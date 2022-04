Een vrij nieuw wapen in het Binnenhof is het screenshot. Meteen na een stemming twitteren Kamerleden de uitslag rond – uren debat, gereduceerd tot een wedstrijdscore van twintig bolletjes, rood of groen. Gasboycot? Salarisverhoging voor verpleegsters? Objectieve feiten over wie deugt en wie niet, in de oogopslag van één #bewaartweet.

Kamerleden weten hoe kort door de bocht dit is, dat zo’n motie vaak uit meerdere onderdelen bestaat, enzovoorts, maar alle nuance slachtofferen ze voor de beeldvorming. Dat is geen halsmisdrijf maar wel tekenend voor een cultuur die bezeten is door afschildering en afrekening.

Onder Rutte III verdrievoudigde het aantal ingevlogen woordvoerders. De vaste communicatieploeg groeide naar 811 voltijdsbanen. Beeldvorming is de spil van de huidige politiek. Dat het ook de achilleshiel is, begreep niemand zo feilloos als Sywert van Lienden, de verpersoonlijking van een beeldvormingscultuur van ondeskundigen die over elk akkefietje mogen meekletsen en boven zichzelf uitstijgen voor het oog van de tv-camera.

Onder dreiging van negatieve beeldvorming door Sywert ging Hugo de Jonge met hem in zee, weten we nu. Dezelfde beeldfixatie maakte dat De Jonge donderdag het wetsartikel over ministeriële verantwoordelijkheid terzijde schoof om zich voor zijn voormalige functie te verdedigen. Beeldvorming staat boven de Grondwet (artikel 42, ministeriële verantwoordelijkheden).

Dit gaf De Jonge de mogelijkheid om heel vaak heel schuldbewust naar het plafond te kijken. In het debat bleek dat hij zélf appjes en mailtjes selecteerde om te openbaren. Beeldvorming staat boven de Grondwet (artikel 68, inlichtingenplicht).

Toch vroeg ik me ook af: wat is ons eigen aandeel hierin? Hebben wij – media en publiek – niet die hele beeldbezeten cultuur aangewakkerd waarin allerlei Sywerts en Hugo’s konden gedijen? Geen clowns zonder publiek. Geen beeldvorming zonder kijkers.

Voor óns zijn er dagelijks 811 professionele beeldvormers in de weer. Zij weten dat wij opveren bij woorden als ‘appverkeer’ en ‘mailtjes’. Wij willen namelijk maar één ding: oprechtheid, authenticiteit. ‘Achter de schermen’ denken we die te betrappen. – even hard en objectief als die groene en rode bolletjes. Maar politieke authenticiteit is vrijwel altijd geacteerde waarachtigheid. Zelensky’s legergroene T-shirt is evenzeer beeldvorming als Hugo de Jonge in een loods vol mondkapjes. En daar is niets mis mee, zolang we maar begrijpen dat we hier kijken naar constructies.

De vraag die we steeds moeten stellen is: waaróm kiest iemand voor deze beeldvorming? Dat kan een eerste stap zijn uit de houdgreep van afschildering en afrekening. Wat is het dóél van dit beeld? Steun vragen in een oorlog: legitiem. Vertrouwen wekken in onze corona-aanpak: misschien.

Het eigen imago redden? Tsja, daar kun je over debatteren en stemmen. Ik zou het screenshotje maar bewaren.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.