Housepionier Eddy de Clercq: ‘Wat mij raakt is percussie en melodie, daar hoeft geen housekick onder te zitten’

Toen hij twaalf was danste Eddy de Clercq op reggae en jazz, op zijn vijftiende ging hij naar de Congolese bars van Gent waar rumba klonk. In de Brusselse clubs waar hij vanaf zijn zestiende draaide, waren Fela Kuti en Manu Dibango de namen van het moment. De Clercq (66) is ervan overtuigd dat hij in het België van de jaren zeventig „de beste muzikale opvoeding kreeg die een dj zich wensen kan”.

Niet dat hij zich toen meteen in Afrikaanse muziek verdiepte. „Er was zo veel andere muziek”, vertelt de housepionier tussen kasten vol vinyl in zijn pand aan de Amsterdamse Keizersgracht. Aanvankelijk draaide hij disco, maar in 1987 was hij een van de oprichters van de RoXY en ontpopte hij zich als een van de belangrijkste kwartiermakers voor de house- en dj-scene van Amsterdam. „Toch was ook die muziek altijd gelinkt aan Afrikaans of Afro-Cubaans. Disco heeft een basis in latin en Afrikaanse ritmes. Begin jaren negentig was er tribal house waarbij het echt ging om trance, met veel Afrikaanse invloed. De dansmuziek die mij raakt, is altijd een samenspel van percussie en melodie. Daar hoeft geen housekick onder te zitten.”

Hij wil maar zeggen: dat zijn nieuwe album Afrotronic een mengeling is van elektronische muziek en uiteenlopende Afrikaanse stijlen is een logisch gevolg van vijftig jaar muzikale ontwikkeling. Maar ook van corona. En van een bezoek aan Zuid-Afrika in 1996 dat een ommezwaai in zijn leven betekende.

Lees ook: ‘Professor Party’ leerde Amsterdam dansen

Waar kwam de drang vandaan om weer een nieuwe plaat te maken?

„Honger. Zin. De laatste keer was Passport, in 2001 op Blue Note. Ik heb tussentijds allerlei projecten gedaan, maar zo’n volledig album met eigen muziek moet een leidraad hebben. Als die er is en ik heb genoeg overtuigende tracks, dan wil ik het uitbrengen als product, als vinylalbum. De rode draad van deze plaat is Afrikaanse muziek, van noord tot zuid. Het is natuurlijk geen puur Afrikaanse muziek. Ik ben producer en liefhebber. Ik heb het opgenomen met zangers en zangeressen, met muzikanten in studio’s en met samples van oude platen en veldopnames.”

Was het ook een typisch coronaproject?

„Het is een heel belangrijke periode geweest voor mij. Ik vond het heerlijk, bevrijdend. Geen stress om aan verplichtingen te voldoen, aan mensen die je ergens willen horen draaien. Ik ben weer oude platen gaan luisteren, nieuwe muziek online gaan zoeken.”

Wacht even. ‘Professor party’ miste het nachtleven niet? Is draaien geen primaire behoefte?

„Nee, niet meer. Sommige mensen denken zelfs dat ik al jaren geleden gestopt ben, maar ik draai gewoon alleen nog op plekken waar ik tot mijn recht kom. Ik doe geen boekingen die voor mij gekozen worden door managers of zo. De financiële prikkel om drie keer per week te draaien is al lang weg. Ik doe het nu puur voor de lol.”

Wat bracht de rustperiode van corona je?

„Ik ben in mijn eigen archief gaan terug graven. Ik kwam muziek tegen die ik vijftien jaar geleden heb gemaakt, waarvan ik dacht: waarom heb ik daar niets mee gedaan? ‘Coral Reef’ is bijvoorbeeld het eerste nummer dat ik ooit in Zuid-Afrika heb opgenomen.

„Het begon met een gedicht dat ik in het Engels schreef. Daar wilde ik muziek onder. In Zuid-Afrika kreeg ik contact met twee jonge operazangeressen, Yemu Matibe en Alungile Sixishe. Ze zijn Xhosa en die taal heeft zo’n prachtig ritme en klank. Dus ik heb die tekst laten vertalen en die hebben ze ingezongen en gespeeld met andere muzikanten. Later hebben we er ook een libretto van de Engelse barokcomponist Henry Purcell aan toegevoegd: Dido and Aeneas. Zo waanzinnig mooi. Die versie is op het album terechtgekomen.”

