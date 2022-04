Zelensky uit kritiek op sancties en burgemeester Marioepol spreekt van duizenden doden

Oekraïense vrouwen delen tips om zich te beschermen tegen verkrachting

In Oekraïne komen steeds meer verhalen naar buiten over seksueel geweld door Russische militairen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de Britse krant The Times tekenden getuigenissen van slachtoffers op. De Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd. Op Instagram delen Oekraïense vrouwen ondertussen tips delen over hoe je je moet beschermen tegen seksueel geweld. „Loop niet alleen over straat. Denk alvast na over wat je doet als je wordt aangevallen. Neem een schaar of bus deodorant mee om je te verdedigen.”

