NPO bindt nu echt de strijd aan met Netflix

Het had wat voeten in de aarde – maar met een goedkeuring van zowel het Commissariaat van de Media als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan de Nederlandse Publieke Omroep online videodienst NPO Start nu echt gaan uitbreiden. Die plannen lagen er al sinds 2019. Toen kondigde de NPO in het ‘Jaarplan Video’ aan met NPO Start volop de strijd te willen aangaan met videodiensten als Netflix en Videoland (RTL). De NPO wil de grootste aanbieder van video on demand zijn, schreef de directie destijds.

Met deze goedkeuringen mag de NPO programma’s van online kanalen zoals die van NPO3 en FunX nu aan het aanbod op NPO Start toevoegen. Bovendien mag het sommige NPO-programma’s er al eerder dan op televisie, of zelfs exclusief voor NPO Start-kijkers aanbieden. NPO Start, voorheen Uitzending Gemist, kan zich op die manier meer als een on-demand-dienst gaan gedragen.

Eind maart keurden de ACM en het Commissariaat overigens niet alleen de uitbreiding van NPO Start goed, maar ook de komst van het nieuwe on-demand-kanaal NPO Luister, voor alle podcasts van de NPO. Deze week publiceerde staatssecretaris Gunay Uslu (D66, Cultuur en Media) al een ontwerpbesluit voor NPO Luister.

Vergrijzend kijkerspubliek

De stappen die de NPO nu richting on demand zet zijn niet verrassend – het kijkerspubliek vergrijst, de concurrentie van streamingdiensten is al jaren groot – en door de lange goedkeuringsprocedure die eraan voorafging zelfs aan de late kant. Maar ze zijn wel fundamenteel. Ze komen bovendien samen met een grootscheepse reorganisatie in de manier waarop de publieke omroep zijn programma’s uitserveert: het zogeheten ‘integraal programmeren’, dat eveneens deze week van start ging.

Integraal programmeren komt erop neer dat zes ‘genremanagers’ het aanbod aan programma’s voortaan regisseren, waarin zij NPO Start, maar ook online kanalen als YouTube en TikTok, direct betrekken. Tot nu toe deden drie netcoördinatoren dat: zij bepaalden welke programma’s op hun zenders kwamen en deelden op basis daarvan het geld uit. Het vullen van televisiezenders maakt kortom plaats voor werken per genre – journalistiek, fictie of amusement, bijvoorbeeld – vanuit de gedachte dat je op die manier beter kunt kijken naar waar de kijker behoefte aan heeft. Pas in tweede instantie bepalen genremanagers dan op welke kanalen die programma’s het beste kunnen landen: televisie, NPO Start of online.

De kijker zal daar voorlopig nog weinig van merken: de drie televisiezenders behouden hun profiel en hun budget. En ook de bestaande budgetten voor online en televisie vervallen niet. „We moeten dit kunstje met dezelfde hoeveelheid geld doen”, zei tv-directeur Frans Klein deze woensdag tijdens een persbijeenkomst. In 2022 is er 30 miljoen euro begroot voor online, op een totaal videobudget van 624 miljoen euro.

Klein: „Hoe snel we naar andere platforms zullen bewegen en hoe groot on demand en online ten opzichte van televisie zullen worden, is ook voor ons nog een vraagteken. Wij zien in de Nederlandse markt in ieder geval dat lineaire televisie nog steeds groot is – er wordt veel tv gekeken. We repareren het dak daarom terwijl de zon schijnt. We bewegen en veranderen, maar houden tegelijkertijd in de gaten dat we ons oude, trouwe publiek blijven bedienen.”