Het kleine Litouwen omarmt Taiwan en trotseert de ‘economische chantage’ van China

Wie het station van Kaunas verlaat, kan de brouwerij van Volfas Engelman niet missen. De grote fermentatietanks aan de voorzijde van het gebouw maken meteen duidelijk: hier wordt iets geproduceerd. Jaarlijks komt er zeventig miljoen liter bier uit de brouwerij in de tweede stad van Litouwen.

Met een marktaandeel van 25 procent is Volfas Engelman een bekende naam in bierland Litouwen. Op Kaziuko mugé, het jaarlijkse straatfeest voor ambachtskunst in Vilnius, is het merk prominent aanwezig met grote kramen. Dat Volfas Engelman, opgericht in 1853, al 25 jaar in Finse handen is, doet geen afbreuk aan het nationale sentiment.

Marketingmanager Mantas Matukaitis relativeert de omvang van de brouwer. „Lokaal zijn we groot, internationaal zijn we een craft brewery, voor speciaalbieren.” Hij ontvangt in een imitatie-café naast de proefbrouwerij waar nieuwe bieren worden uitgeprobeerd. „Dit is met mango, proef maar.”

Volfas Engelman (omzet: bijna 60 miljoen euro) denkt groter dan Litouwen. Tot voor kort exporteerde het merk twee miljoen liter bier per jaar naar China, bijna 7 procent van de export.

Dat was voordat de Litouwse regering de banden aanhaalde met Taiwan, in China’s ogen een afvallige provincie die geen relaties met andere landen kan onderhouden. Als reactie daarop blokkeerde China in december alle import van producten uit EU-lidstaat Litouwen, en producten met Litouwse onderdelen uit andere landen. Een conflict met mondiale impact was geboren.

„We werden erdoor verrast”, zegt Matukaitis. „Containers die onderweg waren, werden niet langer geaccepteerd in de Chinese haven. Die hebben we toen naar Taiwan gestuurd.” Want met de sluiting van de Chinese markt opende de Taiwanese markt. Matukaitis: „De Taiwanese overheid maakt reclame voor ons op Facebook. Dat is geweldig, onze eerste overheidscampagne.”

In 2020 verkocht Volfas Engelman 8.000 liter bier in Taiwan, in 2021 was dat 180.000 liter, bijna 23 keer zoveel. De Taiwanese groei is welkom, maar compenseert bij lange na niet het verlies van de Chinese markt.

De Litouwse regering had het handiger kunnen aanpakken, vindt Matukaitis. „Sommigen vinden het dapper dat Litouwen niet bang is voor China, anderen vinden het stom. Voor ons was het vooral lastig dat het zo onverwacht kwam, de regering heeft vooraf niet overlegd met bedrijven.”

Inmiddels heeft de brouwer een groter probleem, want sinds de invasie in Oekraïne is ook de Russische markt weggevallen. Die markt was groot: 20 miljoen liter van de 30 miljoen liter bier die jaarlijks wordt geëxporteerd.

Mantas Matukaitis, marketingmanager van bierbrouwer Volfas Engelman. Foto Mykolas Juodel

Handelsconflict

De brouwerij in Kaunas is een pion in een strijd waarvoor David tegen Goliath een understatement is. Litouwen – 2,8 miljoen inwoners – neemt het op tegen de Volksrepubliek China – 1,4 miljard inwoners. Wat vorig jaar aarzelend begon en vooral een diplomatiek dispuut leek, is inmiddels uitgegroeid tot een handelsconflict waarbij ook de Europese Unie en de Verenigde Staten betrokken zijn.

Het zeer Europees georiënteerde Litouwen, getraumatiseerd door de Sovjet-overheersing tot 1990, waarschuwt al jaren voor Russische agressie en loopt voorop met maatregelen tegen Rusland. Het land laat zich voorstaan op buitenlands beleid dat op waarden in plaats van welvaart is gebaseerd. Logisch dus dat Gabrielius Landsbergis, minister van Buitenlandse Zaken, in maart vorig jaar aankondigde dat Litouwen het samenwerkingsverband '17+1’ verliet. Daarin verstevigt China de banden met Midden- en Oost-Europa, bijvoorbeeld door infrastructuur te financieren.

In april staakte Litouwen de plannen voor een groot project in de haven van Klaipeda waar China bij betrokken was. Een Chinees steunpunt in Litouwen zou bedreigend zijn voor de nationale veiligheid en de NAVO, zei de president. In september volgde de oproep aan burgers om smartphones van Xiaomi en Huawei weg te gooien of niet meer te kopen. Volgens het ministerie van Defensie was software in de telefoons ontdekt die termen als ‘Lang leve Taiwan’ en ‘Free Tibet’ automatisch kan censureren.

