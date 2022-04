‘Mensen zeggen tegen mij: Mohamed, waarom kies jij altijd de moeilijkste weg?’

Mohamed Magdy Attallah (38) begon midden in de coronacrisis in Utrecht een eigen praktijk voor tandheelkunde en orthodontie. Zijn vader leerde hem dat hij alles wat hij wil kan bereiken.

‘Als wij in Nederland met elkaar praten is daar altijd een reden voor. Omdat we zaken doen, of als we buren zijn omdat we sociaal moeten doen. Tot mijn 27ste heb ik in Egypte gewoond. Daar is meer ruimte voor een praatje zonder bedoeling. Mijn gesprekken met patiënten gaan over de behandeling, maar het hoeft niet. Ik wil ook weten wat iemand in zijn vrije tijd doet. Ik had een patiënt die heel graag tekende. Die kwam haar tekeningen laten zien.

„Mijn moeder was tandarts en tandheelkundedocent op de universiteit in Caïro. Thuis had ze ook boeken en instrumenten, en ze nam mijn broertje en mij weleens mee naar haar werk. Mijn vader werkte als chirurg in Saoedi-Arabië. Vier keer per jaar gingen we naar hem, twee keer per jaar kwam hij naar ons. Beroepskeuze was voor mij niet ingewikkeld. Ik heb alleen getwijfeld tussen chirurg worden zoals mijn vader en tandarts zoals mijn moeder. Op een gegeven moment viel chirurg af omdat ik het te bloederig vond.

„Mijn vader voedde ons op met het idee: alles wat je wil kun je bereiken. Als kind was ik ervan overtuigd dat ik mijn eigen encyclopedie kon maken. Mijn vader hielp me, hij maakte lijstjes voor mij. Alle beroepen. Alle vlaggen. Alle landen. Later zei ik eens tegen mijn vader: ik wil een auto maken. Hij zei: maak maar een tekening. Vervolgens liet hij het daar niet bij, maar vroeg een collega op basis van mijn ontwerp een model te maken.

„Het heeft mij wel gevormd, dat idee dat je alles kunt bereiken. Het geeft een kick, het gevoel van een blij kind: alles is mogelijk. Maar het maakt mijn leven niet makkelijk en zeker ook niet dat van de mensen om mij heen. Ik stel altijd onrealistische doelen. Zo gauw ik een plafond voel, voel ik me minder prettig. Een einddoel heb ik niet. Er zijn wel momenten, ik noem het spike-momenten, waarop ik iets voor elkaar krijg, bewijs dat ik het kan. Onlangs maakte ik mijn eerste 3D-print van een gebit. Dat is de allernieuwste technologie, elke afzonderlijke stap is ongelooflijk complex. Dat dat lukte, dat het paste, dat was zo’n moment. Dan ben ik even rustig.

‘Mijn moeder kreeg hersenkanker net voor ik naar de universiteit ging. Ze is negen maanden ziek geweest, op het laatst wisten we niet of ze ons nog kon horen. In die tijd heb ik haar verteld dat ik tandheelkunde ging studeren. Ik denk wel dat ze het geweten heeft, ze gaf een klopje tegen mijn hand. Mijn vader was een jaar of twee eerder teruggekomen uit Saoedi-Arabië. Hij heeft na haar dood alles opgevangen. Hij is een slechte kok maar hij deed alles: koken, wassen, schoonmaken. Tot wij onze opleiding hadden afgerond. Daarna is hij hertrouwd.

Onlangs maakte ik mijn eerste 3D-print van een gebit

„Tijdens mijn studie leerde ik mijn eerste vrouw leren kennen, zij is half Egyptisch, half Nederlands. Mijn ambitie was verder te studeren in New York, zij zei: Nederland. Ik moest opzoeken waar het was. Op de ambassade heb ik me aangemeld voor taalles, in Amsterdam werd ik aangenomen voor een specialisatie gnathologie. We trouwden en kregen kinderen, twee meiden. Ik ging drie dagen naar de opleiding en drie dagen aan het werk om de opleiding te betalen. Na acht jaar is de relatie helaas geëindigd. Mijn tweede vrouw is ook tandarts, ze komt uit Polen. We hebben elkaar ontmoet in Münster, bij de specialisatie orthodontie. We hebben een zoon van anderhalf.

„Sinds ruim een jaar heb ik in Utrecht een eigen praktijk. Ik wil het anders doen dan anderen. Meerdere malen heb ik gewerkt in praktijken waar ze de mens als machine zien. Soms tot het punt dat het de tandarts niet interesseert hoe de patiënt heet, en de patiënt niet hoe de tandarts heet. Ik verzet me daartegen. Ik wéét dat het niet goed is voor ons als mens om elkaar zo te benaderen. Het is niet goed voor de geest.

„Ik huurde een pand dat in zeer slechte staat was. Twee architecten maakten een ontwerp, beide vond ik niks. Ik heb bij de Action een doos stoepkrijt gekocht en in het pand op de grond getekend hoe ik het wilde hebben. De bank ging maar akkoord voor de helft van de financiering; met de aannemer sprak ik af dat ik zelf de bouwmaterialen zou leveren. Heen en weer gereden naar Polen, zelf de materialen gekocht.

„Ik maak het mezelf altijd moeilijk. Mensen zeggen dat ook tegen mij: Mohamed, waarom kies jij altijd de moeilijkste weg?

„Nu ik praktijkeigenaar ben, merk ik wel dat het heel lastig is een balans te vinden tussen een goede uitvoering en een haalbare bedrijfsvoering. Waar ik tegenaan loop is de enorme killing administratie. En de killing kosten. Daarom zeg ik nu: het is niet leuk in zakelijke, officiële lopendebandpraktijken, maar ik snap het. Je wordt gedwongen het zo te doen. Misschien willen zij het ook niet.

„Ik wil dat mijn praktijk succesvol wordt. Maar ik wil ook dat ik mens blijf en patiënten op een menselijke manier benader. Anders verspil ik mezelf en mijn leven door mee te gaan met het systeem zoals het is.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl