Afwijzing van vaccinatieplicht is fikse nederlaag voor Scholz

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD) incasseerde donderdagochtend een gevoelige klap: het door hem bepleitte wetsvoorstel voor een vaccinatieplicht voor zestigplussers haalde in de Bondsdag niet eens bij benadering een meerderheid. Dat het kantje boord zou worden was van tevoren duidelijk: Scholz riep zijn minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (Groenen) terug van de NAVO-top in Brussel om in Berlijn mee te stemmen. Maar de stem van Baerbock mocht niet baten.

Al bij het aantreden van Scholz’ coaltie in december maakte Scholz duidelijk dat hij en minister van Gezondheid Karl Lauterbach (SPD) zich hard zouden maken voor een vaccinatieplicht, op straffe van een boete. Ook toen al werd duidelijk dat daarover geen consensus bestond binnen de coalitie en dat fractieleden van de liberale FDP tegen zouden stemmen. Onder druk van de FDP-fractie werd van de stemming over de vaccinatieplicht een ‘gewetensvraag’ gemaakt, zonder fractiediscipline. Voor grote morele vraagstukken is dat niet ongebruikelijk in de Bondsdag. In het geval van de vaccinatieplicht ontaardde het in chaos.

Bondsdagleden konden donderdag voor maar liefst vier voorstellen stemmen. Naast het door Scholz en Lauterbach verdedigde voorstel voor een vaccinatieplicht vanaf 60 jaar (296 stemmen van de 678), presenteerde de CDU/CSU-fractie een variant waarin van iedere burger geregistreerd zou worden of hij of zij gevaccineerd is, en afhankelijk daarvan een lading informatie op de deurmat kon verwachten ter overreding. De CDU/CSU-opstellers van het voorstel wilden dan iedereen alsnog verplicht vaccineren zodra een nieuwe dodelijke variant zijn opwachting zou maken. Dat voorstel kreeg 172 stemmen. Zowel de liberale regeringspartij FDP als de rechts-populistische AfD kwamen met eigen voorstellen om de vaccinatieplicht te dwarsbomen.

Voor de herfst

In Duitsland daalt het aantal coronabesmettingen langzaam. Donderdagochtend meldde het Robert-Koch-Instituut ruim 200.000 nieuwe besmettingen binnen 24 uur, en 328 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Gemiddeld raken per week per 100.000 inwoners 1.251 mensen besmet.

Het mildere verloop van de Omikron-variant heeft de discussie over de vaccinatieplicht veranderd; vermoedelijk zou de coalitie van Scholz in december nog wel de handen op elkaar hebben gekregen voor een verplichte inenting. Scholz en Lauterbach bleven benadrukken dat de vaccinatieplicht nu noodzakelijk is voor een nieuwe golf in de herfst. Bovendien, zei Lauterbach in het debat op donderdagochtend, nemen we nu 200 tot 300 doden op de koop toe door de Omikron-variant.

De CDU-CSU-fractie noemt de vaccinatieplicht nu, op een moment waarop IC’s niet overbelast dreigen te raken, buitenproportioneel. Het kamp Scholz en Lauterbach noemt het vooruitdenkend. In december waren de christendemocraten ook nog voor een vaccinatieplicht; dat ze nu een afgezwakt voorstel deden (verplicht vaccineren maar alleen bij een nieuwe variant), hielp uiteindelijk de tegenstanders van de verplichte coronavaccinatie aan de overwinning.

De vaccinatieplicht was een van Scholz’ eerste grote plannen in december. Dat hij juist daarvoor een verlies moet incasseren schaadt zijn autoriteit. Oppositielid Sahra Wagenknecht (Die Linke) verweet Scholz in het debat met een voorstel dat zo uit de tijd is alleen nog maar zijn autoriteit te willen laten gelden – het tegenovergestelde was het gevolg.