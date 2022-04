Carina en Sascha bleven niet in Hillegom tot de oorlog voorbij was

Carina (36) en haar zoon Sascha (13) mochten blijven tot het einde van de oorlog. Tenminste, dat was het plan van Arjan Warmerdam, die Oekraïense vluchtelingen wilde helpen. Opa Igor vond vierhonderd meter verderop onderdak. Maar Carina en Sascha zijn vertrokken, al na dertig dagen. In het grote, vrijstaande huis in Hillegom is over alles gedoe geweest. Over hoeveel gekookte eieren een kind in de ochtend mag eten, en hoeveel koekjes in de avond. „Ik weet niet hoe het met jou vroeger zat”, zegt Arjan, „maar mocht jij vier donuts pakken en ook nog een hele reep Toblerone?” Over bedtijd. Over of je om half twee al een biertje mag opentrekken. En of je er iets van mag zeggen, als je vindt dat het antwoord nee is.

Als je bij een ander in huis komt, pas je je toch een beetje aan?

Arjan Warmerdam begrijpt het niet. „Als je bij een ander in huis komt”, zegt hij, „dan pas je je toch een beetje aan?”

Arjan, softwareondernemer, had al een hoop voor ze geregeld. Lidmaatschap van de lokale voetbalclub voor Sascha. Een sportschoolabonnement voor Carina. Een fiets, kleding. Arjan zou ook zo een baan voor Carina kunnen regelen, hij hoefde er alleen maar voor rond te bellen. Hij wilde graag dat Carina en Sascha „mee zouden draaien” in het gezin. Een mens, vindt hij, kan niet lang stilzitten. Toen NRC op 7 maart voor het eerst in Hillegom langs kwam, zei Maaike: „Je kunt alleen maar liefde geven. Warmte. Een huis.”

Op de laatste dag van maart zijn Carina en Sascha vertrokken. Opgehaald door een medewerker van de gemeente Hillegom en naar een opvang in Leiden gebracht, waar ook andere Oekraïense vluchtelingen verblijven. Arjan en Maaike hebben ze niet meer gesproken.

„Ze bemoeiden zich met mijn kind”, zegt Carina aan de telefoon. „We mochten niet zelf weten wat we aten, en hoe laat. Dat is toch niet normaal?”

In meer gastgezinnen liep het stuk. Omdat veel gastgezinnen nog voor er geregistreerd werd vluchtelingen in huis namen, ontbreken cijfers. Maar gemeenten en veiligheidsregio’s (verantwoordelijk voor de opvang) zien dat Oekraïners steeds vaker hun gastgezin verlaten. Cultuurverschillen, een taalbarrière of gebrek aan privacy leiden tot frustraties.

Een verontrustende ontwikkeling, vinden de veiligheidsregio’s. „Deze vluchtelingen hebben een lastige weg achter de rug”, zei een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. „Ze hebben rust nodig om hun emoties een plek te geven en zich veilig te voelen. Als ze weer verhuizen, ga je juist een bron van stress toevoegen.”

Niet eten op de slaapkamers

In Hillegom kwamen de huisregels in de tweede week. Arjan en Maaike dachten dat duidelijkere afspraken misschien zouden helpen. Arjan pakt het document erbij. Erboven staat: „Deze huisregels zijn gemaakt om beiden een goed gevoel te geven over jullie verblijf in ons huis.” Om half elf moet het stil zijn boven. Ons eten, is jullie eten. Niet eten op de slaapkamers. Eten gebeurt aan de eettafel. En zonder telefoons, het is een „easy moment of the day”. Blijven zitten tot iedereen uitgegeten is. Wie niet mee-eet, zegt af. Na het sporten wordt gedoucht. Elke dag worden schone kleren aangetrokken. „In Oekraïne loopt Sascha de hele week in hetzelfde shirtje”, zegt Arjan. „Je kunt hier zelfs twee keer per dag een nieuw shirtje aan doen, als je dat wilt.”

