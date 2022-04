Inflatie sinds 1976 niet zo hoog geweest in Nederland

De prijzen voor consumentengoederen- en diensten zijn vorige maand met 9,7 procent toegenomen vergeleken met maart 2021. De inflatie is sinds april 1976 niet zo hoog geweest in Nederland, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De geldontwaarding is onder meer opgedreven door de hoge prijzen voor energie, waarvan de tarieven vorige maand 157 procent hoger lagen dan in maart vorig jaar. Daardoor betaalden huishoudens maandelijks gemiddeld een stuk meer voor elektriciteit, gas en stadsverwarming.

Een belangrijke oorzaak voor de geldontwaarding is de Russische invasie in Oekraïne. De brandstofprijzen zijn fors gestegen sinds het uitbreken van de oorlog. In Nederland stegen de prijzen voor motorbrandstoffen in maart volgens het CBS met ruim 36 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Voor een liter benzine betaalden automobilisten vorige maand gemiddeld 2,29 euro en voor diesel 2,12 euro. Om die reden voerde het kabinet vorige week een accijnsverlaging in, waarmee de prijzen licht daalden. Naast energie en brandstof zijn ook voedingsmiddelen, zoals vlees en groente, in prijs toegenomen. Die waren vorige maand 6,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Vorige week publiceerde het CBS op basis van de Europese rekenmethode een inflatiepercentage van 11,9 procent. In die berekening zit een vergelijking met de inflatie van andere landen met de eurozone. In tegenstelling tot de Europese bereking, zijn bij de Nederlandse methode ook de kosten van wonen en koopwoningen zijn meegenomen. Om die reden beschouwt het CBS de laatste methode als betere indicatie voor de prijsstijgingen.

Volgens de onderzoekers van het statistiekbureau lagen de cao-lonen in het eerste kwartaal 2,4 procent hoger vergeleken met de eerste maanden van 2021. Desondanks blijft de salarisontwikkeling ver achter bij de toename van consumentenprijzen. Die lagen in het eerste kwartaal 7,4 procent hoger ten opzichte van vorig jaar. De lonen stegen het meest in de vervoers- en opslagbranches. In de horeca, onderwijs en energievoorziening bleven de salarissen relatief gezien het meest achter op prijsstijgingen.