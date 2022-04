De kortste weg naar de macht, maar waarvoor?

Het deed Lilianne Ploumen helemaal niets. In De Telegraaf, op 17 maart, had oud-partijvoorzitter Hans Spekman de PvdA „dood water” genoemd. En hij vond haar als partijleider niet zo „ideologisch gedreven” als Lodewijk Asscher. Ploumen zei daarna in NRC over Spekman: „Zoek het lekker uit.” Dan vond hij haar maar níet aardig. Het raakte haar „totaal niet”.

In het café van The Colour Kitchen in Utrecht, op maandagmiddag, zie ik aan Hans Spekman dat híj het ook niet gelooft. Hij noemt haar reactie „stekelig” en voor de zekerheid zegt hij meteen maar dat hij over Ploumen liever niets meer zegt. Spekman was partijvoorzitter vanaf 2012. Hij stapte op na het enorme verlies van de PvdA in 2017, de partij ging in de Tweede Kamer van 38 zetels naar negen.

Het zijn er nog steeds negen, en bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart ging het nauwelijks beter dan in 2018. „En toen hadden wij lokaal de slechtste score uit onze geschiedenis.” Hij lacht, het klinkt niet vrolijk. „Dood water. En qua ideeën is het alsof alle energie opgaat aan konkelfoezen over een fusie met GroenLinks in plaats van opstaan vanuit de grondbeginselen van de sociaal-democratie.”

Onder Tweede Kamerleden van de PvdA groeit de afkeer van de steeds nauwere samenwerking met GroenLinks, en van PvdA’ers in Den Haag hoor ik dat prominente partijgenoten als Spekman, oud-Kamerlid Adri Duivesteijn en ex-minister Ronald Plasterk met hun felle kritiek op een fusie Ploumens gezag als leider onderuit kunnen halen. Over twee maanden is er een partijcongres waar de leden mogen zeggen hoe het verder moet met de linkse samenwerking.

Een fusie, zegt Spekman in het café, is „de kortste weg naar de macht”. „Maar waarvóór? Voor welk ideaal?” GroenLinks staat volgens hem dicht bij het liberale gedachtegoed, de PvdA wil de collectieve bescherming van „de armen en machtelozen”. En wat hij „desastreus” noemt: de GroenLinks-kiezers zijn nóg hoger opgeleid dan die van de PvdA. Dan win je, denkt hij, nooit meer het vertrouwen terug van mensen met „een bescheiden opleiding”.

Spekman denkt dat het bij deze tijd past om te verlangen naar een grote, linkse partij. „Omdat je zoveel versplintering hebt. Maar de tijdgeest is altijd onze grootste vijand geweest, niet rechts.” In Rutte II, net voor de electorale ondergang, regeerde de PvdA met de VVD en bezuinigde miljarden. „Uit plichtsbesef”, zegt Spekman. „Het was een moeilijke tijd. Dat vergeet je als er andere moeilijke tijden achteraan komen.”

Ploumen zei vorige week in NRC dat ze hem zou gaan bellen. Niet om hém, zei ze, maar omdat er andere PvdA’ers zijn die net zo denken als hij. Spekman denkt dat het er veel zijn. En dat Ploumen zo haar best doet om hem onbelangrijk te vinden? „Ze mag reageren zoals ze wil, maar daar gaat de PvdA niet van leven.” Hij vindt haar trouwens „hartstikke aardig”.

Ze heeft hem nog niet gebeld.