„We komen uit een ander land, dat moet je begrijpen”, zegt Carina. „Een ander gezin kan niet jouw regels volgen. Dat is moeilijk. Nee: ónmogelijk.” In Oekraïne had ze een vrij leven, samen met Sascha. Ze verdiende haar geld met het verhuren van een tweede appartement.

Carina en Sascha in hun nieuwe onderkomen, niet groot, „maar wel comfortabel”. „We mogen weer eten wat we willen eten, wanneer we maar willen.”

Al snel kwamen er meer Oekraïense vluchtelingen naar Hillegom. In een loods waar anders tulpen worden gebost, zijn kleine cabines neergezet waar meer dan honderd mensen worden opgevangen. Arjan is nog een keer naar de Poolse grens gereden, om een vriendin van Carina en haar zoon op te halen. Hij dacht dat het fijn voor haar zou zijn als er vrienden in de buurt waren. In het gastgezin was Carina steeds minder. Ze was overdag vooral bij haar vrienden in de grote opvang.

Ze zeiden dat ik weg moest, naar een andere plek. En ik dacht: wát een opluchting

Maar weinig mensen realiseren zich dat mensen in nood „na een aantal dagen niet dankbaar en niet gezellig zijn”, schreef oud-directeur van een asielzoekerscentrum Danielle Braun een paar weken terug in NRC. „Getraumatiseerde kinderen huilen en klieren veel, ouders zijn soms apathisch.”

Op het laatst, zegt Arjan, „werd de sfeer echt grimmig”. Er kwam ruzie over eten op de slaapkamer. Carina schreeuwde dat ze een volwassen vrouw was. Zélf wel bepaalde wat ze deed. „Nou, dat schoot Maaike in het verkeerde keelgat.” Arjan heeft de wethouder gebeld. „We hebben ze niet zomaar op straat gezet, we hebben alles geregeld.” De volgende dag werden Sascha en Carina opgehaald. „Sascha was overstuur. Hij had zijn vriendjes hier, voetbal, school. Maar ik kan niet dat ventje hier houden en zijn moeder wegsturen. Het is hard.”

„Ze zeiden dat ik weg moest, naar een andere plek”, zegt Carina. „En ik dacht: wát een opluchting.”

Verschillen in de opvoeding

Arjan is ook niet rouwig over het vertrek. „Het is voor ons nooit een prestigeproject geweest hoelang we ze konden houden.” Maar als hij iets heeft onderschat, laat het dan opvoeding zijn. „Niet iedereen geeft dezelfde opvoeding aan zijn kind. Hier in huis moet het wel hetzelfde gaan. Je kunt niet twee kampen hebben. Maar niemand past de opvoeding van zijn kind aan.”

Misschien, denkt hij, was „een stel” opvangen toch een beter idee geweest. Dit werkte niet, zegt Arjan, maar met iemand anders had het wél kunnen werken, denkt hij. „Als je honderd Nederlanders op een rij zet, klikt het ook niet met iedereen.” Hij zegt dat ze „iemand uit de oorlog hebben weten te halen”. En als dat het was, dan „was dat het”. „We zouden het de volgende keer weer doen.”

Het nieuwe onderkomen van Carina en Sascha in Leiden is niet groot, „maar wel comfortabel”, zeggen ze. Ze delen een kamer van veertien vierkante meter, met een kast, twee bedden, twee stoelen. „Er is ook plek voor de jassen.” De keuken en douche delen ze met andere Oekraïners, dat wel. En opa Igor bleef achter in Hillegom. „Maar hier hebben we onze eigen regels terug”, zegt Carina. „We mogen weer eten wat we willen eten, wanneer we maar willen.” Sascha gaat nog steeds naar de school die Arjan voor hem regelde in Lisse, 45 minuten reizen met de bus. Carina probeert onderwijs in Leiden voor hem te vinden. Zij krijgt nu 60 euro leefgeld per week. „Ik moet echt gaan werken.”

Toen Carina dinsdagochtend wakker werd, zag ze dat er raketten afgeschoten waren op Kramatorsk, háár stad. „En ik was weer zo blij dat ik daar weg ben.”