Ilja Leonard Pfeijffer: ‘Het beste is misschien om geen ouderwetse man te zijn’

Daar zit hij, de arrogante kwal. Of toch niet? De ringen ontbreken! Aan een vorstelijk bureau in Genua, vulpen en Moleskine-opschrijfboekje bij de hand, zit Ilja Leonard Pfeijffer (1968). In pak, maar aan de vingers waarmee hij uit een metalen doosje tabak plukt om er een sjekkie mee te draaien, ontbreken de ringen, deel van zijn vaste uitrusting tijdens optredens. Anders dan de schrijver die de komende Boekenweek langs boekhandels en bibliotheken zal reizen, is de man in het Zoom-schermpje nog niet in vol ornaat.

Grinnikend: „Mijn vulpen ligt hier toevallig – daar schrijf ik echt mee. De Moleskine, het is allemaal waar. Ik heb ook een computer, maar die ligt even uit het zicht.”



Ilja Leonard -Pfeijffer (1968) is schrijver en dichter te Genua. Hij schreef onder meer het met de Libris Literatuur Prijs bekroonde La Superba (2013), en Grand Hotel Europa (2018), dat inmiddels in meer dan 20 landen vertaald is. Ter gelegenheid van de Boekenweek 2022 stelde hij uit eigen werk de bloemlezing Van de eerste tot de laatste liefde samen, met gedichten over de liefde. Toneelgroep Maastricht tourt nu door het land met zijn bewerking van Tsjechovs Een meeuw.

Dit is de echte schrijver, net een ander dan „de schrijver met de onwaarschijnlijke naam Ilja Leonard Pfeijffer”, zoals de zoomende Pfeijffer het personage uit de zijn Boekenweekgeschenk, de novelle Monterosso mon amour, noemt. Die treedt op in de bibliotheek waar hij is uitgenodigd door Carmen, de verteller van het verhaal. Met een combinatie van bewondering en scherpte beschrijft zij hem, de schrijver van Grand Hotel Europa, een boek dat ‘evenals zijn auteur, er een treffend voorbeeld van [is] dat dikte en ijdelheid bijwijlen op een verrassende manier samengaan’. Zij ziet dat hij tijdens de lezing ‘ongenaakbaar en zelfverzekerd voldoet aan alle verwachtingen’, en constateert: ‘Met geveinsde bescheidenheid en een paar meesterlijk getimede oprispingen van zelfironie camoufleert hij zijn hyperbewuste zelfpromotie. Hij weet precies wat hij doet. Hij spreekt zoals hij schrijft.’

De intrige van het Boekenweekgeschenk wordt aangejaagd door die ontmoeting: Carmen en de beroemde schrijver delen een verleden. Ze zaten met elkaar in de klas. Hij schrééf nota bene eens over ‘het spreekwoordelijke mooiste meisje van de klas’ op wie hij verliefd was – en dat weliswaar een andere naam kreeg dan de hare, maar in háár straat woonde. ‘Zij gaf schoolzwemmen zin.’

Hij herkent haar niet – en Carmen raakt ervan doordrongen dat haar leven, als onopvallende, inmiddels oud geworden, ietwat verlopen bibliotheekmedewerker, een ‘plaatsvervangend leven’ is. Het had anders kunnen lopen, als ze haar eerste liefde had nagejaagd, een vakantieliefje in het Italiaanse Monterosso – waarover de schrijver haar doet beseffen dat het ‘geen betoverd hiervoormaals is’, maar simpelweg bestáát. Ze besluit erheen te gaan. Om iets te herwinnen.

Het verhaalidee kwam met een omweg, vertelt Pfeijffer via Zoom. „Ik zat te denken aan een actueel verhaal dat een commentaar is op de woke-beweging en de cancelcultuur – met in het achterhoofd de protesten als er weer een blanke man als auteur van het Boekenweekgeschenk werd gekozen. Ik dacht: dan kunnen we dat ook gaan thematiseren. Maar dat zou pas interessant worden als je daarin de nuance opzoekt, en dan zou ik veel meer ruimte nodig hebben dan 96 bladzijden. Toen ben ik snel overgeheld naar een ander idee, een tijdloos verhaal te maken over het belang van verhalen. Als hoofdpersoon zou ik dan een van al die duizenden mensen nemen die ik altijd tegenkom bij literaire avondjes, die anoniem op de achtergrond dat soort evenementen mogelijk maken – met het nadrukkelijke doel om het een ode aan hen te laten zijn. Zo is Carmen geboren.”

