Brussel kraakt landbouwplan Nederland af

Het zijn prachtige vergezichten: agrariërs die biologisch boeren en genoeg verdienen, een natuur die er niet onder lijdt, schoon (drink)water voor iedereen en zuivere lucht, maar hoe Nederland dit bereikt, blijft onduidelijk.

De Europese Commissie kraakt in een uiterst kritische studie het Nederlandse landbouwplan, dat het in de laatste dagen van december 2021 heeft ingediend. Het plan is onderdeel van het Europese landbouwakkoord dat afgelopen zomer is gesloten tussen alle EU-lidstaten. De Europese Commissie vindt het Nederlandse plan onzorgvuldig, matig onderbouwd, en op sommige punten in tegenspraak met elkaar.

Zo vraagt de Europese Commissie zich onder meer af hoe Nederland de uitstoot van broeikasgassen en andere giftige gassen in de intensieve veehouderij terug gaat dringen. Dat maatregelen daarvoor niet in het plan staan opgenomen, vindt de Europese Commissie „jammer”.

Aan geld ontbreekt het niet. Rutte IV heeft via twee fondsen (van respectievelijk 35 en 25 miljard euro) geld beschikbaar gesteld om de klimaat- en stikstofproblemen op te lossen. De Europese Commissie wil weten hoe dit geld besteed wordt. Het plan moet „substantieel verbeterd” worden, schrijft de Europese Commissie in haar brief, waarin een waslijst aan verbeterpunten staat.

Schrikken geblazen? De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer (CU), reageert in een begeleidende brief, die hij dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, luchtig. Niks bijzonders, andere EU-landen ontvingen brieven van dezelfde strekking, schrijft hij. Het hoort bij het „onderhandelingsproces op weg naar goedkeuring” van het Nederlandse landbouwplan.

Toch kan het bijna niet anders dan dat de kritiek een gevoelige snaar heeft geraakt in Den Haag. Want wat de Europese Commissie constateert toont grote gelijkenissen met de kanttekeningen die op nationaal niveau worden geplaatst bij het nog vage landbouwbeleid van de komende jaren. Want dat de Nederlandse landbouw rigoureus op de schop moet om de stikstof- en klimaatdoelen te halen, erkennen Staghouwer en collega minister Christianne van der Wal (VVD), maar hoe dat precies vorm gaat krijgen in beleid, is nog niet duidelijk.

Het Europese landbouwakkoord werd afgelopen zomer na twee jaar onderhandelen gesloten. De deal moet ervoor zorgen dat de landbouw minder belastend is voor het klimaat en de natuur. Voor het plan is voor de komende vijf jaar bijna vierhonderdmiljard euro beschikbaar - ongeveer een derde van de totale EU-begroting.

Dat de nood aan een grondige hervorming van het Europese landbouwbeleid hoog is werd een week voor de deal duidelijk: de Europese Rekenkamer oordeelde dat er de afgelopen jaren weliswaar een steeds groter deel van de Europese landbouwsubsidies aan klimaat werd besteed, maar dat dit weinig opleverde.