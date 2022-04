Met zijn grafkist naast haar sponde

Als over iemand uit het verleden lelijke verhalen worden verteld, is het altijd goed om je af te vragen wie die verhalen vertelt en waarom. En als de lelijke verhalen over een vrouw gaan, is het zaak om éxtra goed op te passen.

Dat gezegd hebbende: met de geestelijke gezondheid van Johanna de Waanzinnige, koningin van Castilië, was écht iets mis. Zoals bij meer mensen lag de oorsprong van haar geestelijke gesteldheid vermoedelijk in haar jeugd. De jonge Johanna twijfelde aan het katholieke geloof – en daar werd haar moeder heel boos over.

Die moeder was koningin Isabella, met haar man Ferdinand verantwoordelijk voor de herovering van Spanje op de Moren én de oprichting van de inquisitie. Isabella reageerde – geheel in de geest van deze religieuze politie-eenheid – keihard op de wankele geloofsijver van haar dochter. Ze liet Johanna ophangen aan een touw, met gewichten aan haar voeten. De pijn moest haar weer op het juiste pad brengen.

Johanna had meer geluk in de liefde. Ze moest trouwen met Filips, sinds 1494 landsheer van de Bourgondische Nederlanden. Zijn bijnaam was ‘de Schone’, en toen Johanna hem voor eerst zag, sprong er subiet een vonk over. De coup de foudre trof ook Filips – en hierna ging het hard. Het duo liep de straat op – ze waren in het plaatsje Lier, onder de rook van Antwerpen – en vonden een priester. De ongetwijfeld verbijsterde geestelijke verbond de Spaanse vrouw en Bourgondische man ter plekke in de echt. Het jonge stel trok zich terug in een woning, waar ze pas de volgende ochtend weer uitkwamen, na een nacht van liefkozingen die door het snel gesloten huwelijk niet zondig waren. Die dag, 20 oktober 1496, volgde het officiële huwelijk, inclusief een mooie mis en groots banket.

Door een reeks sterfgevallen belandde Filips in 1506 op de troon van Castilië. Zes jaar eerder was het paar al met een zoon gezegend, die later als Karel V zou heersen als keizer over een enorm rijk.

Het leven leek Johanna dus toe te lachen, maar al tijdens het verblijf in de Nederlanden waren haar geestelijke problemen toegenomen. Toen Filips drie maanden na zijn kroning onder mysterieuze omstandigheden overleed – er werd uiteraard gefluisterd dat het moord was – kreeg Johanna een psychische klap die ze niet meer te boven kwam.

Het lichaam van de Schone werd gebalsemd en in een loden kist gelegd. Tot zover niks bijzonders. Johanna liet het gevaarte echter op haar kamer neerzetten. Elke ochtend opende ze de kist om te zien of haar betreurde echtgenoot tot leven was gekomen. Ook als ze op reis ging, weken Filips’ stoffelijke resten niet van haar zijde.

De dode koning werd toch ter aarde besteld, maar met Johanna kwam het niet meer goed. Ze werd officieel krankzinnig verklaard en haar zoon stopte haar weg in een kasteel in Tordesillas. Daar leefde ze, achtervolgd door waanvoorstellingen, uiteindelijk maar drie jaar korter dan Karel.