Al leest het nog niet metéén als een ode aan mensen zoals Carmen: haar leven komt er onbeduidend uit, contrasterend met het grootse en meeslepende leven van de optredende schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

„Ze heeft een beetje pech dat ze net Ilja Leonard Pfeijffer treft, een arrogante kwal – ik heb er wel enig satanisch genoegen aan beleefd om mezelf zo te beschrijven, vanuit de blik van Carmen. Maar: dit is een verhaal dat uitgaat van een probleem, en dat is bij Carmen dat ze juist het gebrek aan een verhaal voelt. Dat ze haar leven niet als boeiend verhaal zou kunnen navertellen.”

Het steekt bleek af bij dat van de schrijver.

„Het contrasteert vooral met levens die zij tot zich neemt via boeken. Ze is zich ervan bewust dat haar lectuur voor een deel escapisme zou kunnen zijn, en compensatie, omdat ze lezend de verhalen vindt die ze zelf niet meemaakt. Carmen zegt het zelf: ze ziet dat er geen boeken bestaan over vrouwen zoals zij. Zij leest allemaal ándere levens en dat is een verrijking, maar ze vindt geen spiegel in de literatuur.”

Die wil jij met deze novelle dus wél geven. Wat interesseerde je daaraan?

„Wat ik het belangrijkste thema vind van deze novelle is het idee van verhalen als modellen voor het leven. Mensen zijn geneigd om narratief te denken, om structuur aan te brengen in hun leven door er een verhaalstructuur op te plakken. Probleemstelling, intrige, ontknoping – als je het in die vorm kunt navertellen, kun je ook de illusie hebben dat het zinvol was. De manier waarop Oprah Winfrey omging met gasten in haar show was daarvan een sprekend voorbeeld. Denk aan een vrouw die dronken achter het stuur was gegaan, een ongeluk had veroorzaakt, haar kinderen was verloren – en in tranen daarover vertelde. Ten slotte wees Oprah er dan op dat het goed was dat ze de moed had gehad om dat verhaal te vertellen, want zo had ze anderen kunnen waarschuwen en had het allemaal toch nog zin. Een catharsismodel – door het in die verhaalvorm te plakken.

„Zoals Oscar Wilde al heeft gezegd, is het niet de kunst die het ware leven nadoet, maar omgekeerd. Mensen vinden houvast in verhalen. Dat is van alle tijden, of het nu de heldendaden van Achilles waren of christelijke heiligenverhalen in de Middeleeuwen, of films en series tegenwoordig, die sjablonen verschaffen voor relaties en reacties. Uit die interactie, met fictie als model voor het leven, volgt dat iets pas bestaat als het verteld kan worden. En het gegeven dat er nauwelijks boeken bestaan over iemand als Carmen, voelt zij dan als een gemis. Daardoor heeft ze het idee dat haar leven niet de moeite waard is.”

Ilja Leonard Pfeijffer speelt daar een dubbelzinnige rol in: hij was de schrijver die geen oog had voor haar, en haar verhaal. Bedoel je dat als zelfkritiek?

„Of zelfironie, ik weet niet of er een fundamenteel verschil is tussen zelfkritiek en zelfironie…”

Het oordeel, denk ik. Waarom speel je in dit boek met je eigen imago?

„Dat speelt op verschillende niveaus: mijn cameo is de trigger voor Carmen om naar Monterosso te gaan en levert een vrij bevredigend soort ringcompositie op, omdat we dankzij de ontknoping van het boek kunnen verklaren waarom we dit boekje in handen hebben. En ik vond het aantrekkelijk om de Boekenweek te thematiseren, als een mooi spiegeleffect – omdat ik daadwerkelijk straks op avondjes mezelf sta te zijn, met mijn ringen en mijn pak.”

Of moeten we zeggen: de schrijver staat te spelen?

„Terwijl ik de schrijver sta te spelen, gaan we het hebben over een boek waarin ik mezelf ironiseer die de schrijver staat te spelen. Zo wordt het een soort performancekunst.”

Interessante term – want je verschijning lijkt de afgelopen jaren steeds meer een performance geworden, een spel.

„Je kunt niet zeggen dat het alleen maar spel is, het is een soort rare mix. Als het een spel is, is het een spel dat heel serieus gespeeld moet worden. Dat ik een goed pak aantrek, vind ik een teken van respect en professionaliteit, van mijn best doen. Ik geloof dat het goed is om dat te doen.”

Carmen ziet iemand die telkens dezelfde grapjes maakt.

„Omdat dat werkt – en omdat al die interviewers voor zaaltjes dezelfde vragen stellen. Dan kan ik, als Hugo Claus, telkens weer een nieuw antwoord gaan verzinnen, of je krijgt hetzelfde antwoord.”

