Cluboptredens Fontaines D.C. voelden als een triomftocht

Behouden onze fans hun interesse als ze ons niet live kunnen zien, vroegen de bandleden van Fontaines D.C. zich af bij het verschijnen van hun tweede album A Hero’s Death in de zomer van 2020. De lockdown was een vloek en een zegen voor de band uit Dublin. Toeren zat er even niet in en de muzikanten snakten naar een adempauze, nadat ze drie jaar bijna constant ‘on the road’ waren geweest. Tijdens de lockdown maakten ze veel nieuwe muziek; het derde album Skinty Fia (De vloek van het hert) staat op uitkomen.

En ja, de interesse van het publiek bleef niet alleen, maar groeide. Deze week gaf Fontaines D.C. drie cluboptredens in Nederland die voelden als een triomftocht. In juni staat de band op Best Kept Secret en is daar, na twee jaar uitstel, nu een van de topacts. Woensdag zette het vijftal de volle Rondazaal van TivoliVredenburg in vuur en vlam met volstrekt eigen muziek die de postpunk is ontgroeid.

Meer dan in traditionele rocksongs handelt de band in strak aangeklede mantra’s, zoals het vele malen herhaalde „Life ain’t always empty” waarmee het vijftal de verloren tijd van zich af schudde. Zanger Grian Chatten is niet de meest toonvaste vocalist, maar hij zing-zegt zijn Ierse straatpoëzie met grote overtuigingskracht. Tussen beproefde crowdpleasers als ‘Boys in the Better Land’ en ‘Big’ met de onverwoestbare openingszin „Dublin in the rain is mine” klonk het nieuwe materiaal nog wat onwennig. Te meer omdat Fontaines D.C. het accent van felle gitaarrock lijkt te verleggen naar een meer elektronische basis.

Lef hebben ze wel, om een nieuw nummer ‘I Love You’ te noemen. Er klopte een robuuste Ierse hartslag onder die het aan elk cliché liet ontstijgen.

●●●●●