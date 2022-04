Hoe klom ‘afvoerputje’ Pendrecht op Rotterdam-Zuid uit diep dal?

Sou (37) duwt de buggy met daarin haar dochter over Plein 1953, het hart van Pendrecht. Acht jaar geleden kwam ze in de wijk wonen, in een van de nieuwe koopwoningen van De Tuin op het Zuiden. „We kwamen vanuit Charlois en waren op zoek naar een huis met meer ruimte in het groen. We zijn hier heel tevreden. Winkels, groen, de metro, alles is hier in de directe omgeving.”

Toen collega’s van Sou hoorde over haar verhuizing naar Pendrecht, kreeg ze verbaasde reacties. „Een collega had hier gewerkt als sociaal werker. Hij vertelde over verkrachtingen in flatgebouwen.” Dat is niet haar beeld van de wijk. „De wijk is mooier en veiliger geworden, mede door de vele nieuwbouw. Het voelt hier gewoon goed. Het imago over de slechte wijk hoor ik nog steeds, maar dat komt totaal niet overeen met mijn ervaring.”

Pendrecht (12.300 inwoners) werd ontworpen door architect Lotte Stam-Beese in de jaren 50. Zij tekende steeds dezelfde opstelling: twee portiekflats tegenover elkaar. Op de kopse kant woningen voor ouderen, aan de andere zijde eengezinswoningen. In het midden een grasveld waar de bewoners samen buiten konden leven. Een tuinstad voor de middenklasse, grotendeels gebouwd tussen 1957 en 1964.

‘Heerlijke jeugd’

De verloedering in Pendrecht begon eind jaren 80. Oorspronkelijke bewoners trokken weg. In de flats kwamen mensen die veelal afhankelijk waren van een uitkering. Zij hadden minder zorg voor hun woning en hun wijk, klinkt het. Met de criminaliteit nam de onveiligheid toe. In 2009 belandde Pendrecht op de tweede plek van de lijst met Vogelaarwijken van het ministerie van VROM met daarop de slechtste wijken van Nederland. Hoe klom de wijk uit dat diepe dal?

„Ik heb hier een heerlijke jeugd gehad”, zegt Ed Goverde, zittend op een bankje op Plein 1953. Hij is voormalig deelraadsbestuurder van Charlois en inmiddels PvdA-wethouder in Sliedrecht. Hij groeide op in Pendrecht en woonde er tot 1985. „Mijn ouders hadden het niet zo breed, maar niets ontbrak. Ik speelde buiten voetbal op een van de vele grasvelden, er waren speeltuinen, veel actieve bewonersorganisaties en het onderwijs was goed.”

Net als in andere wijken op Zuid veranderde dat eind jaren 80 langzaam. „Mensen van mijn generatie trokken naar omliggende gemeenten. Ze kregen het beter dan hun ouders en hadden andere woonwensen dan een flatje uit 1960.” In de leegstaande flats kwamen met name migranten vanwege de lage huur. Beide ontwikkelingen leidden tot een scheve bevolkingsopbouw: eind jaren 90 woonden er vooral autochtone ouderen en jongeren met een migratie-achtergrond.

Plein 1953 verpauperde, vertelt Goverde: nieuwe bewoners hadden weinig te besteden, dat zorgde voor een achteruitgang van het winkelaanbod. Langzaam veranderde de wijk in een ‘afvoerputje’, vertelt hij. „De sfeer was niet prettig. Mensen voelden zich onveilig.”

Dieptepunt was de moord op de 13-jarige havo-scholier Sedar Soares. Vanaf het dak van het parkeerterrein van metrostation Slinge gooide hij in februari 2003 sneeuwballen. Een automobilist stapte uit zijn auto en schoot op de jongen. Sedar overleed een dag later. Behalve veel negatieve publiciteit gaf dit een groot gevoel van onveiligheid, zegt Goverde.

De moord vormde ook een keerpunt. „Voor iedereen was duidelijk dat er toen écht iets moest gebeuren”, zegt procesmanager Nico Ros van woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Hij was jarenlang actief in Pendrecht. Na de moord ontstond ‘Programmagroep Pendrecht’ bestaande uit de deelgemeente, actieve bewoners en de woningcorporatie. Ros: „Samen besloten we de buitenruimtes aan te pakken, woningen te slopen en vernieuwen en bewoners bij de wijk te betrekken.”

Feestelijke activiteiten op en rondom Plein 1953.

Foto Walter Herfst Kapotte ruit in een woning boven Rob’s Dierenshop aan de Slinge.

Foto Walter Herfst Foto’s Walter Herfst

Woningen gasvrij

Bewonersvereniging Vitaal Pendrecht was aanwezig in de wijk toen de woningcorporatie de sloopplannen bekendmaakte. „Wij doen dit met elkaar, was de boodschap”, zegt Ros. Joop Stobbe van Woonstad ging met de bewoners thuis in gesprek. „We wilden de inwoners niet zomaar verplaatsen en daarbij hun problemen meeverhuizen.” Hij besprak problemen en verwees bewoners door naar de sociale dienst. Waar mogelijk hielp hij bewoners van portieken bij elkaar in nieuwe woningen te plaatsen. „Dat voelde vertrouwd.”

Afgelopen twintig jaar heeft Woonstad 1.100 woningen gesloopt, 630 nieuw gebouwd en ongeveer 700 gerenoveerd en grotendeels gasvrij gemaakt: Pendrecht is een van de 27 landelijke proefwijken waar woningen eerder van het aardgas af moeten. Portiekflats in de Ossenissebuurt maakten plaats voor eengezinswoningen met tuin. Deels koop, deels huur. Andere flats werden grondig gerenoveerd en samengevoegd.

