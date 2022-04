Feyenoord ziet Slavia in blessuretijd gelijk maken

Stromende regen. Een volle Kuip. Kippenvel. Het kan een heerlijke voetbalavond worden. Een eerste Europese kwartfinale in twintig jaar. Tegen Slavia Praag, de kampioen van Tsjechië die dit seizoen al twee keer de tegenstander was en waar een keer van werd gewonnen. Slavia Praag is niet op zijn sterkst, het mist een centrumverdediger en een linksback. Beiden geschorst.

Feyenoord-coach Arne Slot zei deze week een „magische sfeer” te verwachten, en hij kan het weten. Als speler van FC Zwolle was hij twintig jaar geleden als liefhebber getuige van het succes in de UEFA Cup van Feyenoord. Zomaar, gewoon even kijken, omdat het kon. Hij was als toeschouwer bij de kwartfinale en de finale. Slot weet hoe de Kuip voelt als het stadion explodeert tijdens een Europese wedstrijd. Hij maakt het donderdagavond weer mee, als de razendsnelle Luis Sinisterra al snel scoort, in de tiende minuut na een fijne counter. De magie van internationaal voetbal.

Leicester City-PSV PSV heeft in de kwartfinale van de Conference League gelijkgespeeld tegen Leicester City (0-0). De ploeg van trainer Roger Schmidt kwam in Engeland tegen de nummer tien van de Premier League goed weg, want de beste kansen waren voor Leicester. Zo schoot Harvey Barnes in de eerste helft op de lat.

Extra glans

De gedachten gaan twintig jaar terug. Naar 8 mei 2002, toen Feyenoord in eigen stadion de UEFA Cup won door Borussia Dortmund te verslaan (3-2). Twee goals van Pierre van Hooijdonk en spelers als Paul Bosvelt, Bonaventure Kalou en de onlangs overleden Chris Gyan. De Rotterdamse club kan dit jaar de eerste editie van de Conference League winnen. Dat zou, naast de Europa Cup I (1970) en UEFA Cup (1974, 2002), de toch al mooie prijzenkast een extra glans geven.

Maar Feyenoord verzuimt tegen Slavia Praag een grote stap te zetten richting Tirana, waar volgende maand de finale wordt gespeeld. De hoofdstad van Albanië kan een treffend eindpunt zijn voor dit Feyenoord, dat met de frisse blik en speelwijze van coach Slot stappen heeft gezet naar eerherstel. Ook al speelt Feyenoord in de Conference League, het nieuwe clubtoernooi voor kleinere voetballanden, de sfeer is donderdagavond in de Kuip alsof de tijd twintig jaar is teruggezet.

Feyenoord komt van ver, legde Slot woensdag op een persconferenie uit. In plaats van investeren, moest Slot vorige zomer bij zijn nieuwe werkgever alleen maar op de centen letten, zoals dat vaker het geval is geweest in Rotterdam-Zuid. „We hebben veel spelers moeten laten gaan. Als je dan negen maanden later in de kwartfinale van een Europees toernooi staat, is dat een enorm compliment naar de spelersgroep”, aldus Slot.

De beste speler, Steven Berghuis, vertrok naar Ajax. Maar als een grote speler verdwijnt, gaan anderen soms vliegen, zoals de lichtvoetige aanvaller Sinisterra, op wie tegen Slavia Praag bijna elke aanval zich richt.

Lange campagne

Slot refereerde deze week nog maar eens aan de start van deze Europese campagne. Op 23 mei 2021 versloeg Feyenoord in de finale van de play-offs FC Utrecht (2-0), en bereikte daarmee de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Voor Feyenoord begon het Europese seizoen al op 21 juli.

Via FC Drita, Luzern en Elfsborg, en in de groepsfase Maccabi Haifa , Union Berlin en Slavia Praag kwamen de Rotterdammers in de achtste finale tegenover Partizan Belgrado te staan. Een horde die met overtuiging werd genomen.

Tegen Slavia Praag klonk de hoop van twintig jaar geleden in de kelen van de supporters. Na de openingstreffer van Sinisterra is Feyenoord beter, maar Slavia komt via Peter Olayinka op 1-1. Er is onduidelijkheid over de geldigheid van het doelpunt, maar er is geen VAR in de Conference League. Als Feyenoord vervolgens op achterstand komt, is er maar een man die Feyenoord kan redden: Cyriel Dessers, de Belgische spits die twee keer scoorde in Praag.

Supersub Dessers – ingevallen voor Bryan Linssen - schiet hard tegen medespeler Marcos Senesi aan en de Kuip ontploft weer: 2-2. Vier minuten voor tijd maakt Orkun Kökçü met een vrije trap de 3-2, dankzij een Tsjechische keepersfout. Feyenoord lijkt te winnen, op karakter. Maar ver in blessuretijd scoort Slavia Praag na een scrimmage de gelijkmaker, die Feyenoord in rouw dompelt. Het 3-3 gelijkspel belooft in ieder geval een heel boeiende avond, volgende week in Praag.