin willen.”

Het gaat op haar spreekuur meestal niet om doorsnee antivaxxers, vertelt ze. De vrouwen zijn niet tegen een vaccin, ze willen alleen niet tijdens hun zwangerschap worden geprikt. Ze hebben vaak goed nagedacht, maar maken hun keuze vervolgens op soms onnavolgbare gronden. „Ze willen geen prik vanwege het gevaar op trombose. Maar de kans daarop is veel groter door corona.” Vrouwen wegen het advies van hun zus net zo zwaar als dat van de dokter, ziet Van den Akker. „Of je legt het af tegen Gerda die iets heeft gezegd op Facebook.”

Anders dan veel andere ongevaccineerden die in het ziekenhuis belanden, ziet 90 procent van de zwangeren al in een vroeg stadium van de zwangerschap een professionele hulpverlener: de verloskundige. De medische richtlijn van de verloskundigen schrijft „met nadruk” voor zwangeren te adviseren zich te laten vaccineren. Hoe kan het dat de vaccinatiegraad dan toch laag is? „Dat is een moeilijke vraag”, zegt Corine Verhoeven, die als hoogleraar verloskunde ook in de adviescommissie onder leiding van Duvekot zat. „Ons advies – eerst niet, toen wel – was lastig. Wij waren voorzichtig, maar dat zijn zwangeren zelf ook. Dat telde op.” Haar conclusie: „De boodschap had in tweede instantie moeten zijn: je hebt nu de kans om je kínd te beschermen. Dat was beter geweest.”

Volgens Verhoeven is de beperkte vaccinatiebereidheid niet te wijten aan gebrek aan overtuigingskracht bij verloskundigen. „De vraag is: hoe sturend mag je als verloskundige zijn? Het is uiteindelijk echt aan de vrouw zelf.”

Maar het is, zegt ze, „beslist” de moeite waard om te evalueren. „Misschien hadden we als verloskundigen assertiever moeten zijn.” En, zegt ze: „We hadden beter moeten registreren. Dan hadden we precies geweten wat de vaccinatiegraad is. Nu kunnen we alleen maar schatten.”

Anonieme kaarten

Wat ook meespeelt is het afnemende gezag van specialisten, stellen Duvekot en Van den Akker. Een groeiende groep vrouwen heeft sterke ideeën over het medisch handelen tijdens zwangerschap en bevalling. Van den Akker: „De meest verregaande eisen worden in een geboorteplan gezet: ze willen geen knip of geen kunstverlossing. Wij moeten dan tijdens de bevalling ineens in discussie over noodgrepen.”

Duvekot ziet vrouwen die veel bloed verliezen omdat ze oxytocine weigeren, een hormoon dat die complicatie juist moet voorkomen. Of vrouwen die zo ernstig uitscheuren dat ze op de OK gehecht moeten worden, ómdat ze geen knip wilden. Van den Akker: „Die ontwikkeling was er al voor Covid, maar het is er niet beter op geworden.”

Een dieptepunt waren de anonieme kaarten die verschillende ziekenhuizen verspreid over het hele land tijdens de pandemie ontvingen. De kaarten, ingezien door NRC, zijn gericht aan verloskundigen en gynaecologen en staan bol van de beschuldigingen („Je handelde zonder toestemming”) en verwensingen („Ik haat je nog steeds”).

De actie blijkt gecoördineerd door de ‘Geboortebeweging’, die zich blijkens hun website ten doel stelt de zwangere „de regie” in handen te geven tijdens de zwangerschap én de bevalling: „Wat er ook gebeurt”. Van den Akker: „Dat gaat natuurlijk niet, want daarvoor zijn de omstandigheden soms te ongewis, maar bovenal: verloskunde is een vak, geen opvatting.” Ze zucht zacht. „De anonieme beschuldigingen en het onterechte wantrouwen: het is echt verschrikkelijk om mee te maken. Natuurlijk maken ook wij fouten, we zijn mensen. Maar de zorg in Nederland is van ongekend hoog niveau en iedereen kan met zijn hulpverlener in gesprek.”

Met de komst van de besmettelijkere maar mildere Omikronvariant eind 2021 daalde het aantal opnames van besmette zwangeren weer naar een niveau vergelijkbaar met dat in de beginfase van de pandemie.

Geboorteboekje

In Purmerend houden Elizabeth en haar man Bashar, werkzaam in de horeca, elkaars hand vast als ze terugkijken op de bevalling van hun jongste dochter. „Ik werd gebeld door een verpleegkundige”, zegt Bashar. „Ze zei: ‘U moet komen. Het gaat steeds slechter met uw vrouw. We weten niet of ze nog wakker wordt.’”

Bij de daaropvolgende keizersnede stond hij in de hoek van de operatiekamer. Behalve zijn vrouw bleek ook de baby bij haar geboorte buiten bewustzijn. „Mijn angstigste moment”, zegt Bashar. Hun dochter wordt later die dag met een ambulance naar het elders in de stad gelegen Universitair Medisch Centrum gebracht. Bashar: „Ik dacht: ga ik mijn vrouw én mijn dochter verliezen?”

De naam van zijn dochter weet hij op dat moment niet. „Die had mijn vrouw bedacht, maar die kon ik het niet vragen.” Bashar belt haar beste vriendin, aan wie ze het vermoedelijk heeft verteld, en achterhaalt zo de naam. Hij kijkt naar de box. „Het is gelukkig allemaal goed gekomen met haar,” zegt hij glimlachend.

En met Elizabeth? Fysiek is ze nog altijd niet de oude, vertelt ze. „Gelukkig blijven de engste dromen steeds vaker weg.”

Geboorteboekjes van Lilly. Foto Lars van den Brink

Dan staat ze op en vindt onder een stapel luiers het geboorteboekje dat verpleegkundigen van het OLVG hebben bijgehouden. „Ik ging voor het eerst met jou naar je mamma op de IC. Ze was nog in slaap gebracht”, staat er bij zaterdag 15 januari. „Toen ik je bij haar neerlegde, zag ik tranen uit haar ogen rollen en zakte haar hartslag (die hoog was). Wat een moeder-dochterband al niet kan doen.”

Elizabeth slaat het boekje dicht en drukt het met beide handen tegen haar borst. „Zo Nederlands om dat allemaal op te schrijven. Zo lief.”

