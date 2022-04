Cruciale vragen over mondkapjesdeal blijven onbeantwoord

Forensisch accountants van Deloitte doen al sinds vorig jaar zomer onderzoek naar de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Ook na het verhitte debat van donderdag wacht een aantal cruciale vragen op antwoord.

De eerste: waarom kreeg Van Lienden op 22 april 2020 opdracht maar liefst 40 miljoen mondkapjes te leveren, terwijl de inkopers van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) kort daarvoor probeerden de aanstaande bestelling te „minimaliseren” naar 1 tot 2 miljoen mondkapjes? Meer vonden zij niet nodig.

Van Lienden beklaagde zich hier op 17 april bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over, bleek uit de Wob-stukken die het kabinet openbaarde: „Nog steeds begrijp ik niet waarom we van een maximum naar een minimumscenario gaan.” Een paar dagen later kreeg hij alsnog zijn droomdeal ter waarde van 100 miljoen euro.

Het was VWS-topambtenaar Mark Frequin die mondeling akkoord gaf; naar eigen zeggen was het een transactie die hij „vrij droogkloterig” sloot. Besloot Frequin op eigen houtje dat Van Lienden een veel grotere opdracht zou krijgen dan het LCH nastreefde? Of was hierover contact met de politieke top van zijn ministerie? Dat de ministers Hugo de Jonge en Martin van Rijn in een eerdere fase bij de mogelijke transactie betrokken waren is bekend – maar hoe zat het in de eindfase?

Ook de voorwaarden bij de transactie zijn voer voor het Deloitte-onderzoek. Die waren voor Van Lienden en zijn twee zakenpartners riant. Het ministerie maakte de benodigde 100,8 miljoen euro volledig vooraf over, en nam ook de kosten voor transport, distributie en opslag voor haar rekening. Bij veel andere leveranciers betaalde VWS maximaal de helft vooraf. Van Lienden had Rabobank al gestrikt om zijn deal te financieren. Waarom betaalde het ministerie de hele bestelling van tevoren?

Van Lienden en partners liepen hierdoor nauwelijks ondernemersrisico. Toch stemde het ministerie in met een risicomarge van 20 procent – een belangrijke verklaring voor de miljoenenwinst die Van Lienden overhield. Waarom mochten ze van VWS een dergelijke marge hanteren?

Andere cruciale vraag: in hoeverre wist de top van het ministerie dat Van Lienden en zijn partners multimiljonair zouden worden met hun mondkapjesdeal? Was bekend dat de transactie via een commerciële bv liep, in plaats van via de non-profitstichting Hulptroepen Alliantie?

De verklaringen hierover lopen uiteen. Verantwoordelijk minister Van Rijn zei aanvankelijk niets van Van Liendens zakelijke belangen te hebben geweten. Zijn opvolger Tamara van Ark suggereerde later dat het ministerie wist dat de deal via een bv ging, maar dat het „type construct” voor VWS niets uitmaakte. Ook topambtenaar Frequin stelde van de bv te hebben geweten, terwijl LCH-topman Rob van der Kolk juist zei van niet.

Dat Van Lienden hierover misleidende informatie verschafte, staat vast. Op zijn presentaties aan VWS stond in grote letters de naam van zijn non-profitstichting Hulptroepen Alliantie, terwijl achter de schermen het commerciële Relief Goods Alliance bv toen al was opgericht. Op 29 april 2020 appte hij nog aan Hugo de Jonge dat de deal „zonder winstoogmerk” was – een claim die hij ook in de media veelvuldig liet horen.

Het is aan de onderzoekers van Deloitte om uit te maken wie hier de waarheid sprak. Het rapport van de forensisch accountants zou voor het zomerreces moeten verschijnen.