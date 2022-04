Een liefde van een paar maanden in oorlogstijd

De Boekenweek staat dit jaar in het teken van de eerste liefde. Nu ligt het voor de hand om dan maar Toergenjevs verhaal Eerste liefde (1860) te herlezen, om je ervan te overtuigen dat zo’n liefde helemaal niet leuk hoeft te zijn, zeker niet als je er op een zeker moment achter komt dat het meisje van je dromen de minnares van je bewonderde vader is.

Of neem Evelyn Waughs Brideshead revisited, waarin verteller Charles Ryder een buitenechtelijke verhouding krijgt met Julia, de streng katholieke zuster van de door hem bewonderde alcoholist Sebastian Flyte, zijn eerste – onbereikbare – liefde. Of lees Stendhals Le rouge et le noir en Flauberts L’éducation sentimentale, als je weer even terug verlangt naar de dagen van je eigen eerste liefde, voor een oudere vrouw.

De boekenweek heeft met ‘eerste liefde’ een rijk thema gekozen, al was ‘liefde & oorlog’ misschien nog geschikter geweest. Om in die sfeer te blijven las ik Annie & Jacques. Hartstochtelijke brieven van Annie Otten-Wolff en Jacques Presser. Het is het relaas van de kortstondige liefde van de latere beroemde historicus Jacques Presser en de lerares Annie Otten-Wolff in 1943. Beiden zijn van Joodse komaf en worden door de Duitse bezetter vervolgd. Ze leren elkaar kennen op het door de Duitsers in het leven geroepen Joods Lyceum in Amsterdam, waar ze lesgeven.

Hun intense liefde duurt slechts drie maanden en begint kort nadat Dé Appel, de vrouw van Jacques, op 18 maart 1943 met een vervalst persoonsbewijs is gearresteerd en als strafgeval naar Sobibor afgevoerd. Jacques weet dan nog niet dat ze meteen is vermoord. En in dat ongewisse wordt hij met de dag wanhopiger.

Annie is een jonge weduwe met een zoontje van vier. Haar man, de niet-Joodse huisarts Daniël Otten is in 1938 verongelukt. Daarom kan ze Jacques schrijven: ‘... en ik weet zo uit eigen ervaring hoe bitter het is, als juist degene die je het liefst is op aarde, van je wordt weggerukt: met één slag je huwelijk, je geluk, alles kapot, en waarom, waarvóór, voor welke waan.’

Jacques en Annie vinden elkaar in hun eenzaamheid. Op school zien ze dagelijks hoe de klassen leger raken, omdat steeds meer leerlingen zich moeten aanmelden voor deportatie naar het Oosten. Als Annie, die in Rotterdam woont, Jacques in Amsterdam opzoekt, blijft ze bij hem overnachten.

Drie dagen later, op 12 april 1943, schrijft ze hem een smachtende brief, omdat ze sindsdien niets van hem gehoord heeft en ze elkaar zonder reisvergunning niet kunnen opzoeken: ‘Jacques, liefste, waarom schrijf je niet – Ik zie je steeds, draag je sfeer in en om en bij me. ‘k Houd je lieve hoofd tussen bei mijn handen en zie je diep in de ogen. Ik kus je zo innig als ik maar kan. Jacques, ik verlang naar je, zó, dat het me overweldigt.’ Het is oprechte liefde, ook al weet Annie dat Jacques Dé in haar zoekt. Dat blijkt uit een brief aan haar schoonzus: ‘Die man verteert lijf en ziel om zijn weggehaalde vrouw en houdt toch ook van mij.’

Annie en Jacques hebben elkaar na die ene nacht nooit meer gezien. Eind mei 1943 duikt Jacques onder. Vanaf dat moment wordt hun correspondentie schaars. Als Annie in de zomer van 1944 met een vals persoonsbewijs wordt gearresteerd, is haar lot bezegeld. In februari 1945 bezwijkt ze in Bergen-Belsen aan tyfus.