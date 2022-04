‘Oekraïense militairen lijken Russische krijgsgevangenen op video te executeren’

Waarschuwing: de hyperlinks in het stuk bevatten schokkende beelden.

The New York Times heeft woensdag een video geverifieerd waarin te zien zou zijn hoe Oekraïense militairen gevangengenomen Russische militairen executeren. Op de via een Russisch Telegramkanaal gedeelde video is volgens de krant een Russische militair met een jas over zijn hoofd te zien, die gewond lijkt, maar nog in leven is. Dan wordt er op hem geschoten, tot hij niet meer beweegt. Tenminste drie andere vermeende Russische militairen liggen volgens The New York Times naast de doodgeschoten militair.

De video is volgens open source researchers en The New York Times gefilmd bij het dorp Dmytrivka, ten zuiden van de Kievse voorstad Irpin, ten tijde van de Russische terugtrekking uit het gebied rond Kiev. De situatie zou zijn ontstaan als gevolg van een hinderlaag waarin een Russisch konvooi rond 30 maart in zou zijn gelopen. Het Oekraïense ministerie van Defensie deelde een video van na de hinderlaag en sprak van „precisiewerk”. Volgens internationaal recht is het standrechtelijk executeren van krijgsgevangenen een oorlogsmisdaad.

Volgens The New York Times zijn de Oekraïense militairen te identificeren aan de Oekraïense vlaggen op hun uniform en blauwe armbanden. Ook roepen ze „glorie aan Oekraïne”. Het door de krant geciteerde Oekraïense nieuwskanaal UNIAN stelt dat de Oekraïense militairen deel uitmaken van het Georgische Legioen, een paramilitaire eenheid van Georgiërs die sinds 2014 onder Oekraïense vlag vechten.