Echt woedend werden de autoriteiten in Beijing toen Taiwan, na een aankondiging in de zomer, in november een diplomatieke vertegenwoordiging opende in hoofdstad Vilnius. Waar andere landen Chinese represailles vermijden door zulke kantoren naar hoofdstad Taipei te vernoemen, ging Litouwen met ‘Taiwan’ de confrontatie aan. Ambassadeurs werden wederzijds teruggeroepen. De volgende stap was de ‘economische chantage’ door China.

Geen onafhankelijke staat

De Taiwanese Representative Office in Lithuania heeft minder grandeur dan de meeste ambassades. Het kantoor huist op de zestiende verdieping van flatgebouw Victoria, aan de oever van de Neris, die door Vilnius stroomt. Afgezien van de vlaggen bij de entree oogt het als een doorsnee bedrijfslocatie. Er werken zeven mensen, binnenkort twaalf.

Lees ook deze reportage: ‘Litouwen gaat door oorlog van oostgrens naar voorhoede’

Op het visitekaartje van Eric Huang, eerder diplomaat in Chicago en Riga, staat ‘Vertegenwoordiger’, geen ambassadeur. Huang: „De facto is dit een ambassade, maar er zijn nu eenmaal internationale beperkingen.” Slechts weinig landen erkennen Taiwan als onafhankelijke staat. Het ‘One China-beleid’ van Beijing staat dat niet toe.

Huang erkent dat veel Taiwanezen vorig jaar waarschijnlijk nog nooit van Litouwen hadden gehoord. „Maar nu is Litouwen heel populair in Taiwan! Er is veel aandacht in de media.” De bierconsumptie in zijn land is aanzienlijk, aldus Huang.

Taiwan probeert Litouwen te compenseren voor het verlies aan inkomsten door de Chinese blokkade. Huang: „Onze Nationale Ontwikkelingsbank heeft een investeringsfonds van 200 miljoen dollar opgezet. Normaal investeert dat fonds in halfgeleiders, een heel belangrijke markt voor Taiwan. Dit is de eerste keer dat de bank in het buitenland investeert. Daarnaast is er 1 miljard dollar beschikbaar voor leningen.”

Huang denkt dat Litouwen, en andere Europese landen, kunnen profiteren van samenwerking met het democratische Taiwan op het gebied van IT en technologie. „Op die terreinen wil je geen spullen uit Rusland of China halen. Je kunt niet met China samenwerken zonder naar zijn politieke agenda te kijken. We hopen dat meer landen het voorbeeld van Litouwen volgen.”

Handelsklacht

Eind januari diende de Europese Unie een klacht in bij wereldhandelsorganisatie WTO over „discriminatoire handelspraktijken tegen Litouwen”. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië ondersteunen de klacht.

Valdis Dombrovskis, Eurocommissaris voor handel, noemt de Chinese maatregelen tegenover persbureau Bloomberg „een bedreiging voor de eenheid van de Europese markt omdat ze de handel en aanvoerlijnen binnen de EU beïnvloeden”. Omdat de WTO-procedure jaren kan duren en uiteindelijk alleen een boete voor China kan opleveren, wil Dombrovskis haast maken met een nieuw en omstreden ‘antidwanginstrument’ als alternatief. Dat instrument geeft de Europese Commissie meer bevoegdheden om snel in te grijpen, met bijvoorbeeld sancties, als een land handelsbeperkingen oplegt.

China ontkent officieel dat sprake is van een verbod op Litouwse import, maar op douaneformulieren in Chinese havens is het land verwijderd. Ook andere EU-landen worden gedupeerd, omdat zelfs goederen met Litouwse technologie worden geweerd.

De Litouwse export naar China (onder meer koper, tarwe, meubels – 1 procent van de totale export) daalde in januari en februari met 90 procent. Volgens de grootste Litouwse ondernemersorganisatie zijn 130 bedrijven geraakt en is tot nu toe voor 26,5 miljoen euro aan goederen geblokkeerd.

China is er veel aan gelegen een conflict met de EU te voorkomen. „Dit is een bilaterale kwestie tussen China en Litouwen, geen kwestie tussen China en de EU”, aldus Wang Lutong, topambtenaar van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vorige week in de China Daily. Van economische dwang is volgens hem geen sprake. Het is een politieke kwestie die zich makkelijk laat oplossen. Als Litouwen terugkeert naar het One China-principe „gaat alles weer naar normaal”.