Ilja Leonard Pfeijffer in Genua, Italie. April 2022. Foto Silvia Mazzella Foto Silvia Mazzella

Maar zo word je toch een act, waarvan je je kunt afvragen hoe oprecht die nog is, en of je misschien een gefingeerde versie van jezelf wordt. Word je daar niet ongemakkelijk van?

„Jawel. Het is dubbel. Het is niet gefingeerd, maar tegelijk ben ik me ervan bewust dat het een publieke versie van mij is, en dat ik mezelf herhaal. Maar ik doe mijn best, omdat dat mijn boek helpt, ik wil graag zo veel mogelijk lezers, dat wil iedere schrijver. Maar omdat ik dat spel belangrijk én enigszins ongemakkelijk vind, thematiseer ik het ook in mijn boeken. Het is ambigu, dus interessant.”

En dat thematiseren biedt de mogelijkheid om jezelf te relativeren. Dat was iets wat je op tour als schrijver van ‘Grand Hotel Europa’ nauwelijks nog deed, de ironie was er een beetje uit, toch?

„Enige zelfironie was daarin ook nog wel terug te vinden, maar die lag er wat minder dik bovenop misschien. Maar in Monterosso mon amour is dat toch niet de hoofdzaak – het is geen novelle waarin we de schrijver Ilja Leonard Pfeijffer gaan relativeren.”

Dat ben ik eigenlijk niet met je eens.

„Het is een neveneffect. Verder is het een serieus verhaal over Carmen.”

Daarom! Het gaat nadrukkelijk níét over een personage als Ilja Leonard Pfeijffer.

„Maar La Superba en Grand Hotel Europa ook niet, daar is de verteller ook vooral een vehikel. Het verschil in perspectief is het belangrijkste onderscheid met Monterosso mon amour.”

En perspectief is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp, zeker het perspectief van de dominante witte man. In je recente bewerking van Tsjechovs ‘Een meeuw’ voor Toneelgroep Maastricht zit een monoloog, die actrice Jouman Fattal uitspreekt, waarin zij afrekent met klassieke kunstvormen en verhalen, en met de oude witte man als norm. Je bent al erg bezig met woke-denken en cancelcultuur, maak ik daaruit op.

„Die dingen komen zijdelings ter sprake, ja. Het origineel van Tsjechov bevat een monoloog over de toekomst van het toneel, die nauwelijks te begrijpen is door al het symbolisme, wat in zijn tijd modern en provocerend was. Als je dat aandringen op nieuwe vormen en een nieuwe generatie in het toneel vertaalt naar deze tijd, kom je algauw uit op een betoog als dit.”

Is dat een commentaar?

„Nee, mijn uitdaging was om een tekst te maken waar Jouman echt achter kon staan – en zij is heel erg woke, erg ermee bezig. En ik vind het ook belangrijk dat dat geluid klinkt. Ik begrijp heel goed de noodzaak van de woke-beweging, van emancipatie, de noodzaak om dat bewustzijn te kweken. Daar zit geen ironie bij, ook al is wat ze zegt niet 100 procent mijn mening.”

Sterker nog: als zij de klassieke mannelijke kunstenaar aanvalt, is dat juist strijdig met de voortzetting van jouw schrijverschap…

„Als we het extreem interpreteren zou ik mijn mond moeten houden. Ik moet je teleurstellen: dat ben ik niet van plan. Maar ik wil het wél over dit soort dingen hebben, ik ben me er bewust van, van het ongemak dat mijn positie meebrengt. Laten we het daar dan over hébben.”

Je laat Carmen ook de seksscènes uit ‘Grand Hotel Europa’ bekritiseren. Die zijn jou ook nagedragen, waarbij jij, als schrijver, en het romanpersonage Ilja Leonard Pfeijffer met elkaar vereenzelvigd werden. Seksscènes die duidelijk door een oude witte man waren geschreven.

„Daar thematiseer ik die ouderwetse man ook. Hij was op een Sean Connery-achtige manier galant aan het zijn en dat werd niet goed begrepen – maar het was inderdaad bedoeld om hem neer te zetten als een ouderwetse man, dat klopt.”

Daarom dacht ik, door het perspectief van ‘Monterosso mon amour’, door het verlangen een ‘spiegel’ te bieden en die vlammende monoloog in ‘Een meeuw’: Pfeijffer geeft commentaar op zichzelf en de act die hij al jaren zo effectief aan het spelen is.

„Ja. Nou ja, het beste is misschien om geen ouderwetse man te zijn, maar als dat niet tot je mogelijkheden behoort is het één-na-beste misschien om een ouderwetse man te zijn die zich daarvan bewust is.”