Maken Oekraïense militairen zich ook schuldig aan oorlogsmisdaden? En andere gevoelige vragen

Zoveel ze kunnen richten de Oekraïense president Zelensky en zijn regering de schijnwerpers op alle daden en misdaden van Rusland en zijn binnengevallen militairen. Veel minder scheutig zijn ze met informatie over de verrichtingen van hun eigen strijdkrachten. Ook via andere bronnen druppelt daar maar weinig over naar buiten. Westerse media kijken eveneens vooral naar de Russische kant. Drie vragen over drie gevoelige kwesties.

1 Maken Oekraïense militairen zich ook schuldig aan oorlogsmisdaden?

Hoewel de aandacht de laatste dagen vooral uitging naar buitengerechtelijk gedode burgers in Boetsja, vrijwel zeker door Russische militairen, zijn er inmiddels ook twee filmpjes opgedoken waarop Oekraïense militairen zich lijken te bezondigen aan oorlogsmisdaden. Op het nieuwste filmpje is te zien hoe militairen in uniformen met Oekraïense insignes een man doodschieten die met zijn hoofd onder een jas op de weg ligt. Vlak voor de schoten, zo is te zien op de video, bewoog de man nog. Toen hij ook na twee schoten nog bewoog richtte de schutter zijn pistool nogmaals in de richting van het hoofd en schoot opnieuw. Dichtbij de doodgeschoten man liggen drie andere bebloede lijken van Russische militairen. „Dit zijn niet eens mensen”, zegt een van de Oekraïense militairen. Ze lijken voldaan dat de Russen zijn gedood. Volgens The New York Times, die concludeerde dat de video authentiek is, speelde het incident zich af in de buurt van het dorpje Dimitrivka, ruim tien kilometer ten zuidwesten van Boetsja. Waarschijnlijk liepen de Russen daar rond 30 maart in een Oekraïense hinderlaag.

In een eerder filmpje is te zien hoe geboeide Russische krijgsgevangenen in de benen worden geschoten, ogenschijnlijk door Oekraïense militairen. Of ze nog leven is onduidelijk. Verscheidene internationale media, waaronder NRC, oordeelden dat de video waarschijnlijk authentiek is.

2 Hoe groot zijn de Oekraïense militaire verliezen?

In de eerste dagen na de inval wilde president Zelensky nog weleens iets loslaten over aantallen gesneuvelde burgers en militairen maar al snel stopte hij daarmee, vermoedelijk omdat hij het moreel van de eigen bevolking en het leger niet wilde ondergraven. Het Russische persbureau Tass meldde op 25 maart, na een maand oorlog, dat er 14.000 Oekraïense militairen gesneuveld zouden zijn en nog eens 16.000 gewond zouden zijn geraakt. Het bleef onduidelijk waarop deze cijfers gebaseerd waren.

Franz-Stefan Gady, een militaire deskundige bij het International Institute of Strategic Studies in Londen die de oorlog op de voet volgt, onderstreept dat er nog altijd opvallend weinig bekend is over de Oekraïense strijdkrachten. „We hebben geen aantallen doden en gewonden maar we kunnen ervan uitgaan dat de Oekraïners ook aanzienlijke verliezen hebben geleden, want die lopen bij dit soort oorlogsvoering snel op", zegt hij aan de telefoon. „Waarschijnlijk wel minder dan de Russen, ook omdat het makkelijker is te verdedigen dan aan te vallen.” Het aantal doden en gewonden aan Oekraïense zijde samen schat Gady op zeker 10.000 tot 15.000.

Hij waarschuwt niet te snel mee te gaan in „het Oekraïense narratief” en de recente terugtrekking van Russische troepen uit de omgeving van Kiev niet te overschatten. In het oosten en zuidoosten staat het Oekraïense leger er minder goed voor. „De strijdkrachten daar hebben dringend nieuwe wapensystemen nodig en dreigen zonder munitie te raken. De vraag is hoe snel westerse hulp zal arriveren. Het zal nu eerder op een uitputtingsoorlog uitlopen, die nog wreder en bloediger zal worden."

3 In hoeverre leggen de autoriteiten de media beperkingen op?

Al voor de Russische inval was de persvrijheid in Oekraïne beperkt. Oekraïne stond op de 96ste plaats van de wereldranglijst voor persvrijheid. Freedom House, dat de mate van vrijheid in de wereld probeert bij te houden, kwalificeerde Oekraïne als „gedeeltelijk vrij”. Veel media zijn in handen van oligarchen die de berichtgeving in hun media soms naar hun hand zetten als hun eigen belangen in het geding waren. Veel journalisten deden ook al aan zelfcensuur.

Desondanks is het er veel vrijer dan in Rusland. De Oekraïense regering bespeelt de sociale media sinds de inval handig met video’s van de eigen militaire successen en met de gedreven redevoeringen van de onvermoeibare president Zelensky. De misdaden die de Russen volgens de Oekraïners begaan, worden ook breed uitgemeten. De jonge minister voor digitale transformatie Michajlo Fedorov (31) speelt hierbij een sleutelrol. En zo voert het eerder genoemde Oekraïense narratief na zes weken nog steeds de boventoon, zeker in het Westen.

Veel formele beperkingen leggen de Oekraïense autoriteiten niet eens op. Journalisten hebben een accreditatie van het ministerie van Defensie nodig en mogen in principe geen foto’s maken van door raketten geraakte locaties en controleposten. In de praktijk houden de militairen de journalisten echter meestal liever op afstand. Afgezien dan van plaatsen als Boetsja, waar deze week een groep van tweehonderd journalisten de gruwelijkheden mocht aanschouwen die de Russen daar volgens hen hadden gepleegd tegen de burgerbevolking.

Ook zaken die een ongunstige indruk over Oekraïne kunnen wekken, weten de autoriteiten vaak snel weg te werken. Zo werd een lid van het eigen team dat eind februari aan prille onderhandelingen met Rusland had deelgenomen, Denis Kireev, enkele dagen later doodgeschoten. Naar verluidt door de eigen Oekraïense veiligheidsdienst, omdat Kireev voor Rusland zou hebben gespioneerd. De voor Oe-kraïne pijnlijke episode kreeg in de Oekraïense noch in de buitenlandse media veel aandacht.

