De robotrecensent kan het efficiënter, sneller en voordeliger

De meeste boeken die je in de bibliotheek vindt, zijn beoordeeld door recensenten van NBD Biblion. Dat is de dienst die de aanname en logistiek van boeken verzorgt van uitgever tot bibliotheek. Bibliotheken besluiten mede op basis van de korte NBD Biblion-recensie of ze exemplaren in hun collectie opnemen.

Thérèse Major is schrijfster en eigenaresse van uitgeefdienst M.BOOX.

Begin maart besloot NBD Biblion zijn recensenten, zo’n zevenhonderd mensen, te vervangen door een computerprogramma dat teksten scant en er uit zichzelf een verslagje over schrijft. Dat zorgde voor de nodige heisa in boekenland. Schrijvers roerden zich op sociale media. Vanuit hun cognitieve-dissonantie-perceptie kunnen ze niet geloven en ook niet accepteren dat de uit hun eigenste zielen voortgesproten verhalen, gedichten en illustraties beoordeeld worden door een systeem van nulletjes en eentjes.

Maar ‘recensenten’ was bij NBD Biblion eigenlijk altijd al een te groot woord. De schrijvers die een kort verslag van maximaal 1.100 tekens uitbrachten over een boek dat een uitgever aan NBD Biblion aanbood, deden dat op basis van de informatie die ze aan een boek ontleenden. Sec. Het waren zeker geen doorwrochte commentaren, en zo waren ze ook niet bedoeld. Een recensie heet bij NBD Biblion aanschafinformatie. Bibliotheken bestellen op basis daarvan een aantal boeken. Of niet.

Weinig geld, weinig tijd

Nu goed, voor het schrijven van die aanschafinformatie kregen de recensenten veertien euro. Ted van Lieshout schreef op zijn blog ‘NBD Biblion ziet af van fysiek lezen’ dat er honderden mensen „aan de dijk worden gezet”, wat suggereert dat een hele beroepsgroep veroordeeld wordt tot het op Google Maps speuren naar de snelste route naar de Voedselbank. Maar voor die paar tientjes – in sommige gevallen honderdjes – die de NBD Biblion-schrijvers per jaar ontvangen, is dat volkomen uit de bocht geredeneerd.

Belangrijker is: hoeveel aandacht kan een recensent nu aan een boek besteden als hij of zij voor een bespreking daarvan slechts veertien euro ontvangt? Kent hij zichzelf een bruto uurloon van zestig euro toe, dan mag hij welgeteld een kwartier spenderen aan lezen, reflecteren en schrijven. Het gevolg is vaak, maar niet altijd, dat een NBD Biblion-recensent een boek al lezend scant en er zijn (voor)oordeel over schrijft, met soms, maar niet altijd, meer aannames dan feiten.

Als er inhoudelijk onjuiste informatie weergegeven wordt, kun je daar als uitgever of schrijver over communiceren met NBD Biblion. Wat een gedoe. Wat een tijd kost dat. En wat een geld. Ondertussen ligt het boek niet in de bibliotheek.

Overdracht van informatie

Nee, in plaats van die ‘recensent’ voor 14 euro kun je efficiënter, sneller en voordeliger een computerprogramma het werk laten doen. Én duurzamer, want uitgevers hoeven geen fysieke boeken meer naar NBD Biblion te sturen. Een pdf volstaat. Dat bespaart grondstoffen, vervoers- en opslagkosten.

Schrijvers zijn bang dat de persoonlijke beleving van een menselijke recensent vervangen wordt door de koele objectiviteit van een softwareprogramma. Maar als het enkel gaat om overdracht van informatie, waarom zou je dat niet aan kunstmatige intelligentie overlaten? Als het programma in een tekst bijvoorbeeld tig keer woorden als boerderij, oogsten en kinderen scant, kan het concluderen dat het om een streekroman gaat. Komen daar een jaartal bij plus een regio, laten we zeggen: 2021, Ruinerwold, dan kan het systeem deze data koppelen aan overige beschikbare feiten. Op basis daarvan schrijft het zijn aanschafinformatie – géén recensie. Collectioneurs van bibliotheken hebben vooral informatie nodig, geen meningen.

Meer échte recensies graag

Het schrijven van een échte recensie over stijl, structuur, perspectieven, en gelaagdheid in literaire werken blijft voorbehouden aan de recensenten van de letterkundige katernen in kranten en tijdschriften. Van hén zouden er wel meer mogen zijn. Het nadeel is alleen dat op basis van literaire recensies niet altijd, maar soms wel, boeken gekocht worden door geïnteresseerde lezers. Bij NBD Biblion daarentegen wordt soms, maar niet altijd, in bulk ingekocht. Daar zit een klein verdienmodelletje voor de schrijver. Van de omzet en het leengeld kan hij zo eens per jaar een nieuwe frituurpan kopen. Of een tuinset. Of zelfs ál zijn dagelijkse boodschappen. Maar of zijn boek beoordeeld wordt door een mens of een computerprogramma, maakt daarvoor niet uit.

Schrijvers hoeven niet bang te zijn dat hun werken niet meer op persoonlijke wijze gewaardeerd worden door lézers. Zíj zijn toch de mensen voor wie ze werken? Aan wie ze hun ziel, zaligheid en talent aanbieden? Waarom zouden we dan in een tijd waarin we wél de genietingen onderkennen van een zelfsturende auto en de zekerheid van computergestuurde chirurgische ingrepen, níet vertrouwen op door kunstmatige intelligentie samengestelde aanschafinformatie?