In 2021 gebruikte de politie vaker geweld

Het aantal incidenten waarbij door de politie geweld werd gebruikt, bedroeg het afgelopen jaar 18.477. Dat zijn ongeveer 2.000 incidenten met geweld meer dan in het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers die de politie donderdag bekend heeft gemaakt.

De toename van voorvallen wordt door de politie vooral gezien als een effect van de coronatijd. Er is in 2021 meer gedemonstreerd. Verreweg de meeste incidenten deden zich voor in de eenheid Den Haag: 2.911. Dat is een stijging met ruim 700 in vergelijking met twee jaar terug. In Den Haag wordt ook het meest gedemonstreerd. De minste incidenten waren in de regio Zeeland-West-Brabant: 1.072.

„We doen ons werk in een samenleving waarin ongenoegen is en gezag ook steeds vaker ter discussie staat. Dat zie je terug in de aard van de incidenten”, zegt portefeuillehouder geweld en politiebaas in Amsterdam Frank Paauw in een verklaring. „Het liefst gebruiken we geen geweld en daarom ben ik tevreden dat we ook zien dat collega’s bij 99 procent van de incidenten géén geweld hoefden te gebruiken”.

231 keer ‘niet professioneel'

In 2021 waren er in totaal 14.980.803 incidenten, waarin bij 0,12 procent van al die incidenten (18.477) ook geweld is gebruikt door de politie. Het vuurwapen – met name het richten en gericht houden – is 2.861 keer geregistreerd (8 procent op het totaal). 78 keer zagen politieagenten zich genoodzaakt om daadwerkelijk gericht te schieten. Opvallend is verder de stijging van het gebruik van de lange wapenstok, waterwerper en traangas en meer inzet van de bereden politie. „Deze stijgingen zijn onder andere te verklaren door de vele demonstraties waarbij de politie afgelopen jaar op moest treden”, aldus de politie.

In 2021 is bij 2.279 politieagenten het gebruik van geweld beoordeeld. In negentig procent van de beoordelingen bleek volgens de politie dat het geweldsgebruik professioneel was en dus paste binnen het wettelijk kader en toetsing op vakmanschap. Bij 231 collega’s was sprake van niet professioneel handelen en volgden maatregelen. „Dat we kritisch zijn op ons optreden kan ingrijpend zijn voor politiemensen, maar het is wel noodzakelijk om verantwoord met onze geweldsbevoegdheid om te gaan. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de politie geweld professioneel in zet”, aldus Paauw.