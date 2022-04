Met een bloeiboog het hele jaar door bloemen: jij blij, beestjes blij

Een jaarrond bloemen in de tuin, wie wil dat nu niet? Het levert tuineigenaren niet alleen een vrolijk plaatje op, maar het is ook belangrijk voor de biodiversiteit. Nu ons klimaat verandert en steeds onvoorspelbaarder wordt, is het aan ons tuiniers om altijd iets klaar te hebben staan voor hongerige vlinders en bijen die op het ‘verkeerde moment’ actief worden. Wij vinden het fijn als we in januari al een terrasje kunnen pakken, voor bijen die door het warme weer veel te vroeg actief worden en op zoek gaan naar eten terwijl er nog niets bloeit, is het minder fijn.

Een bloeiboog biedt een oplossing, ook in een kleine tuin. Daarmee zorg je dat er iedere maand van het jaar iets bloeit. Het zou dus eigenlijk beter een bloeicirkel genoemd kunnen worden, waarbij een gesloten cirkel betekent dat er constant iets te halen valt voor bijen en vlinders.

Onderstaand lijstje, met voor iedere maand een vaste plant, bolgewas of heester, geeft gegarandeerd succes – mits geplant in een overwegend zonnig stukje tuin. Heb je deze allemaal, dan zal het er snel gaan zoemen en fladderen. Je kunt ze toevoegen aan al bestaande beplanting, of er een hele nieuwe border mee aanleggen.

Grond verbeteren

Voordat je gaat planten, moet je eerst je grond met compost verbeteren. Dit doe je simpelweg door een laagje compost aan te brengen op de grond. Erdoorheen spitten hoeft niet. ‘Mulchen’ noem je dat. Een laag van zo’n 5 centimeter is goed. Meet het stukje tuin waar je wilt gaan planten en schrijf daarna op hoeveel vierkante meter je wilt gaan vullen. Zo weet je hoeveel planten je dient te kopen bij de kweker. Ga naar een lokale, het liefst biologische kweker. Zo weet je zeker dat je sterke planten koopt die buiten hebben gestaan en dus niet zomaar verpieteren buiten een verwarmde kas, én dat ze niet bespoten zijn met pesticiden.

Schaf oneven aantallen aan van drie of vijf planten en maak groepjes. Van de heester koop je er maar één, die zet je achteraan. Houd zo’n 30 centimeter van de heester vrij en begin dan met het neerzetten van de planten als ze nog in de pot zitten. Zo kan je het geheel bekijken voordat je begint met planten. Op de labels staat hoe ver de planten ten opzichte van elkaar moeten staan. Wanneer alle groepjes in de grond staan, geef je ruim water, liefst regenwater. Zo krijgen ze een goede start en wanneer ze meteen goed wortelen scheelt dat de rest van het jaar sproeien.

Schrijf in je agenda dat je in september weer aan de slag gaat. Niet met het opschonen van dit tuintje – alles mag rustig bovengronds afsterven en in de winter blijven staan – maar met het planten van bloembollen. Schaf een flinke zak biologische krokussen aan en plant deze tussen alle vaste planten en onder de heester. Deze zullen vanaf februari/maart gaan bloeien en komen zoals alles in dit bloeiboogtuintje ieder jaar weer glorieus terug. Het enige extra werk betreft het weghalen van de afgestorven plantenrestjes in februari/maart. Leg deze in een hoekje van je tuin zodat het een fijne schuilplek wordt insecten, en wie weet zelfs egels.

Januari Nieskruid/kerstroos (Helleborus)

Bloei december tot en met maart/april Door zijn grote bloemen valt de helleborus echt op in de wintertuin. Hij houdt van halfschaduw, dus onder bladverliezende bomen en struiken voelt hij zich thuis. Tegen de tijd dat die weer volop loof hebben, is de helleborus afgezwaaid voor het seizoen, om in de volgende winter weer prachtig terug te komen. Februari Krokussen (Crocus)

Bloei februari tot en met maart Krokusbollen zijn de ideale bollen om werkelijk overal te planten. Koop in de herfst een flinke zak biobollen (want in grote aantallen ogen ze het mooist en in bulk zijn ze goedkoper), en plant ze overal tussen. Ze bloeien wanneer andere planten waar ze tussen staan nog geen bladeren hebben die voor schaduw kunnen zorgen. Ze sterven bovengronds af wanneer andere planten beginnen te groeien en ruimte nodig hebben. Jaarlijks komen ze mooier en talrijker terug zonder andere beplanting in de weg te zitten. Heb je een stukje gras en vind je het prima pas in april te maaien? Maak er dan een bloemenveldje van door er lekker veel krokussen te planten. Door niet te vroeg te maaien geef je ze na de bloei de tijd hun blad rustig af te laten sterven, waarmee ze energie verzamelen voor volgend jaar. Maart Kaukasische look-zonder-look (Pachyphragma macrophyllum)