Eddy de Clercq. Foto Merlijn Doomernik

Je hebt een speciale band met Zuid-Afrika. Hoe is die ontstaan?

„In 1996 werd ik uitgenodigd voor een rave in Durban. Ik kwam uit een hectische periode. De RoXY was er nog, ik draaide over de hele wereld, was resident-dj in clubs in New York, ik had vier jaar lang elke week gedraaid in de Cocoricò, in Riccione, Italië. Ik was nooit thuis, een nomade.

„Wat ik me herinner is het licht in Durban. Een oogverblindende wereld toen ik uit het vliegtuig stapte. En die kleuren! Alles en iedereen door elkaar. Het was me van alle kanten afgeraden, Zuid-Afrika zou te gevaarlijk zijn. Maar die rave was zo’n boeiende, optimistische ervaring. Het was kort na de eerste democratische verkiezingen en ik maakte daar kennis met een heel andere muzikale cultuur. Ik draaide house, trance, techno en de Zuid-Afrikaanse dj’s draaiden Kwaito en een soort hiphop-achtige disco. Dat werkte magisch.”

Je bent er blijven komen en hebt er sinds 2001 een huis. Wat doe je daar?

„Daar ga ik heen om de winter te ontvluchten, zoals de zwaluwen. Soms draai ik, ik ontmoet er veel muzikanten en dj’s. En ik ga op platenjacht. Bij de International Library of African Music van Rhodes University kreeg ik de opdracht om hun 78-toerenplaten uit te zoeken en te compileren. Die collectie van township-jive en jazz uit de jaren veertig en vijftig is uitzonderlijk. Je vindt nog eerder een diamant in de woestijn dan een township 78-toerenplaat in Zuid-Afrika.”

Op Afrotronic is behalve Zuid-Afrikaanse muziek ook West- en Noord-Afrikaanse invloed te horen, zoals in het nummer ‘Ibrahim’, dat zijn inspiratie haalt uit de roep van de muezzin vanaf de minaret. De Clercq maakte meer dan voorheen gebruik van live gespeelde muziek in plaats van samples. Het geheel klinkt in jazzy downtempo, met deephouse en amapiano, de populaire Zuid-Afrikaanse housevariant. Een apart album bevat remixes van dj Orlando Voorn die techno en amapiano combineert.

Het publiek in de club is van een totaal andere generatie. Zij hebben bovendien twee jaar thuisgezeten. Kun je hen nog bedienen?

„Ik heb me vaak afgevraagd wat je nu als twintigjarige zou doen. Welke muziek wil je horen als je twee jaar hebt thuisgezeten? Er zal een groep zijn die gewoon wil hossen. Maar ook een groep die, zoals ik, niet zo van de massaproducten houdt en graag de randen zoekt. Die bedien ik. Ik draaide onlangs mijn nieuwe muziek bij Mary Go Wild (Amsterdamse muziekwinkel en platform voor clubcultuur, red.) en het sloeg aan. Vóór mij draaide een jong meisje bij wie ik eigenlijk allemaal sounds van Todd Terry (Amerikaanse housepionier, red.) hoorde, maar dan in nieuwe grooves. Diezelfde ontwikkeling hoor ik in drum ’n bass, techno en in Zuid-Afrikaanse clubs. Deze generatie heeft een enorme liefde voor de sound van dertig jaar geleden.”

Nu zul je weer gevraagd worden om te gaan draaien. Wil je nog wel?

„Zeker, als het bij me past. In oktober 2021 draaide ik op een symposium in Rome een palazzo. Dat werd een goed feest. Als ze me vragen voor een benefiet voor Oekraïne sta ik vooraan, en als een leuk festival me vraagt, kom ik ook. Maar ik hoef niet meer naar Dancing de Lamme Doorzakker in Steenokkerzeel.”

Afrotronic van Eddy de Clercq & Friends komt 31 maart uit op vinyl.