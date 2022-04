Franse jongeren kunnen moeilijk kiezen

Of ze gaat stemmen? Amel Taleb (18) kijkt verbaasd. „Eh, nee”, zegt ze, alsof ‘nee’ het enige logische antwoord is. De scholier – haar donkere krullen rusten op een dikke, zwarte winterjas – zegt bij het uitgaan van haar middelbare school in het centrum van Straatsburg dat ze te druk is om zich in te lezen en haar stem uit te brengen voor de presidentsverkiezingen. „Ik moet leren voor mijn eindexamens en ik werk in een restaurant, dus ik heb geen tijd.”

Haar eveneens achttienjarige schoolgenoot Sofia, die haar achternaam niet wil geven, zal evenmin in het stembureau te vinden zijn. Ze zegt dat stemmen haar „niet interesseert” en dat ze „geen zin” heeft om zich te verdiepen in de partijprogramma’s. „Stemmen is meer iets voor ouderen.”

Andere meerderjarige leerlingen van het Lycée Jean Rostand die wel van plan zijn te gaan stemmen, zeggen enkele weken voor de verkiezingen nog niet te weten op wie. „Het is moeilijk om een kandidaat te kiezen en te vertrouwen”, zegt Amori Hinault (19) terwijl zijn moeder op hem wacht in de auto; zelf twijfelt hij tussen de (radicaal-)rechtse kandidaten.

De antwoorden van de scholieren in Straatsburg tonen een probleem dat breder in Frankrijk speelt: de stemonthouding onder jonge kiezers ligt op een historisch hoog niveau. Bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 2017 bracht 34 procent van de 18- tot 24-jarigen geen stem uit en dit jaar zal volgens sommige peilingen zelfs bijna de helft van de jonge kiezers thuisblijven. Bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gingen zeven van de tien jongeren onder de 24 naar de stembus.

Bij regionale verkiezingen ligt het niveau van abstention onder jongeren nog veel hoger: bij de regionale verkiezingen van vorig jaar koos een recordpercentage van 87 procent van de 18- tot 24-jarige jongeren ervoor om niet te stemmen.

Demonstreren en sociale media

De stemonthouding lijkt tegenstrijdig met het beeld van ‘Generatie Z’ dat in de media vaak opduikt: de jonge generatie staat er – ook in Frankrijk – om bekend dat ze zeer maatschappelijk betrokken is en zich bij demonstraties en op sociale media uitspreekt over zaken als klimaatbeleid en lhbti-rechten. Maar volgens onderzoekers Olivier Galland en Marc Lazar van de Franse denktank Institut Montaigne betreft dat slechts een klein, zij het luidruchtig deel van de jonge generatie. „De kloof tussen generaties is niet zo radicaal als zij [...] lijkt”, schrijven zij in een onderzoek naar de politieke betrokkenheid van 18- tot 24-jarige Fransen. Hieruit blijkt onder meer dat de jongere generatie klimaatbeleid ongeveer even belangrijk vindt als de oudere generaties. En hoewel meer jongeren zeggen „genderkwesties” en lhbti-rechten belangrijk te vinden, zijn deze onderwerpen voor een zeer kleine minderheid een halszaak.

De groep jongeren die zich bij demonstraties inzet voor politieke onderwerpen, en daarmee het beeld van de generatie bepaalt, is volgens het onderzoek van Galland en Lazar bovengemiddeld „gepolitiseerd”. Het gaat vooral om hoogopgeleide jongeren met belezen ouders. Vaak zijn ze radicaal-links of juist -rechts.

Jonge vrouwen betogen in november tegen seksueel geweld in Toulouse. Foto Alain Pitton / Getty Images

Bij een manif voor vrouwenrechten in Parijs studeert de een Franse literatuur, de ander geschiedenis, iemand is in opleiding tot arts en de volgende wil binnenkort beginnen aan de filmacademie. Ook valt op dat alle aanwezigen wél gaan stemmen. Zo zegt de links stemmende scholier Claire Duprat (18) – zwart-wit geverfd haar, paarse haarband – dat ze het „walgelijk” vindt als mensen geen stem uitbrengen. „Zeker als vrouw is het niet evident dat je stemrecht hebt, dus je moet het gebruiken.”

‘Ze zijn allemaal hetzelfde’

De Straatsburgse Amel Taleb zegt dat ze veel afstand voelt tot de kandidaten, die een stuk ouder zijn – zittend president Emmanuel Macron is met zijn 44 jaar veruit de jongste kandidaat – en te weinig zouden spreken over zaken die jongeren bezighouden, zoals studiekosten. „Ik weet niet of zij ons, de jongeren, wel kúnnen begrijpen.” Ook bij de demonstratie in Parijs zeggen velen niet te weten op wie te stemmen. Zo vertelt Marie-Estelle Boutt (26), medewerker van een opvang voor daklozen, dat ze „het totaal niet weet”, omdat „alle politici hetzelfde zijn”. „Ze zijn losgezongen van de realiteit waarin burgers dagelijks leven.”

Wij willen stabiliteit en politici die ons serieus nemen Claire Duprat scholier

Uit de enquête van Galland en Lazar bleek dat er een belangrijk verband is tussen de „politieke vervreemding” van jongeren – 43 procent weet zich niet op de links-rechtsschaal te plaatsen – en de afname van hun vertrouwen in politici en het politieke systeem. Zo zegt 61 procent van de ondervraagden zich slecht vertegenwoordigd te voelen en vindt 69 procent politici corrupt – gevoelens die overigens ook onder andere generaties sluimeren.

Presidentskandidaten proberen wanhopig de jongste generatie kiezers aan te spreken. Zo was de Republikeinse Valérie Pécresse – zeer impopulair bij jonge kiezers – de afgelopen weken te gast bij op jongeren gerichte programma’s op YouTube en videosite Twitch en richt Jordan Bardella, interim-voorzitter van het radicaal-rechtse Rassemblement National, zich in videoboodschappen expliciet tot jongeren. Ook delen alle presidentskandidaten, de oudste kandidaat Jean-Luc Mélenchon (70) incluis, campagnefilmpjes op TikTok, waar de gemiddelde leeftijd van gebruikers tussen de 16 en 24 jaar ligt.

„Ze willen laten zien: kijk, wij zijn fun, wij zijn cool. Maar dat ‘coole’ imago is helemaal niet wat wij zoeken”, zegt scholier Duprat. „Wij willen stabiliteit en politici die ons serieus nemen, die naar ons luisteren. Ze moeten ons niet behandelen als een stel sukkels.”