Bloei maart tot en met mei Dit is een lieflijk plantje dat de bodem bedekt met rond, felgroen blad, en daar in het voorjaar prachtige witte bloemen op draagt. Ze lijken wel wat op pinksterbloemen. Een voordeel is dat het blad in zachte winters mooi groen blijft. Felle zon is niet aan dit plantje besteed dus gebruik hem op de donkerder plekjes in de tuin. April Damastbloem (Hesperis matronalis)

Bloei april tot mei Deze bloem gaat ’s avonds heerlijk geuren. Dat doet hij om nachtvlinders aan te trekken, en laat dat in het voorjaar nou net op het moment gebeuren dat jij in de tuin kunt zitten na een dag hard werken. Hij staat het liefst niet de hele dag in de zon; gebruik deze plant dus om een lastig hoekje in de tuin van bloemen te voorzien. Officieel is dit een tweejarige plant, wat betekent dat hij na een tijdje uit je tuin verdwenen kan zijn, maar omdat hij zichzelf meestal uitzaait, komt hij vaak toch terug. Mei Ooievaarsbek (Geranium)

Bloei mei tot december Geraniums zijn de ruggengraat van veel bloeiende tuinen. Ze zijn de beste buren voor andere planten en bloemen in de tuin want ze bloeien rijk, maar zullen nooit in de weg zitten en andere beplanting verstikken. Er zijn soorten die bloeien van mei tot in december, zoals de ‘Rozanne’. Vaak worden ze verward met pelargoniums, die foutief tot geranium worden bestempeld bij de verkoop. Geraniums zien er heel anders uit dan pelargoniums en zijn winterhard. Ze zijn luchtig, lieflijk en romantisch. Juni Kattenkruid (Nepeta ‘Walkers low’)

Bloei mei tot oktober In juni is kattenkruid op zijn mooist, maar vaak bloeit het vanaf mei tot het moment dat het ’s nachts begint te vriezen. Wanneer je het een beetje snoeit na de eerste bloei, vaak net voor je op zomervakantie gaat, komt het met verve terug en bloeit alweer naar hartenlust bij thuiskomst. Het ruikt heerlijk en de naam kattenkruid betekent gelukkig niet dat je een leger buurtkatten hoeft te verwachten. Juli Wilde marjolein (Origanum vulgare)

Bloei juni tot september Deze inheemse plant is een heerlijk alternatief voor oregano, want hij is minstens zo lekker op de pizza en bloeit heel lang. Hij staat graag op een stukje grond dat niet zo vruchtbaar is, dus laat helemaal vooraan een plekje vrij waar je geen compost aanbrengt en gebruik de marjolein als randbeplanting. Augustus IJzerhard (Verbena bonariensis)

Bloei juni tot en met oktober Verbena wordt mooi hoog zonder het zicht te blokkeren, want door de lange, luchtige stengels kijk je heen. Zo zou je hem zowel achteraan als in het midden van de tuin kunnen planten voor een speels effect. Het is een uitzaaier, wat betekent dat hij zomaar ergens anders ook opduikt. Door zijn lange bloei vergeef je hem dat meteen. Denk maar zo: gratis bloemen. En staat hij op een plek waar je hem liever niet wilt, graaf hem dan in het najaar op en doe hem cadeau. September Gele kamille (Anthemis tinctoria)

Bloei juni tot september Deze inheemse plant is knalgeel. Nu zijn er mensen die deze kleur niet op prijs stellen in de tuin, maar deze plant combineert erg goed met de blauwtinten van andere planten in deze lijst. Het is een plant die als geen ander een cottagetuingevoel weet op te wekken en niet stuk te krijgen is. Een plaatsje net achter het kattenkruid is prachtig. Oktober Aster (Aster cordifolius ‘Little carlow’)

Bloei augustus tot en met november Asters zijn de perfecte opvrolijker in het najaar. Ze beginnen op stoom te komen wanneer veel andere planten afzwaaien en de bomen verkleuren. Vlinders en bijen zijn je dankbaar voor deze laatste voedselboost. Een prachtige, sterke soort is ‘Little carlow’. Deze heeft kleine blauwe bloemetjes maar in zulke grote aantallen dat het resultaat adembenemend is. November Sneeuwbal (Viburnum bodnantense ’Dawn’)

Bloei november tot februari/maart Deze heester wordt ‘sneeuwbal’ genoemd door de bolvormige trossen bloemen die hij krijgt in de koudere maanden. Deze bloemen ruiken geweldig, en doordat de heester meestal niet breder wordt dan een meter, en maximaal tweeëneenhalve meter hoog, kan hij zowel in een kleine als grote tuin de wintermaanden opvrolijken. December Vleesbes (Sarcococca)

Bloei december tot en met februari Door de naam zou je hem bijna laten staan, maar deze makkelijke struik ruikt in de winter zo vreselijk lekker dat dit zonde zou zijn. Hij is erg makkelijk, wintergroen, en de ideale plant om je een voorjaarsgevoel te geven op een zonnige winterdag. Illustraties Lotte Dijkstra