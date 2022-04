Fries VVD-Statenlid stapt op na verspreiden desinformatie via Twitter

Een lid van de Provinciale Staten in Friesland stapt per direct op, nadat hij in een vergadering met de fractie had bekend een nepaccount te hebben aangemaakt op Twitter. Dat schrijft de VVD-Statenfractie, waartoe hij behoorde, donderdag in een verklaring. Woensdag maakte de Fryske Nasjonale Partij (FNP) bekend dat een „collega-Statenlid van een andere partij” een nepaccount had opgezet, waarop hij zich voordeed als FNP-lid. VVD’er Durk Pool bleek achter het account te zitten.

Via het account, @fnpfoarfryslan, Twitterde Pool over het zogenaamde FNP-standpunt over wolven in Friesland: wat de partij betreft zouden ze „welkom” zijn. FNP heeft zich tot nu toe niet expliciet voor de wolf in Friesland uitgesproken, maar erkent wel dat de Provinciale Staten „zelf geen enkele mogelijkheid” heeft iets aan de aanwezigheid van de wolf te doen. Wel is de partij voor subsidie ter ondersteuning van Friese veehouders die „wolfwerende maatregelen” willen nemen.

Pools VVD is daarentegen stellig tegen wolven in Friesland. Partijprominent Hans Wiegel sloeg vorige zomer nog de eerste paal in de grond van een hek aan de grens tussen Friesland en Drenthe, bedoeld om wolven te weren.

De meeste tweets op het door Pool gecreëerde account zijn inmiddels verwijderd. Dit is een van de berichten hij via het nepaccount publiceerde:

De Friese Statenfractie van de VVD zegt dat na overleg met Pool „is vastgesteld dat hiermee een grens is overschreden” en dat zijn functioneren „niet meer mogelijk is”. Hij stopt per direct als Statenlid. De fractie „betreurt zeer de ontstane situatie”, schrijft voorzitter Klaas Kielstra.

Tegen de Leeuwarder Courant zei Pool dat „er wat frustratie over de wolven was”, „en dan doe je zulke dingen”. „Het had niet moeten gebeuren. Verder wil ik er niet te veel over kwijt.” Hij beweert dat het „een soort grapje” was, schrijft het dagblad. De fractievoorzitter van FNP zei woensdag tegen Omrop Fryslân dat hij de actie van Pool „te ver vindt gaan, in tijden van fake news”.