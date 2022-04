De geopolitieke ‘realist’ is een heerlijke talkshowgast, maar heeft ongelijk

Poetin heeft een punt. Dat hoor je regelmatig in commentaar op de oorlog in Oe-kraïne. Experts in de internationale betrekkingen als Rob de Wijk en Laurien Crump zeiden recent de Russische president best te begrijpen. Ze menen dat Poetin uit de tent is gelokt door de Amerikanen. Die legden de afgelopen decennia weinig gevoel aan de dag voor het Russische verlangen naar veiligheid. Ze boden voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie het NAVO-lidmaatschap aan. In 2008 maakte het Kremlin al duidelijk dat het daar nerveus van werd met een oorlog tegen Georgië. Dat Oekraïne nu de pineut is, is in deze redenering logisch. Zelensky kan beter inbinden, want vroeg of laat haalt Rusland toch wel waar het recht op heeft.

Stamt deze redeneertrant waarbij mensen geen verantwoordelijk dragen voor hun eigen daden uit een handboek welzijnsbeleid uit de jaren ’70? Nee. Wel uit de leerschool van het ‘realisme’ in de internationale betrekkingen. Intellectuele leidsman is de invloedrijke Amerikaanse politicoloog John Mearsheimer (1947). Hij legt al decennia onvermoeibaar uit dat de wereldpolitiek draait om de overlevingsdrang van grote landen. Internationale instellingen zoals de VN, handelsverdragen en andere vreedzame afspraken tussen landen zijn wat Mearsheimer betreft niks waard. Vergeet de economie of de moraal. In de politiek gaat zelfbehoud van het regime boven alles en de meeste kans op zelfbehoud heb je door baas van de wereld worden. Dus als je de VS, Rusland of China in de weg zit, krijg je klappen.

Natuurlijke gang

Mearsheimer en consorten suggereren dat dit de natuurlijke gang van zaken is. Vaak citeren ze daarom oude denkers, zoals Hobbes, Machiavelli of Thucydides: de sterken doen wat ze willen en de zwakken wat ze moeten. Maar met zo’n filosoof de oorlog in, is per postkoets naar de maan afreizen. Alleen al de sociale media maken de huidige oorlog onvergelijkbaar met de inval in Irak in 1991, laat staan met oudere conflicten. Gedrag van een land verklaren uit één factor baart geen theorie, wel de stijl van Johan Derksen. Mearsheimer was in 1990 tégen de Duitse hereniging en, toen de Sovjet-Unie een jaar later uit elkaar viel, vóór Oe-kraïnse kernbewapening.

Hoe het realisme rammelt, legt de Amerikaanse historicus Matthew Specter bloot in het boek The Atlantic Realists, dat op het nachtkastje van iedere buitenlandexpert hoort. Specter laat eerst nog eens zien dat de denktrant die we realisme noemen niet oud is maar jong. Aan de basis staat een aantal Duitse en Amerikaanse historici van begin 20ste eeuw. Ze mixten een cocktail van darwinisme, racisme, nieuwe cartografische technieken en onversneden jaloezie op landen als Engeland en Frankrijk die al koloniën hadden.

Dat leverde een vitalistisch vocabulaire op vol nieuwe woorden als ‘wereldpolitiek’ en ‘geopolitiek’, gebaseerd op het vergelijken van landen, grote en kleine landen, landen met en zonder toegang tot zee, dun en dicht bevolkt. Het was imperialisme voor laatkomers. Met een grote rol voor het natuurlijke recht op – jawel – ‘Lebensraum’, voor landen die de moed en de energie hadden hun door geografie en biologie gegunde plek op aarde uit te buiten. Isaiah Bowman, adviseur van president Roosevelt en Karl Haushofer, adviseur van Hitler, zetten deze redeneertrant in de steigers als het realisme dat we nu kennen – al kreeg het die naam pas na 1945.

