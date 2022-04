Gaan de huizenprijzen echt dalen? Drie zaken om in de gaten te houden

Een daling van de huizenprijzen: het is lang geleden dat de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) met dat nieuws kwam tijdens de presentatie van hun kwartaalcijfers. De laatste keer was in 2019. Maar donderdag meldde de NVM toch echt weer een licht neergaande trend: in het eerste kwartaal van dit jaar kostte een huis gemiddeld 428.000 euro; 2,1 procent minder dan in het kwartaal ervoor.

Het is nog te vroeg om te concluderen dat de oorlog in Oekraïne, de stijgende hypotheekrente en de hogere energieprijzen tot een omslag op de woningmarkt leiden, zei NVM-voorzitter Onno Hoes. Het eerste kwartaal van het jaar is sowieso vaak wat ‘slechter’. Het is daarom relevant hoe de cijfers zich het komende kwartaal ontwikkelen. Drie zaken om in de gaten te houden.

1 Het woningaanbod

De afgelopen weken zetten ineens opvallend veel mensen hun huis te koop. Aan het eind van het kwartaal stonden er ruim 17.000 woningen te koop; tien procent meer dan een kwartaal eerder. Het kan zijn dat de economische onrust daarbij een rol speelt: woningeigenaren zijn bang dat de markt gaat imploderen, en willen snel nog de hoofdprijs voor hun huis incasseren. Vooral in kustregio’s in Noord- en Zuid-Holland staan meer huizen te koop.

De NVM heeft de toename van het aanbod in maart vergeleken met een ‘normale’ maart én met de maart van 2020. Toen brak de coronapandemie uit en was ook sprake van economische onrust. Te zien is dat er in maart altijd meer woningen worden aangeboden dan in januari en februari. De toename loopt op per segment (onder de drie ton, tussen de drie en vijf ton en boven de vijf ton). Dat komt doordat mensen die een huis met tuin hebben, vaker wachten met het te koop zetten daarvan tot de lente, omdat het in een zonnige periode meer zou opbrengen.

Aan de start van de coronapandemie was dat beeld ongeveer hetzelfde, behalve voor het middensegment: huiseigenaren met een huis tussen de drie en vijf ton zetten toen vaker hun huis te koop. En nu is de toename van het aanbod in alle segmenten ongeveer twee keer zo groot als in een ‘normale’ maart. Bij de dure huizen is het verschil het grootst.

Wat zegt dat? Het kan zijn, zegt Onno Hoes, dat het te maken heeft met de zelfbewoningsplicht die veel gemeenten invoeren. Beleggers willen daardoor af van het huis dat ze hadden gekocht om commercieel te verhuren. Het kan ook zijn dat de oplevering van nieuwbouwprojecten meeweegt – al werden er het afgelopen kwartaal ‘slechts’ 6.450 nieuwbouwwoningen en bouwkavels te koop gezet, het laagste aantal sinds 2016. Óf – en dat moet het komende kwartaal blijken – het is echt een voorbode van een veranderende, ruimere markt.

2 De mate van overbieden

Het gros van de huizen, bijna 80 procent, wordt nog altijd verkocht voor een hoger bedrag dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog 65 procent. Overbieden is dus nog altijd de norm. Maar: voor het eerst in drie jaar tijd is het gemiddelde verschil tussen de vraag- en verkoopprijs afgenomen, van 9,1 naar 8,3 procent. Het héle erge overbieden, dat lijkt dus iets minder te worden.

Makelaars geven daarnaast aan dat het aantal bezichtigingen afneemt en dat kijkers hun afspraak om te bezichtigen vaker afzeggen. Ook zijn er minder biedingen. Op een hele oververhitte woningmarkt maakt dat echter nog geen crisis. Nog altijd worden woningen razendsnel verkocht, gemiddeld in 24 dagen. En tussen de veelal tientallen kijkers zitten alsnog genoeg geïnteresseerden die een aantrekkelijk bod uitbrengen.

3 De prijs van woningen

Iedereen die wil weten hoe het met de huizenmarkt gaat, kijkt intuïtief meteen naar de gemiddelde huizenprijs. Dat is logisch, maar dat getal hangt erg af van de samenstelling van verkochte woningen die periode. Zitten er veel vrijstaande woningen bij, dan neemt de gemiddelde woningprijs logischerwijs toe. Ook de regio waarin een huis staat is bepalend voor de prijs.

De vierkantemeterprijs is daarom een betere graadmeter om de temperatuur op de markt te meten. Ook kun je kijken naar de ontwikkeling van de huizenprijzen per jaar, in plaats van per kwartaal. En met die bril op zie je de recente daling in perspectief: de gemiddelde huizenprijs mag dan iets lager zijn dan vorig kwartaal, hij is nog altijd 13,7 procent hoger dan een jaar geleden. Wel is dat een minder grote stijging dan de afgelopen drie kwartalen. Toen was de gemiddelde huizenprijs 20 procent hoger dan het jaar ervoor. Voor de rest van het jaar wordt dan ook geen daling van de prijzen, maar een matiging van de prijsstijging verwacht.