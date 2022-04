Contact De Jonge met Sywert van Lienden roept in de Kamer de vertrouwensvraag op

Het Kamerdebat over de betrokkenheid van Hugo de Jonge bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden is een debat geworden over de bestuurscultuur in Den Haag. Vrijwel de voltallige oppositie ziet in de schimmigheid over de deal een bewijs van de ‘oude’ bestuurscultuur. De coalitie, vooral CDA en D66, steunt De Jonge.

In de eerste termijn van het debat luistert De Jonge in ‘Vak K’ urenlang naar bijtende vragen van de oppositie. De aanleiding is zijn betrokkenheid bij de beruchte mondkapjesdeal van 100 miljoen euro met Sywert van Lienden. Het gaat in dit debat om appjes waarin De Jonge in zijn vorige functie als minister van Volksgezondheid ambtenaren vroeg te praten met Van Lienden: een (toenmalig) partijgenoot, maar een lastige criticaster in de media. Het ministerie van Volksgezondheid maakte de interne correspondentie woensdga openbaar.

Ja, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, de eerste spreker, dit debat moet duidelijk maken welke bemoeienis De Jonge precies had met de deal, en waarom hij belastende appjes woensdag pas openbaar heeft gemaakt – ondanks wob-verzoeken van media. Maar de zaak is „lelijk voor ons allemaal’’ en „raakt het vertrouwen in het kabinet en de politiek’’, zegt Kuiken. „Op welke manier kunnen we met deze minister verder?’’. Zo ligt al vroeg in het debat de vertrouwensvraag op tafel.

‘Functie elders’-debat

Partij na partij schetst de voor de hand liggende vergelijking met het ‘functie elders’-debat van vorig jaar over transparantie en de nieuwe bestuurscultuur. Hoe kon de De Jonge eerder glashard ontkennen dat hij ’inhoudelijk’ niet betrokken was bij de mondkapjesdeal? „Je kunt het deze minister eigenlijk niet kwalijk nemen’’, zegt Farid Azarkan van Denk. Hij denkt: „Als Rutte mag liegen, mag ik het ook.’’

Kamerleden kunnen er niet bij dat De Jonge zijn privémail heeft gebruikt om over de mondkapjesdeal te communiceren – waardoor mogelijk gevoelige informatie verloren is gegaan. Was het inderdaad omdat het overheidssysteem „gebruiksonvriendelijk’’ is, zoals De Jonge zegt, of was het met opzet? Het lopende Deloitte-onderzoek en de komende parlementaire enqûete zijn bij voorbaat „bezoedeld’’, zegt Fleur Agema van de PVV. De SP komt met een voorstel om bewindspersonen te verplíchten áltijd gebruik te maken van het overheidssysteem.

Coalitiepartij CDA neemt het op voor partijgenoot De Jonge. Kamerlid Joba van den Berg – partijgenoot van De Jonge – irriteert Kamerleden van de oppositie als ze drie algemene vragen stelt: over de kwaliteit van de mondkapjes, de lessen uit de affaire en ook de betrokkenheid van De Jonge. „Zijn persoonlijke integriteit staat niet ter discussie’’, besluit ze.

Coalitie steunt De Jonge

„Sta ik hier met een Kamerlid te debatteren, of met een woordvoerder van de regering?’’, reageert Klaver van GroenLinks? Een uur lang wordt Van den Berg geroosterd met interrupties.

Hoe het debat voor minister De Jonge gaat aflopen, zal afhangen van het oordeel van zijn drie coalitiepartners VVD, D66 en de ChristenUnie. Maar nu lijkt al duidelijk dat die hem zullen steunen. Wybren van Haga, vorig jaar afgesplist van FVD, kondigt ’s ochtends al een motie van wantrouwen aan. Regeringspartij VVD zegt vandaag nog „geen definitieve conclusies” te kunnen trekken wegens het lopende Deloitte-onderzoek. Denk wil dat de De Jonge excuses aanbiedt en toegeeft dat hij de Kamer „onjuist, ontijdig en onvolledig’’ heeft geïnformeerd. Azarkan: „Dan is er misschien nog wat te redden.”

Om 15:00 reageren De Jonge en Helder.