Het gaat in de gemeenteraad van Roermond nog steeds vooral over één man: ex-wethouder Jos van Rey

Al voordat politicus Jos Van Rey in 2015 uit de VVD werd gezet, begon hij lokaal voor zichzelf, met de Liberale Volkspartij Roermond. In 2014 kwam deze met tien zetels in de raad, in 2018 met eentje minder. Toch bestuurden andere partijen.

Van Rey, ooit de almachtige wethouder in de Limburgse stad, lag vanaf 2012 onder het vergrootglas van justitie. Hij procedeerde tot aan de Hoge Raad. Die bevestigde in 2019 een veroordeling door het Haagse gerechtshof: een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden voor corruptie, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim plus een twee jaar durend verbod op het bekleden van een bestuurlijk ambt. Wat ook meespeelde bij het buitensluiten van zijn partij was de politieke stijl: kort op de bal en niet zelden spelers rakend.

Maar de electorale realiteit van 2022 maakt het cordon sanitaire onhoudbaar. In maart won de LVR meer zetels dan ooit: elf. Nummer twee, GroenLinks, heeft er vijf, waarna een hele rij partijen met drie en twee zetels volgen.

De LVR wordt niet langer uitgesloten, merkte Dirk Franssen, informateur en de enige met naam genoemde wethouderskandidaat van de LVR. Hij acht een coalitie van zijn partij met GroenLinks, CDA en VVD de beste garantie voor een „succesvol en stabiel” stadsbestuur. LVR-raadslid Aijiththan Loganathan reageerde verheugd. Hij zei te hopen dat „de periode van uitsluiting definitief achter ons ligt”.

Angely Waajen, CDA-raadslid en demissionair wethouder, staat niet te trappelen om verder te onderhandelen. Als verliezer zou een periode in de oppositie wellicht passender zijn. En Waajen wil vooraf een stevig gesprek „over de pijn die de afgelopen jaren is geleden, aan twee kanten”.

Hoewel zijn naam in de recente raadsvergaderingen ongenoemd bleef, gaat het tussen de regels door voortdurend over één man: Jos van Rey. De 76-jarige, sinds 1974 (met enkele korte onderbrekingen) actief in de lokale politiek, is als lijstduwer met voorkeurstemmen gekozen. Of hij wethouder wil worden, laat hij vooralsnog in het midden. Maar het zou hem wel enige genoegdoening geven na wat hij een „veroordeling voor vriendschap” met de inmiddels overleden aannemer Piet van Pol noemt.

Ook de LVR spreekt zich nog niet uit over een nieuw wethouderschap van Van Rey. Loganathan liet wel weten dat de partij over haar eigen kandidaten gaat. Zijn poging vorige week om iedereen in het openbaar uit te laten spreken of er blokkades lagen tegen sommige personen liep op niets uit. Andere partijen pleiten wel voor „vernieuwing”, „verjonging”, „verbinding” en „een constructief en opbouwend college”.

Ook zonder politieke blokkade is een wethouderschap van Van Rey geen uitgemaakte zaak. Hij zal door de screening door een extern bureau moeten komen en heeft een verklaring omtrent gedrag nodig.

Informateur Franssen sprak woensdag de hoop uit dat er ruimte ontstaat „de in 2021 reeds verbeterde verhoudingen verder te ontwikkelen”. Bijvoorbeeld door „teambuilding onder leiding van een stevig extern iemand”.

Of daarbij aan ook de relatie tussen de LVR, Van Rey en burgemeester Rianne Donders (CDA) zal worden gewerkt is de vraag. Want ook hier heeft de polarisatie diepe sporen getrokken. De LVR noemde de burgemeester geregeld „die schooljuffrouw”. Donders werd door raad en college op de vingers getikt toen ze vorig najaar op eigen houtje een brandbrief naar buiten bracht waarin ze de Roermondse bestuurscultuur niet „evenwichtig en gezond” en „onveilig” noemde.