Door de sloop kon niet iedereen in de wijk blijven. „Sommige bewoners zagen het als een kans ergens anders opnieuw te beginnen”, zegt Ros. „Zij kregen een urgentieverklaring of we hielpen met bemiddelen voor een andere woning.” De herstructurering in de wijk verliep ‘geruisloos’, zegt Woonstad. „Er was geen enkele rechtszaak”, zegt Stobbe.

Vitaal Pendrecht werkte tegelijkertijd aan de sociale samenhang in de wijk én het verbeteren van het imago. Nadat Pendrecht hoog op de lijst met Vogelaarwijken stond, kondigde de bewonersvereniging een ‘mediastop’ af. Ze adviseerde bewoners niet meer met de pers te praten om negatieve artikelen over de wijk te voorkomen.

Op een woensdagochtend is het druk in het gebouw van Vitaal Pendrecht aan Plein 1953. Acht vrouwen buigen zich over hun werkboek Nederlandse les. Het thema is energiearmoede.

Twee cursisten, afkomstig uit India, kochten onlangs met hun partner een huis in de wijk. „Eerst hadden we een huurhuis”, zegt een van hen. „Maar het bevalt hier zo goed, dat we een huis kochten. Ik wil hier voor altijd blijven.” Vooral over de faciliteiten in de buurt zijn ze enthousiast. „Met de metro ben je zo bij Zuidplein. En veiligheid is geen probleem.”

Dat enthousiasme geldt niet voor iedereen in de wijk. Het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen was nog geen 25 procent (het stadsgemiddelde was 38.9 procent). Bij het stembureau aan de Sommelsdijkstraat was de opkomst met 80 kiezers – 6 procent – het laagst van heel Rotterdam.

Hoewel het veiligheidsgevoel in de wijk fors steeg, geldt dat niet voor andere cijfers in de wijkmonitor. Twee op de drie Pendrechtenaren (67 procent) is tevreden over de kwaliteit van hun leven, waar dat vier jaar geleden nog 80 procent was. De helft (52 procent) van de ondervraagde huishoudens zegt blij te zijn met de eigen woning, buurt en voorzieningen. Vier jaar geleden was dat nog 66 procent.

Ook Carolina Lambregtse (78) is ontevreden. In de jaren 60 trok ze samen met haar man in een vierkamerflat aan de Krabbendijkestraat – een ambtswoning. Bij het scheepsreparatiebedrijf waar haar man werkte, kon het gezin een huis huren. Lambregtse woonde zo jarenlang tussen collega’s. „We deden dingen samen, zorgden voor elkaar als dat nodig was, hielden een oogje op elkaars kinderen.”

Foto’s Walter Herfst

Urineren over de reling

In de jaren 90 werden de woningen in de flat verkocht. Ze heeft het over „huisjesmelkers” die de woningen onderverhuren per kamer. Honden die hun behoeften doen op de galerij en buren die urineren over de reling. „Vroeger hadden we eens in de twee maanden de beurt om het trappenhuis schoon te maken. Dat doen de nieuwe bewoners niet. In de kelders wordt wiet gerookt.” Ze voelt zich niet veilig. „Ik doe voor niemand de deur open.” Een bovenbuurman draaide door en gooide een schoen door haar raam. „De meeste buren ken ik niet meer.”

Op Plein 1953 is het ook niet meer zo gezellig, vindt Lambregtse. Goverde knikt. Hij wijst naar de afbladderende verf op de kozijnen van de woningen boven de winkels. De supermarkt en het wijkgebouw zien er goed uit, de rest nog even verpauperd als jaren geleden. Ook heeft Goverde het over de vele ‘Afrosupers’ (exotische supermarkten). „Niets mis mee, maar zo’n opeenhoping als hier irriteert bewoners. Het hart van de wijk heeft te weinig kwaliteit.”

Gemiddeld gaat het ‘gewoon goed’ met de wijk, vindt Goverde. „Het is nu een gewone doorsnee woonwijk geworden. Niet top, maar zeker geen afvoerputje meer.” Alert blijven is nodig om niet weer af te zakken, zegt hij.

Bij Woonstad heerst teleurstelling en verbazing over de cijfers van de wijkmonitor ten aanzien van de afnemende tevredenheid in de wijk. Procesmanager Ros van Woonstad: „Zeker als je kijkt naar alle inspanningen en investeringen die we hebben gedaan.”

Op het sociale vlak deed de woningbouwcorporatie na 2015 een stap terug. Woordvoerder Eric Smulders van Woonstad wijst op de woningwet die dat jaar werd ingevoerd, waardoor corporaties zich alleen mochten richten op hun kerntaak: zorgen voor betaalbare huurwoningen. Grote leefbaarheidsprojecten en activiteiten in de wijk werden gestaakt.

Dat verklaart mogelijk de ontevredenheid, zegt Smulders. Sinds kort is er weer meer ruimte voor woningcorporaties om te werken aan de leefbaarheid. Smulders: „Dat gaan we weer veel meer doen.” Ros: „Alleen nieuwe woningen bouwen is een soort windowdressing. Het ziet er mooi uit, maar de problemen blijven. Die sociale aandacht is heel belangrijk.”

Watersnoodramp Zeeuwse straten Zierikzeestraat, Kerkwervesingel, Bruinissestraat, Rilland Bathstraat, Krabbendijkestraat, Yersekestraat: het zijn enkele van de straatnamen in Pendrecht die verwijzen naar plaatsen in Zeeland. Bij de aanleg van de wijk in de jaren vijftig werd ervoor gekozen straten te vernoemen naar plaatsen die tijdens de Watersnoodramp (1953) werden getroffen. Om die reden heet het centrale plein in de wijk Plein 1953. Het oorspronkelijke dorp Pendrecht kwam zelf onder water tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421.

