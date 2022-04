Johnson presenteert Britse energieplan, zet in op nucleaire centrales

Het Verenigd Koninkrijk wil onafhankelijker worden van buitenlandse energiebronnen, door uitbreiding van het winnen van „nucleaire, wind-, zonne-, waterstofenergie, en olie en gas” in het land zelf. Dat blijkt uit de strategie voor energiezekerheid die de Britse premier Boris Johnson donderdag heeft gepresenteerd. De nadruk van de plannen ligt vooral op de bouw van kerncentrales, waar een kwart van de energievoorziening in 2050 vandaan moet komen.

In de komende tien jaar hoopt Johnson tot acht nieuwe kernreactoren te bouwen. Eén daarvan, Hinkley Point C in het zuidwestelijke Somerset, is al langer in aanbouw. De Britse premier kondigde donderdag verder de onmiddellijke oprichting van een nieuw overheidsorgaan voor nucleaire energie aan, dat met „substantiële financiering” projecten moet gaan uitvoeren. „Nucleaire energie is een betrouwbare, veilige en constante bron van schone energie”, schreef hij donderdag op Twitter. „Het is absoluut cruciaal voor de afbouw van fossiele brandstoffen, waaronder Russische olie en gas.”

Vooral wereldwijd stijgende energieprijzen door de pandemie en de Russische invasie van Oekraïne zijn aanleiding voor het introduceren van de strategie, schrijft de Britse regering in een verklaring. Volgens Johnson zelf is het belangrijk om „onze afhankelijkheid van energiebronnen die onderhevig zijn aan volatiele internationale prijzen die we niet kunnen beheersen” te beperken, en „zelfvoorzienend” te worden „tegen lagere kosten”.

Effect over drie, vier of vijf jaar

De Britse regering schrijft dat het plan verder moet zorgen voor een groter aandeel schone energie; 95 procent van de Britse elektriciteit moet koolstofarm zijn in 2030. Plannen voor windmolenparken op zee moeten in de toekomst sneller worden goedgekeurd, waardoor er over zo’n acht jaar 50 GW uit gewonnen kan worden. Voor olie- en gaswinning in de Noordzee komt een nieuwe vergunningsronde, omdat „het zelf produceren van deze energiebronnen zuiniger is dan ze te importeren”. Daarnaast wil de regering burgers en bedrijven adviseren over regels voor projecten in zonne-energie. Daarmee hoopt het tot vijf keer zoveel energie uit zonlicht op te wekken in 2035.

Nog voor de presentatie van de plannen gaf de Britse staatssecretaris voor Energie Kwasi Kwarteng al toe dat het effect ervan waarschijnlijk pas over drie, vier of vijf jaar merkbaar zal zijn. Britse huishoudens die nu last hebben van een snel stijgende energierekening, zullen dus niet snel profijt van Johnsons strategie hebben.