In de Lutherse kerk in Bussum hebben zich vijf sopranen, vier alten, vijf tenoren en één bas verzameld om Bachs meesterwerk te oefenen: de Matthäus Passion. Koraal voor koraal. De dirigent is tevreden. „Maar”, voegt hij toe, terwijl hij in één van de vier camera’s kijkt die het geheel registreren en live uitzenden, „ik weet natuurlijk niet hoe het thuis gaat.”

Zijn koor is namelijk veel groter dan wat zich op de kerkbanken heeft verzameld. Verspreid door het land, van Bergen op Zoom tot Boxmeer en van Groningen tot Middelburg, oefenen zo’n honderd zangers in duo’s op afstand mee. De helft van hen is gediagnosticeerd met dementie. „Maar die diagnose wil dus niet zeggen dat je niks meer kán”, zegt artistiek leider Erik Zwiers (55). Daarom bedacht hij het emanciperende Participatiekoor, waar mensen met dementie kunnen blijven zingen, met behulp van een mantelzanger.

„Voor we beginnen”, zegt dirigent Piet Philipse (71) in de camera, „wil ik u een tip geven.” Hij houdt een markeerstift in de lucht. „Schaf een stift aan en markeer je eigen partijen, dat helpt als je het even niet meer weet.” Ze beginnen elk koraal vierstemmig, en breken het daarna op in aparte partijen, inclusief kritiek en advies van Philipse: „Schouders omlaag en níét schokkend ademen, niet doen.”

Eerst alleen de sopranen: „Beetje gas geven.”

Daarna de alten: „Niet aanglijden.”

De tenoren: „Oei, daar ben ik het niet mee eens, dat doen we even over.”

En dan – écht alleen – de bas: „Perfect.”

Thuis zingen de duo’s, ongezien en ongehoord, mee. „U kunt ons zien, wij u niet natuurlijk”, zegt Philipse. „Het zou dus leuk zijn als u ons een foto of filmpje kunt sturen.” Prangende vragen kunnen de thuiszangers thuis stellen aan Aukje, zij is de moderator. „Ik vertegenwoordig u hier in de banken”, zegt ze in de microfoon. De livestream is uit pandemienood geboren, maar heeft het koor ook toegankelijk gemaakt voor mensen van ver. „Dat is een leuke bijkomstigheid natuurlijk”, zegt Zwiers.

Hij kwam vijf jaar geleden op het idee voor dit koor door Nico, die hij twee jaar lang volgde voor zijn boek Zolang ik er ben. Nico had alzheimer, maar hij wilde het pad van de vergetelheid niet uitwandelen, vertelt Zwiers. „De dag dat zijn euthanasie plaatsvond, toen alles gezegd was, hebben we samen geproost met een glas wijn. Op dat moment begon hij het slot van de Matthäus te zingen.” Zwiers wrijft over zijn arm. „Weer kippenvel.” Als hij iets anders had gezongen, had hij er misschien niks mee gedaan, maar dat hij specifiek dít stuk zong. „De Matthäus Passion is de lijdensweg van Christus, c.q. de lijdensweg van de mens.”

Franc Janssen (69) heeft alzheimer en is hier met ‘zijn’ mantelzanger Cees Stet (74). In Bachs werk ziet Janssen een gigantische uitdaging. Het leert hem veel, over muziek, maar ook over hemzelf. „Bach heeft het over doornen in het hoofd, en over hulp vragen.” Door zijn eigen hoofd vol doornen heeft hij hulp moeten léren vragen, vertelt hij. „Vroeger was ik een autoritair mannetje, moest het altijd gaan hoe ik het wilde. Ik heb geleerd dat nu aan anderen over te laten. En weet je? Dat bevalt me prima.”

De stemmen van het in Bussum aanwezige koor smelten samen. Stet kijkt op zijn bladmuziek, Janssen leest geen noten, hij zingt mee op gehoor. Soms gaat er een stem een octaaf te hoog, laag, snel of traag. Maar wat maakt het uit, zingen geeft plezier. En zoals Stet zegt: „Het geeft niks als er soms iets misgaat. Het koor zingt altijd door.”

Het Participatiekoor treedt 10 april op, samen met het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en het Jeugdkoor Spaarne, in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.