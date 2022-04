Amerikaanse Senaat stemt in met benoeming Brown Jackson tot opperrechter

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de toetreding van Ketanji Brown Jackson tot het Hooggerechtshof. Mede dankzij drie Republikeinse senatoren waren er genoeg stemmen om de benoeming te bekrachtigen. Brown Jackson wordt zodoende de eerste zwarte vrouw in het hoogste Amerikaanse federale hof.

Twee weken geleden legden Republikeinse senatoren Brown Jackson het vuur aan de schenen in hoorzittingen. Ze werd bevraagd over verschillende thema’s, waaronder kinderporno, antiracisme-theorieën, transgenderrechten en de ontstaansgeschiedenis van het land. Brown Jacksons wist vervolgens de senatoren Lisa Murkowski, Mitt Romney en Susan Collins te overtuigen in te stemmen met de benoeming.

De progressieve Brown Jackson wordt de opvolger van de eveneens progressieve opperrechter Stephen Breyer, die in januari bekendmaakte op 83-jarige leeftijd met pensioen te gaan. President Biden werd zo de eerste Democratische president in twaalf jaar die een opperrechter kon voordragen. Zo kon hij een campagnebelofte vervullen: hij had beloofd een zwarte vrouw te zullen voordragen als opperrechter.

Rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof worden voor het leven benoemd en overlijden soms in ambt, maar kunnen er ook voor kiezen om met pensioen te gaan of af te treden. De 51-jarige Brown Jackson is relatief jong en zal naar verwachting nog jaren dienen in het hoogste juridische orgaan in de VS, dat zich bezighoudt met zaken als abortus en wapenbezit.