Laten we niet wegdromen bij de utopie van wereldvrede of op technologie of ideologie vertrouwen, maar op de objectieve wet dat landen naar macht streven. Dat was de redeneertrant van Hans Morgen-thau (1904-1980), die in 1937 uit Duitsland naar Amerika vluchtte. De internationale wereld is anarchistisch. Als je de diplomatie daarop afstemt, voorkom je nodeloze slachtoffers. Morgenthau werd in de jaren na 1945 de meest prominente woordvoerder van het realisme, als wetenschapper en adviseur die sterk aan de linkerkant van het politieke spectrum opereerde. Hij was verzette zich in de jaren zestig ook als een van de eersten tegen de oorlog in Vietnam. Dat gaf het realisme onder progressieve mensen enig aanzien.

Pikzwarte grond

Specter laat ook zien dat de wortels van het realisme in pikzwarte grond steken. Geen groot nieuws, maar het verhaal schuurt nog altijd. De wereld beschermen tegen de dromerigheid van boomknuffelaars was niet de ambitie van de realist en nazi-jurist Carl Schmitt (1888-1985). Zelf vond Schmitt zijn idee over de ‘Groß-raum’ waar Duitsland recht op had strikt wetenschappelijk. Had niks met de nazi’s te maken, zei hij in 1947. Specter laat echter zien hoe sterk de levensloop én het intellectuele programma van Schmitt met het nazisme verweven zijn. Schmitt was inderdaad ook geïnspireerd door de Amerikaanse Monroe-doctrine uit 1823, die uitsprak dat Europeanen in Latijns-Amerika niks te zoeken hadden. Maar in de loop van de jaren dertig en veertig raakt het debat over Schmitts ‘Großraum’ onlosmakelijk verbonden met het biologische recht andere volkeren aan de kant te zetten.

Specter vertelt ook hoe Schmitts leerling Wilhelm Grewe (1911-2000) zich vakkundig ontdeed van zijn naziverleden, om daarna een van de meest beroemde diplomaten en rechtsgeleerden van de Bondsrepubliek te worden. Grewe was een echte Koude-Oorlogsrealist, zonder illusies over internationale samenwerking en andere progressieve fratsen. Zijn volkenrechtelijke studie Epochen heet nog altijd gezaghebbend. Specter concludeert echter dat Grewes werk vooral een residu is van de pogingen van het Derde Rijk om de rechtsstaat om zeep te helpen, en geen samenhangende beschouwing over internationale vrede ten tijde van de Koude Oorlog of de wereld daarna.

Allicht zijn de nazi-misdaden niet te herleiden tot dit realisme. En de lessen van Morgenthau zijn zinvol bij discussies over interventiepolitiek. Maar als je de levensduur van de EU of andere successen van internationale samenwerking niet kunt verklaren, dan heb je geen theorie, hooguit een theorette. En als je amper een verhaal over democratie hebt, heeft die theorette ook nog een normatief probleem. Hoe kan het dat een mix van mythisch denken en halve geschiedenislessen toch nog zoveel invloed heeft?

In zijn conclusie verklaart Specter dit aan de hand van de habitus van de realist. Realisme is geen wetenschap, maar een houding. Realisten beroepen zich steevast op hun ongepassioneerde analyse, ze vergelijken landen en doen dat cool and collected. Ze spreken stoere taal, met zinsneden als ‘de feiten onder ogen durven zien’ en ‘rationeel ordenen wie sterk is en wie zwak’. Het is ook een ‘natuurlijke’ zaak dat mensenrechten ondergeschikt zijn aan de ‘vitale belangen’ van een land.

Een realist is dan ook een heerlijke talkshowgast. Want als je jezelf realist noemt, is je tegenstander automatisch een idealist die de feiten niet helder ziet. Waarmee de analyse niet scherper wordt, maar de discussie wel. Want zoiets als de realistische mededeling dat oorlog soms onvermijdelijk is, is een open deur. Dringender vraag is waarom en wanneer oorlog nodig is, en dat is een kwestie die zich niet laat inkoken tot een enkele verklaring. Wie druk is met het fabriceren van rechtvaardigingen voor machtswellustelingen, vergeet dat de meeste oorlogen hun doel niet bereiken. Wat is er realistisch aan tienduizenden doden en het ruïneren van twee samenlevingen? Er valt voor Poetin helemaal niks te halen, realistisch gesproken. Hij heeft geen punt, wel een groot probleem.