Duits parlement stemt tegen vaccinatieplicht

Er komt voorlopig geen vaccinatieplicht tegen Covid-19 in Duitsland. Een meerderheid van het Duitse parlement keerde zich donderdag tegen een regeringsvoorstel dat een verplichte inenting mogelijk maakte voor alle inwoners ouder dan zestig jaar. Volgens Duitse media stemden 378 parlementariërs tegen het initiatief, en waren 296 parlementsleden voor. Negen parlementariërs onthielden zich van stemming.

Ook binnen de coalitie, bestaande uit SPD, Groenen en FDP, lag het plan voor verplichting gevoelig. Vooral binnen de liberale FDP-fractie gingen stemmen op dat de maatregel de individuele keuzevrijheid en lichamelijke integriteit zou aantasten. Toch leek de partij zich achter een verplichting te scharen, die het kabinet aanvankelijk in de herfst wilde invoeren. De uitslag van de stemming zet daar donderdag een streep door.

Zoals ook in Nederland geregeld het geval is bij medisch-ethische vraagstukken, mochten Duitse parlementariërs een individuele stemkeuze maken. Dat betekent dat ze zich niet hoefden te conformeren aan het standpunt van de fractie. Door de vrije stemming was het vooraf onduidelijk hoe de stemverhouding zou uitpakken, maar inmiddels is duidelijk dat een ander voorstel van de coalitie om alle inwoners boven de achttien in te enten ook niet op een meerderheid kan rekenen.

Eerder is er verhit gedebatteerd over de vaccinatieplicht. Ook buiten het parlementsgebouw waren betogers op de been om te pleiten tegen de maatregel. De federale SPD-minister voor Volksgezondheid Karl Lauterbach was een van de pleitbezorgers voor de plicht. Hij vreest voor een hoog dodental als de Omikronvariant dominant zal blijven in Duitsland. Volgens Lauterbach zou een plicht voor achtienjarigen 90 procent van de sterfgevallen kunnen voorkomen.