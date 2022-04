Arme Poekie

Haar telefoontje is een voorbode: ... Nee helemaal vooraan... Jullie ook 1e klas? ‘Jullie’ zijn twee mannelijke collega’s. Haar vraag naar „de katten” zet een van de heren op zijn praatstoel. Er volgen minutenlang details. Na een verhaal over Poekie die opeens was verdwenen om in stilte te overlijden aan kattenkanker, zie ik de man tegenover mij zijn oordoppen indoen.

Morgen gelukkig weer thuiswerken.

