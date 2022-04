Amnesty-rapport toont nieuwe misstanden omtrent gastarbeiders voor WK in Qatar

Gastarbeiders die als beveiliger actief zijn voor het WK voetbal in Qatar werken onder omstandigheden die gelijkstaan aan dwangarbeid. Dat concludeert Amnesty International in nieuw, donderdag gepubliceerd onderzoek. De mensenrechtenorganisatie sprak 34 beveiligers van acht verschillende bedrijven. Daaruit blijkt dat werkweken van 84 uur, geldstraffen voor een rustdag en loonhoogte bepaald naar nationaliteit nog gebruikelijk zijn — ondanks de hervormingen waaraan Qatar zich in 2017 committeerde om dergelijke praktijken te beëindigen.

Een man uit Oeganda vertelde Amnesty dat het niet geoorloofd is om een vrije dag te nemen. Hij beveiligde de toegangswegen naar het Khalifa International Stadium, waar Nederland op 25 november tegen Ecuador voetbalt. Als hij toch vrij nam, werd hij aangemerkt als „afwezig zonder reden”. Kosten: twee tot vier dagen aan loon. Een andere Oegandese gastarbeider hield door zijn werk en bijbehorende cursussen een week lang nog maar vier uur over om te slapen. „Ze denken dat we machines zijn.”

Hervormingen

De verhalen van beveiligers tonen opnieuw aan dat werkgevers in Qatar nog niet voldoen aan overheidsregels. In 2017 committeerde het land zich aan vergaande hervormingen om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. Er werd een minimumloon ingevoerd van 250 euro per maand, een maximale werkweek van 60 uur en arbeiders kregen meer vrijheid om van werkgever te wisselen — iets wat onder het oude systeem niet mogelijk was.

Na de alarmerende berichten van Amnesty schortten de FIFA en het organisatiecomité van het mondiale voetbaltoernooi de samenwerking op met twee bedrijven die WK-locaties beveiligden. Het Qatarese ministerie van arbeid en het organisatiecomité hebben de ngo toegezegd „individuele gevallen van wangedrag” te blijven aanpakken. In voorgaande jaren deed Amnesty ook al melding van erbarmelijke arbeidsomstandigheden voor huishoudelijke hulpkrachten en bouwvakkers.

Donderdag meldde de Telegraaf dat enkele sponsoren van het Nederlands Elftal in november niet afreizen naar Qatar wegens de mensenrechtensituatie. Sponsoren krijgen normaliter de mogelijkheid om kaartjes te reserveren voor personeel en klanten, maar onder meer ING, Albert Heijn en KPN zouden die niet gaan benutten. Dat hoeft niet te betekenen dat deze bedrijven geen reclame zullen maken rond het WK, dat in 2018 nog 3,5 miljard kijkers trok. Zo zal de naam van ING nog wel op de shirts van de Oranje-spelers te zien zijn.