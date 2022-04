Het is niet netjes om een column te schrijven naar aanleiding van een privémail maar gisteren ontving ik een bericht dat alle lezers van NRC en de rest van Nederland aangaat. Het schrijven was afkomstig van een adviesgroep van ambtenaren bij de Rijksoverheid en betrof het overheidsprogramma Dialoog en Ethiek, dat eind 2021 ontstond naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. De missie is het vergroten van „ethische reflectie en ethisch handelen als essentieel onderdeel van het ambtelijk vakmanschap” om „het vertrouwen te herstellen dat ernstige deuken heeft opgelopen”. Zodat „eind 2025 binnen de Rijksoverheid goede gesprekken in de werkpraktijk vanzelfsprekend zijn”.

Ik werd uitgenodigd voor een „dialoogestafette”, een tweedaagse bijeenkomst waarbij van mij werd verwacht dat ik mijn „kunstenaarsschap” zou meebrengen, om te demonstreren hoe „kunst kan bijdragen aan het goede gesprek”. Ik hoefde niets voor te bereiden, alleen maar, in ruil voor 750 euro en een overnachting in een mooi klooster, aanwezig te zijn.

Na lezing was ik verward. Het was allemaal goedbedoeld, maar ik vroeg me het nut af. Hoezo begint men een adviesgroep over kunst en ethiek terwijl ons land al een sociaal- creatieve raad kent die zich precies hierop richt? Hoeveel zin heeft een tweedaagse estafette waar volgens de mail alleen teamleden van het programma, rijksambtenaren „die affiniteit hebben met het thema” en „experts van buiten de Rijksoverheid” aanwezig zullen zijn? Waarom niet de gewoon bewindspersonen die voor de vertrouwensdeuk in de politiek hebben gezorgd, zoals de leden van Rutte III die gewoon weer aan de slag zijn gegaan in Rutte IV?

Maar ik ben de beroerdste niet, dus bij dezen een klein advies om het vertrouwen in de politiek te herstellen en haar geloofwaardigheid te bevorderen. Compenseer direct de toeslagenouders en herenig hen met hun kinderen. Stuur de hoofdverantwoordelijken voor de diverse vertrouwensbreuken weg, om te beginnen met Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Neem in de grondwet op dat Stef Blok nooit meer iets mag doen voor de overheid. Kap met het traineren van Wob-verzoeken. Stop met het maken van mondelinge afspraken op ministeries, zodat geen ambtenaar of premier ooit nog weg kan komen met doen alsof hij/zij een gebrekkig geheugen heeft.

Kijk, zomaar uit de mouw, in vijf minuten. Daar heb je helemaal geen tweedaagse dialoogestafette voor nodig, laat staan een overnachting in een luxe hotel. Alleen maar de wil om echt iets te willen doen voor dit land. En een goede bezem.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.